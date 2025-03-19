|
|
|
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Сер 19 бер, 2025 04:24
Re: Еміграція, заробітчанство
Додано: Сер 19 бер, 2025 09:59
Re: Еміграція, заробітчанство
Додано: Сер 19 бер, 2025 12:34
Шановні форумчани, пропонуємо до обговорення:
Найкращі та найгірші європейські країни для молоді
Додано: Сер 19 бер, 2025 15:12
А ми ще казали, що важко жити у епоху змін! Вона ще не починалася, схоже...
Додано: Сер 19 бер, 2025 22:03
Re: Еміграція, заробітчанство
як там в Туреччині: буде майдан?
Додано: Сер 19 бер, 2025 22:12
Не беріть важкого у руки та важкого в голову.
Частіше оглядайтеся по боках: власні сусіди, власна вулиця, власне місто, власна країна.
А в Туреччині все чітко: "«У матеріалах розслідування під номером 2024/228233 нашої Головної прокуратури Стамбула; відповідно до звітів Комітету з розслідування фінансових злочинів, отриманих у рамках розслідування 19.03.2025, компанію IMAMOGLU CONSTRUCTION TRADE AND INDUSTRY ANONYMOUS, партнером якої є підозрюваний Екрем Імамоглу, було арештовано рішенням кримінального суду миру за запитом нашої Генеральної прокуратури».
В Туреччині все просто: "Вкрав - випив - в тюрму!"
P.P.S. Ну що там: на майдан підемо? В Українi чи в Туреччині?
Додано: Чет 20 бер, 2025 02:21
На питання Акурта про навчання дітей за кордоном, яке чомусь видалили.
В малого однокласник поступив а Ейндховенський Універ на ШІ.
Платять 3500євреїв на рік.
Гуртожиток не світив+дорога оренда, тож живуть відносно поруч в бельгіцйському селі звідки добирається на навчання. Його с початком війни вивезли до Іспанії де готувався до вступу.
Робить на прохання малого домашки З програмування, бо має доступ до платної версії Чату ЖПТ, та сам ним корисиаєтьмя для домашок. (Таки дійсно, що з_за того Чату ЖПТ порозганяють купу програмістів)
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 0 гостей
Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор
|