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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Сер 19 бер, 2025 04:24
Re: Еміграція, заробітчанство
Додано: Сер 19 бер, 2025 09:59
Re: Еміграція, заробітчанство
Додано: Сер 19 бер, 2025 12:34
Шановні форумчани, пропонуємо до обговорення:
Найкращі та найгірші європейські країни для молоді
Додано: Сер 19 бер, 2025 15:12
А ми ще казали, що важко жити у епоху змін! Вона ще не починалася, схоже...
Додано: Сер 19 бер, 2025 22:03
Re: Еміграція, заробітчанство
як там в Туреччині: буде майдан?
Додано: Сер 19 бер, 2025 22:12
Не беріть важкого у руки та важкого в голову.
Частіше оглядайтеся по боках: власні сусіди, власна вулиця, власне місто, власна країна.
А в Туреччині все чітко: "«У матеріалах розслідування під номером 2024/228233 нашої Головної прокуратури Стамбула; відповідно до звітів Комітету з розслідування фінансових злочинів, отриманих у рамках розслідування 19.03.2025, компанію IMAMOGLU CONSTRUCTION TRADE AND INDUSTRY ANONYMOUS, партнером якої є підозрюваний Екрем Імамоглу, було арештовано рішенням кримінального суду миру за запитом нашої Генеральної прокуратури».
В Туреччині все просто: "Вкрав - випив - в тюрму!"
P.P.S. Ну що там: на майдан підемо? В Українi чи в Туреччині?
Додано: Чет 20 бер, 2025 02:21
На питання Акурта про навчання дітей за кордоном, яке чомусь видалили.
В малого однокласник поступив а Ейндховенський Універ на ШІ.
Платять 3500євреїв на рік.
Гуртожиток не світив+дорога оренда, тож живуть відносно поруч в бельгіцйському селі звідки добирається на навчання. Його с початком війни вивезли до Іспанії де готувався до вступу.
Робить на прохання малого домашки З програмування, бо має доступ до платної версії Чату ЖПТ, та сам ним корисиаєтьмя для домашок. (Таки дійсно, що з_за того Чату ЖПТ порозганяють купу програмістів)
Додано: Чет 20 бер, 2025 09:24
Я сам видалив свій допис, щоби не заважати іншим висловити свою думку.
У видаленому дописі я написав, що за останній рік я висвітлював більш/менш докладно навчання юнацтва:
- в Польщі;
- у Франції;
- в США;
- в Німеччині;
- у Великій Британії,
- в Канаді;
- в Словаччині.
І все не з YouTube, а на підставі власного досвіду дітей приятелів.
Потім подумав: хіба мені більше всіх треба?
Ваша інформація вище є цікавою, збігається з тим, що я знаю про навчання в Польші.
Зранку поздоровляю пана Юрія Х. - товаришую з його мамою та татом. Хлопець ще в 2021 закінчив Варшавську політехніку. Всівся англійською, але радив всім вчитися польською, англійська для Computer Science «зайде в мозок автоматично», за те навчання є безкоштовним.
Так що почитаю дописи інших людей.
Додано: Чет 20 бер, 2025 09:49
якщо ШІ порозганяє купу програмістів, то що казати про незамінних охоронців та касирів АТБ?
Додано: Чет 20 бер, 2025 10:24
Та купу охоронців камерами я так вже пощамвнбвали. Навіть у дружини в держ конторі, з чотирьох вахтерів з графіком доба через три лишили одного зі стандартним робочі днем з невеликою доплатою за надцять годин а місяць. Поставили сигналізацію з відео наглядом.
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