Я про неї розповідав 3 роки тому - тоді пройшло непоміченим.
А даремно: Програма державна (!), фінансується навчання Урядом Туреччини, стипендія виплачується (на сьогодні здається - я точно не впевнений - 4500 лір - трохи більше 100€ на місяць), безкоштовний гуртожиток та безкоштовний проїзд з/в країни походження. В їдальнях університету харчування по талонам для студентів за якоюсь копійчаною ціною.
В цьому році прийом заявок вже закінчено (до 25 лютого кожного року), але підготуватися та вивчати особливості можна.
For many years, Türkiye has been providing scholarship opportunities to international students and researchers from all over the world.Higher education scholarship programs provided by Türkiye were branded as “Türkiye Scholarships” in 2012 and studies were started to be carried out under the coordination of Presidency for Turks Abroad and Related Communities(YTB).Türkiye Scholarships are carried out in cooperation with all relevant institutions such as YÖK, Yurt - Kur, General Directorate of Migration Management and Ministry of Foreign Affairs.
Серед особливостей:
- приймають на навчання молодь із 100 (!) країн світу.
- тест можна пройти в он-лайн режимі англійською мовою.
- за результатами тесту запрошують на невелику особисту співбесіду (на 20 хвилин) та дивляться документи.
Серед головних тем співбесіди - «Мотивація навчання саме в Туреччині». На скільки я знаю, пункт проведення співбесіди є/був в Київі.
- ще цікаво: перший рік ("нульовий курс") - цілий рік безкоштовне вивчення турецької мови.
- ну турецькі університети на входять в "Лигу плюща», але ж і свої «родзинки», особливо для тих, в кого немає грошей на навчання в Stanford University або в University of California-Berkeley (де не так давно вчився один з принців Нідерландів).
Докладно англійською є тут: