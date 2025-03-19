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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Сер 19 бер, 2025 04:24
Re: Еміграція, заробітчанство
Додано: Сер 19 бер, 2025 09:59
Re: Еміграція, заробітчанство
Додано: Сер 19 бер, 2025 12:34
Шановні форумчани, пропонуємо до обговорення:
Найкращі та найгірші європейські країни для молоді
Додано: Сер 19 бер, 2025 15:12
А ми ще казали, що важко жити у епоху змін! Вона ще не починалася, схоже...
Додано: Сер 19 бер, 2025 22:03
Re: Еміграція, заробітчанство
як там в Туреччині: буде майдан?
Додано: Сер 19 бер, 2025 22:12
Не беріть важкого у руки та важкого в голову.
Частіше оглядайтеся по боках: власні сусіди, власна вулиця, власне місто, власна країна.
Тут один горе - велике горе - фахівець з Туреччини, який не був в тій країні 1/2 сторіччя, але сильно турбувався про неї.
На сьогодні сидить глибше, ніж в дупі.
Іншій хВахівець прогнозував вибори президента в Туреччині. На сьогодні сидить в такій глибокій дупі, що вже перестав прогнозував ціни на бензин в США станом на 19 березня 3456 року.
Перелік фахівців, прогнозистів, гадалок та клікуш можна продовжити.
А можна ними пишатися: точно прогнозують все для острова Пасхи, для Антарктиди, для північного узбережжя Австралії, але нічого не можуть спрогнозувати для своєї країни, свого бізнесу, свого міста, своїх дітей (часто неіснуючих) та своєї країни.
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