RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Персональні Фінанси
/
Ринок нерухомості
/
Еміграція, заробітчанство

Еміграція, заробітчанство
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 2687268826892690
Повідомлення Додано: Сер 19 бер, 2025 04:24

Re: Еміграція, заробітчанство

https://biz.liga.net/all/avto/novosti/r ... tsii-tesla
rjkz
Аватар користувача
 
Повідомлень: 17054
З нами з: 31.01.12
Подякував: 8492 раз.
Подякували: 5353 раз.
 
Профіль
 
8
4
6
Повідомлення Додано: Сер 19 бер, 2025 09:59

Re: Еміграція, заробітчанство

  rjkz написав:Интересно, чем это все закончится?

Кризою як в 2008, яку будуть заливати грошима як в 2021, що спричинить люту інфляцію як в 1970, що в свою чергу запустить глибоку демографічну кризу корінного білого населення.
Дюрі-бачі
Аватар користувача
 
Повідомлень: 5143
З нами з: 29.07.22
Подякував: 830 раз.
Подякували: 608 раз.
 
Профіль
 
1
Повідомлення Додано: Сер 19 бер, 2025 12:34

Шановні форумчани, пропонуємо до обговорення:

Найкращі та найгірші європейські країни для молоді
Ірина_
Аватар користувача
Модератор Форуму
 
Повідомлень: 4863
З нами з: 14.09.13
Подякував: 1085 раз.
Подякували: 2026 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Сер 19 бер, 2025 15:12

  Дюрі-бачі написав:
  rjkz написав:Интересно, чем это все закончится?

Кризою як в 2008, яку будуть заливати грошима як в 2021, що спричинить люту інфляцію як в 1970, що в свою чергу запустить глибоку демографічну кризу корінного білого населення.

А ми ще казали, що важко жити у епоху змін! Вона ще не починалася, схоже...
Rack
 
Повідомлень: 693
З нами з: 29.01.09
Подякував: 56 раз.
Подякували: 97 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Сер 19 бер, 2025 22:03

Re: Еміграція, заробітчанство

як там в Туреччині: буде майдан?
Дюрі-бачі
Аватар користувача
 
Повідомлень: 5143
З нами з: 29.07.22
Подякував: 830 раз.
Подякували: 608 раз.
 
Профіль
 
1
Повідомлення Додано: Сер 19 бер, 2025 22:12

Не беріть важкого у руки та важкого в голову.
Частіше оглядайтеся по боках: власні сусіди, власна вулиця, власне місто, власна країна.

А в Туреччині все чітко: "«У матеріалах розслідування під номером 2024/228233 нашої Головної прокуратури Стамбула; відповідно до звітів Комітету з розслідування фінансових злочинів, отриманих у рамках розслідування 19.03.2025, компанію IMAMOGLU CONSTRUCTION TRADE AND INDUSTRY ANONYMOUS, партнером якої є підозрюваний Екрем Імамоглу, було арештовано рішенням кримінального суду миру за запитом нашої Генеральної прокуратури».
В Туреччині все просто: "Вкрав - випив - в тюрму!"
https://www.sozcu.com.tr/imamoglu-insaa ... oneriHaber

P.P.S. Ну що там: на майдан підемо? В Українi чи в Туреччині?
akurt
Аватар користувача
 
Повідомлень: 10661
З нами з: 12.02.09
Подякував: 3922 раз.
Подякували: 1391 раз.
 
Профіль
 
2
Повідомлення Додано: Чет 20 бер, 2025 02:21

На питання Акурта про навчання дітей за кордоном, яке чомусь видалили.
В малого однокласник поступив а Ейндховенський Універ на ШІ.
Платять 3500євреїв на рік.
Гуртожиток не світив+дорога оренда, тож живуть відносно поруч в бельгіцйському селі звідки добирається на навчання. Його с початком війни вивезли до Іспанії де готувався до вступу.
Робить на прохання малого домашки З програмування, бо має доступ до платної версії Чату ЖПТ, та сам ним корисиаєтьмя для домашок. (Таки дійсно, що з_за того Чату ЖПТ порозганяють купу програмістів)
Bolt
 
Повідомлень: 3390
З нами з: 09.11.17
Подякував: 21 раз.
Подякували: 258 раз.
 
Профіль
 
1
Повідомлення Додано: Чет 20 бер, 2025 09:24

Я сам видалив свій допис, щоби не заважати іншим висловити свою думку.
У видаленому дописі я написав, що за останній рік я висвітлював більш/менш докладно навчання юнацтва:
- в Польщі;
- у Франції;
- в США;
- в Німеччині;
- у Великій Британії,
- в Канаді;
- в Словаччині.
І все не з YouTube, а на підставі власного досвіду дітей приятелів.

Потім подумав: хіба мені більше всіх треба?

Ваша інформація вище є цікавою, збігається з тим, що я знаю про навчання в Польші.
Зранку поздоровляю пана Юрія Х. - товаришую з його мамою та татом. Хлопець ще в 2021 закінчив Варшавську політехніку. Всівся англійською, але радив всім вчитися польською, англійська для Computer Science «зайде в мозок автоматично», за те навчання є безкоштовним.
Так що почитаю дописи інших людей.
akurt
Аватар користувача
 
Повідомлень: 10661
З нами з: 12.02.09
Подякував: 3922 раз.
Подякували: 1391 раз.
 
Профіль
 
2
Повідомлення Додано: Чет 20 бер, 2025 09:49

  Bolt написав:На питання Акурта про навчання дітей за кордоном, яке чомусь видалили.
В малого однокласник поступив а Ейндховенський Універ на ШІ.
Платять 3500євреїв на рік.
Гуртожиток не світив+дорога оренда, тож живуть відносно поруч в бельгіцйському селі звідки добирається на навчання. Його с початком війни вивезли до Іспанії де готувався до вступу.
Робить на прохання малого домашки З програмування, бо має доступ до платної версії Чату ЖПТ, та сам ним корисиаєтьмя для домашок. (Таки дійсно, що з_за того Чату ЖПТ порозганяють купу програмістів)

якщо ШІ порозганяє купу програмістів, то що казати про незамінних охоронців та касирів АТБ?
flyman
Аватар користувача
 
Повідомлень: 38834
З нами з: 09.03.14
Подякував: 1596 раз.
Подякували: 2807 раз.
 
Профіль
 
1
3
Повідомлення Додано: Чет 20 бер, 2025 10:24

  flyman написав:
  Bolt написав:На питання Акурта про навчання дітей за кордоном, яке чомусь видалили.
В малого однокласник поступив а Ейндховенський Універ на ШІ.
Платять 3500євреїв на рік.
Гуртожиток не світив+дорога оренда, тож живуть відносно поруч в бельгіцйському селі звідки добирається на навчання. Його с початком війни вивезли до Іспанії де готувався до вступу.
Робить на прохання малого домашки З програмування, бо має доступ до платної версії Чату ЖПТ, та сам ним корисиаєтьмя для домашок. (Таки дійсно, що з_за того Чату ЖПТ порозганяють купу програмістів)

якщо ШІ порозганяє купу програмістів, то що казати про незамінних охоронців та касирів АТБ?

Та купу охоронців камерами я так вже пощамвнбвали. Навіть у дружини в держ конторі, з чотирьох вахтерів з графіком доба через три лишили одного зі стандартним робочі днем з невеликою доплатою за надцять годин а місяць. Поставили сигналізацію з відео наглядом.
Bolt
 
Повідомлень: 3390
З нами з: 09.11.17
Подякував: 21 раз.
Подякували: 258 раз.
 
Профіль
 
1
  #<1 ... 2687268826892690
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 3 гостей
Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
izibank (3247)
20.03.2025 11:13
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.