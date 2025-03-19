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Еміграція, заробітчанство
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Сер 19 бер, 2025 04:24
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rjkz
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Додано: Сер 19 бер, 2025 09:59
rjkz написав:
Интересно, чем это все закончится?
Кризою як в 2008, яку будуть заливати грошима як в 2021, що спричинить люту інфляцію як в 1970, що в свою чергу запустить глибоку демографічну кризу корінного білого населення.
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Додано: Сер 19 бер, 2025 12:34
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Ірина_
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