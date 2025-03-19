Форуми / Персональні Фінанси / Ринок нерухомості / Еміграція, заробітчанство Еміграція, заробітчанство + Додати

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#<1 ... 2686268726882689 Додано: Пон 17 бер, 2025 19:55 Спробую загальмувати диспут як краще людям зі Львова їхати/летіти в США?

Однозначно - і перевірене практикою - на авто їдуть до Рава-Руська. Там сідають на потяг польського формування до Варшави.

Теоретично краще доїхати потягом зі Львова до Рава-Руська, але:

- квитків на такий потяг як правило немає в продажу;

- здається пересадка займає 2 години (не впевнений, я ж не їздив так).

- на рейс з Варшави в США - як всі розуміють - запізнитися не можна. Тому ночують у Варшаві в готелі.



Люди не один раз саме так пересуваються. Перевірено. Наступний раз: 3 квітня.



Про автобус: в серпні 2024 року, коли я відлітав із Кракова через Стамбул на Сан Францисько, говорив з людьми, які їхали автобусом зі Львова на Краків.

Так ось: перетин кордону зайняв 7,5 годин - це тільки кордон - були люди, які перед Краковом ридали реально, бо запізнилися на літаки в різні країни. akurt

Повідомлень: 10659 З нами з: 12.02.09 Подякував: 3922 раз. Подякували: 1391 раз. Профіль 2 ВідповістиЦитата Додано: Пон 17 бер, 2025 20:18 Еміграція, заробітчанство



News from USA



Людина пройшла дуже важкий період - я частково досить докладно писав про це майже в он-лайн режимі:

- січень 2025 - отримання дозволу працювати на території США лікарем.

- березень 2025 году: отримано підтвердження про прийом на роботу з одного із медичних центрів.

- точна інформація буде тільки - який саме госпіталь - в пʼятницю, але це реальна перемога!!!!

- складна процедура: буде працювати лікарем, зарплата, але на протязі 4-х років це аналог нам відомої по Україні та Польщі ординатурі.

В США це називають «резидентура». akurt

Повідомлень: 10659 З нами з: 12.02.09 Подякував: 3922 раз. Подякували: 1391 раз. Профіль 2 ВідповістиЦитата Додано: Вів 18 бер, 2025 14:19 Re: Еміграція, заробітчанство Інтернатура,а не ординатура.

Ординатура це як магістратура в медицині з науковою діяльністю, а інтернатура це практичне і теоретичне навчання на лікаря-спеціалиста, тобто отримання спеціальності або хірурга, або окуліста наприклад Tangens Повідомлень: 19 З нами з: 04.10.24 Подякував: 0 раз. Подякували: 1 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Вів 18 бер, 2025 18:05 Дякую за Ваше пояснення.

Але...

Мова вище йде про підготовку МЕДИЧНОГО працівника, яка в США має назву "Резидентура".

Ординатура в США називається резидентурою (residency). Історично цей термін виник через те, що учні були «резидентами» лікарні, тобто практично весь час проводили в лікарні і далеко не щодня мали можливість залишити свою клініку.





Про інтер натуру ми говорили багато десь 2 роки тому, коли я рекомендував учасникам форуму добре продумати, чим саме не влаштовує їх навчання дітей в США. Востаннє редагувалось akurt в Вів 18 бер, 2025 20:42, всього редагувалось 1 раз. akurt

Повідомлень: 10659 З нами з: 12.02.09 Подякував: 3922 раз. Подякували: 1391 раз. Профіль 2 ВідповістиЦитата Додано: Вів 18 бер, 2025 19:44 Справа в тому, що я написав так як воно є , у нас в Україні це називається інтернатура, в Росії це називається ординатура, в США резидентура.

Ваша помилка була в тому, що ординатура це підготовка російських лікарів, але хто ж його знає, може ваше у нас це ви мали на увазі Росію, тоді питань не має Tangens Повідомлень: 19 З нами з: 04.10.24 Подякував: 0 раз. Подякували: 1 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Вів 18 бер, 2025 21:15 Tangens написав: Справа в тому, що я написав так як воно є , у нас в Україні це називається інтернатура, в Росії це називається ординатура, в США резидентура.

Справа в тому, що я написав так як воно є , у нас в Україні це називається інтернатура,в США резидентура.

Точно - прямо так і написали?

А тепер читаємо оригінал вище - де зовсім зовсім написано НЕ те і НЕ так:

Tangens написав: Інтернатура,а не ординатура.

Ординатура це як магістратура в медицині з науковою діяльністю, а інтернатура це практичне і теоретичне навчання на лікаря-спеціалиста, тобто отримання спеціальності або хірурга, або окуліста наприклад Інтернатура,а не ординатура.Ординатура це як магістратура, а інтернатура це практичне і теоретичне навчання на лікаря-спеціалиста, тобто отримання спеціальності або хірурга, або окуліста наприклад



Ну як бачите - начиталися російських підручників і нам розказуєте. Ну ніби-то цікаво.

Не враховуєте реалії США - а мова саме йшла про США. А раніше - про Польщу.

Ніхто - ні я -ні інші люди НЕ наводили ваших знать з російської ординатури та її поділу для вчених чи не вчених.

Так що ярлик московітів можете прикріпити на себе.



Краще розкажіть, як прилаштувалися в Польщі, працюєте за спеціальністю з диплома, за фахом чи ні?

Диплом підтвердили чи ні? Гадаю, що ваш професійний досвід в Польщі всім буде корисним. Точно - прямо так і написали?А тепер читаємо оригінал вище - де зовсім зовсім написано НЕ те і НЕ так:Ну як бачите - начиталися російських підручників і нам розказуєте. Ну ніби-то цікаво.Не враховуєте реалії США -. А раніше - про Польщу.Ніхто - ні я -ні інші люди НЕ наводили ваших знать з російської ординатури та її поділу для вчених чи не вчених.Так що ярлик московітів можете прикріпити на себе.Краще розкажіть, як прилаштувалися в Польщі, працюєте за спеціальністю з диплома, за фахом чи ні?Диплом підтвердили чи ні? Гадаю, що ваш професійний досвід в Польщі всім буде корисним. Востаннє редагувалось akurt в Вів 18 бер, 2025 21:51, всього редагувалось 2 разів. akurt

Повідомлень: 10659 З нами з: 12.02.09 Подякував: 3922 раз. Подякували: 1391 раз. Профіль 2 ВідповістиЦитата Додано: Сер 19 бер, 2025 00:44 Re: Еміграція, заробітчанство Мда.

Стокмаркет США продолжает падение, несмотря на принятый Бюджет. Слегка приостановилось и продолжилось.

И ситуация с торговыми войнами как-бы не обещает ничего хорошего.

Интересно, как себя сейчас чувствуют те сторонники американского образа жизни, когда жилье в мортгидже, красненькая машинка (а еще лучше 2-3) в кредите и все свои сбережения по самое последнее - в фонде?

Что еще печальней для тех-же американцев, что мечта о стабильной работе на гавермент сейчас иллюстрируется картиной протестов десятков тысяч уволенных сотрудников всех рангов.

Пока сити джаб в НЙС вроде как не трогают, но сейчас уже нет уверенности ни в чем.

Вроде как уже рилэстейт маркет в Вашингтон ДС увеличился по предложению более чем на 20%. Народ понимает, что работа на правительство найдется не скоро и надо успеть сбросить дорогую недвигу в столице, прежде чем банк не забрал за просроченные платежи.

Кроме того, грядут проблемы у бизнеса, который итак последние 4 года себя не чувствует совсем уж счастливым.

Мало того, что траковый бизнес сдулся еще при Байдене, так Трамп ввел пошлины на товары из Канады. А...в дизель производтся из канадской тяжелой нефти. Из американской бензин отличный и авиационный керосин. А дизель и мазут - фига.

А тут еще начались упорные слухи о том, что Канада введет плату за автоперевозки по своей территории НА и ИЗ Аляски.

Оказывается весь северо-восток США потребляет канадскую электроэнергию.

Упппс. Губернатор Онтарио грозится поднять цены и\ИЛИ отключить к едреней фене.

Канадцы массово отказываются покупать в магазинах американские товары.

Во Флориде начинается коллапс на рынке недвиги.

Мало того, что там из-за резкого роста страховых платежей, связанных с постоянными ураганами и наводнениями, народ перестал активно скупать недвигу и масса страховых компаний ушла с рынка Флориды, так как ОКАЗАЛОСЬ, довольно много канадцев имело вторую недвигу в этом теплом штате и на свою суровую канадскую зиму перебиралось в теплую флоридскую. Ну так теперь многие выставили это единовременно на продажу как ответ на торговую войну США с Канадой.

На фоне всеобщего обвала особенно выделяется обвал Теслы.

Маск добился таки бойкота своего детища со стороны огромного числа потенциальных покупателей по всему миру, включая США. И это помимо того, что некогда лидер рынка, превратился в одного из рядовых производителей электричек.

Еще и китайцы поддпирают своими инновациями.

Интересно, чем это все закончится? rjkz

Повідомлень: 17053 З нами з: 31.01.12 Подякував: 8492 раз. Подякували: 5349 раз. Профіль 8 4 6 ВідповістиЦитата Додано: Сер 19 бер, 2025 01:06 rjkz написав: А...в дизель производтся из канадской тяжелой нефти. Из американской бензин отличный и авиационный керосин. А дизель и мазут - фига. А...в дизель производтся из канадской тяжелой нефти. Из американской бензин отличный и авиационный керосин. А дизель и мазут - фига.

Тут есть небольшое преувеличение.

Из любой нефти обычно производится весь спектр продуктов, вопрос только в пропорциях. Соотношение дизеля и бензина действительно выше у тяжёлой нефти.



Кстати, старые дальнобойщики жутко ругаются, что на заправках стало трудно найти настоящий дизель. Почти везде био.

Ездить на еде, конечно, кощунство, но озвученную проблему это может несколько сгладить. Тут есть небольшое преувеличение.Из любой нефти обычно производится весь спектр продуктов, вопрос только в пропорциях. Соотношение дизеля и бензина действительно выше у тяжёлой нефти.Кстати, старые дальнобойщики жутко ругаются, что на заправках стало трудно найти настоящий дизель. Почти везде био.Ездить на еде, конечно, кощунство, но озвученную проблему это может несколько сгладить. Сибарит

Форумчанин року Повідомлень: 7867 З нами з: 02.09.15 Подякував: 6409 раз. Подякували: 21420 раз. Профіль 129 82 38 2 ВідповістиЦитата Додано: Сер 19 бер, 2025 01:14 Сибарит написав: rjkz написав: А...в дизель производтся из канадской тяжелой нефти. Из американской бензин отличный и авиационный керосин. А дизель и мазут - фига. А...в дизель производтся из канадской тяжелой нефти. Из американской бензин отличный и авиационный керосин. А дизель и мазут - фига.

Тут есть небольшое преувеличение.

Из любой нефти обычно производится весь спектр продуктов, вопрос только в пропорциях. Соотношение дизеля и бензина действительно выше у тяжёлой нефти.



Кстати, старые дальнобойщики жутко ругаются, что на заправках стало трудно найти настоящий дизель. Почти везде био.

Ездить на еде, конечно, кощунство, но озвученную проблему это может несколько сгладить. Тут есть небольшое преувеличение.Из любой нефти обычно производится весь спектр продуктов, вопрос только в пропорциях. Соотношение дизеля и бензина действительно выше у тяжёлой нефти.Кстати, старые дальнобойщики жутко ругаются, что на заправках стало трудно найти настоящий дизель. Почти везде био.Ездить на еде, конечно, кощунство, но озвученную проблему это может несколько сгладить.



Я не знаю как оно сгладит, ведь кроме дизеля, США потребляет огромное количество ойла (что-то вроде мазута или что-то среднее между мазутом и дизелем).

Этим отапливается только в НЙ значительная часть многоквартирных домов.

А цены на дизель и ойл уже сильно кусались и существенно влияли на профит тракового бизнеса. Поэтому рост цен приведет к чему-то не очень веселому. Я не знаю как оно сгладит, ведь кроме дизеля, США потребляет огромное количество ойла (что-то вроде мазута или что-то среднее между мазутом и дизелем).Этим отапливается только в НЙ значительная часть многоквартирных домов.А цены на дизель и ойл уже сильно кусались и существенно влияли на профит тракового бизнеса. Поэтому рост цен приведет к чему-то не очень веселому. rjkz

Повідомлень: 17053 З нами з: 31.01.12 Подякував: 8492 раз. Подякували: 5349 раз. Профіль 8 4 6 ВідповістиЦитата Додано: Сер 19 бер, 2025 01:16 Re: Еміграція, заробітчанство Кстати, то что вижу своими глазами.

Рост цен на продукты. Особенно растительного происхождения.

Не любят американцы на грядках раком стоять.

А тут мексы сбежали,чтобы их не депортировали, Мексику и Канаду под тарифы подвели. rjkz

Повідомлень: 17053 З нами з: 31.01.12 Подякував: 8492 раз. Подякували: 5349 раз. Профіль 8 4 6 ВідповістиЦитата #<1 ... 2686268726882689 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Статті на Finance.ua Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки для вашого гаманця Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення публікацій Finance.ua Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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