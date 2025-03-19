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Еміграція, заробітчанство

Еміграція, заробітчанство
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 2687268826892690
Повідомлення Додано: Сер 19 бер, 2025 04:24

Re: Еміграція, заробітчанство

https://biz.liga.net/all/avto/novosti/r ... tsii-tesla
rjkz
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Повідомлення Додано: Сер 19 бер, 2025 09:59

Re: Еміграція, заробітчанство

  rjkz написав:Интересно, чем это все закончится?

Кризою як в 2008, яку будуть заливати грошима як в 2021, що спричинить люту інфляцію як в 1970, що в свою чергу запустить глибоку демографічну кризу корінного білого населення.
Дюрі-бачі
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