Я про неї розповідав 3 роки тому - тоді пройшло непоміченим.

А даремно: Програма державна (!), фінансується навчання Урядом Туреччини, стипендія виплачується (на сьогодні здається - я точно не впевнений - 4500 лір - трохи більше 100€ на місяць), безкоштовний гуртожиток та безкоштовний проїзд з/в країни походження. В їдальнях університету харчування по талонам для студентів за якоюсь копійчаною ціною.

В цьому році прийом заявок вже закінчено (до 25 лютого кожного року), але підготуватися та вивчати особливості можна.



For many years, Türkiye has been providing scholarship opportunities to international students and researchers from all over the world.Higher education scholarship programs provided by Türkiye were branded as “Türkiye Scholarships” in 2012 and studies were started to be carried out under the coordination of Presidency for Turks Abroad and Related Communities(YTB).Türkiye Scholarships are carried out in cooperation with all relevant institutions such as YÖK, Yurt - Kur, General Directorate of Migration Management and Ministry of Foreign Affairs.



Серед особливостей:

- приймають на навчання молодь із 100 (!) країн світу.

- тест можна пройти в он-лайн режимі англійською мовою.

- за результатами тесту запрошують на невелику особисту співбесіду (на 20 хвилин) та дивляться документи.

Серед головних тем співбесіди - «Мотивація навчання саме в Туреччині». На скільки я знаю, пункт проведення співбесіди є/був в Київі.

- ще цікаво: перший рік ("нульовий курс") - цілий рік безкоштовне вивчення турецької мови.

- ну турецькі університети на входять в "Лигу плюща», але ж і свої «родзинки», особливо для тих, в кого немає грошей на навчання в Stanford University або в University of California-Berkeley (де не так давно вчився один з принців Нідерландів).

Докладно англійською є тут:

Re: Еміграція, заробітчанство rjkz написав: Я не знаю как оно сгладит, ведь кроме дизеля, США потребляет огромное количество ойла (что-то вроде мазута или что-то среднее между мазутом и дизелем).

Этим отапливается только в НЙ значительная часть многоквартирных домов.

А цены на дизель и ойл уже сильно кусались и существенно влияли на профит тракового бизнеса. Поэтому рост цен приведет к чему-то не очень веселому.

Этим отапливается только в НЙ значительная часть многоквартирных домов.

Я не знаю как оно сгладит, ведь кроме дизеля, США потребляет огромное количество ойла (что-то вроде мазута или что-то среднее между мазутом и дизелем).Этим отапливается только в НЙ значительная часть многоквартирных домов.А цены на дизель и ойл уже сильно кусались и существенно влияли на профит тракового бизнеса. Поэтому рост цен приведет к чему-то не очень веселому.

Якщо точніше воно називається heating oil.

Якщо точніше воно називається heating oil.

Як я й писав раніше - поставлять метанові газові балони))) Та здорожчає природний газ для опалення будинків по 200-300 м2 ))).

Рост цен на продукты. Особенно растительного происхождения.

Не любят американцы на грядках раком стоять.

Кстати, то что вижу своими глазами.Рост цен на продукты. Особенно растительного происхождения.Не любят американцы на грядках раком стоять.А тут мексы сбежали,чтобы их не депортировали, Мексику и Канаду под тарифы подвели.

Купуй 6 соток для городу під картоплю. Попереду важкі часи )))

Купуй 6 соток для городу під картоплю. Попереду важкі часи )))

Бо півроку назад Ви про думали як з "сейвін аккаунт в стоки перелізти" )))

Рост цен на продукты. Особенно растительного происхождения.

Не любят американцы на грядках раком стоять.

Кстати, то что вижу своими глазами.Рост цен на продукты. Особенно растительного происхождения.Не любят американцы на грядках раком стоять.А тут мексы сбежали,чтобы их не депортировали, Мексику и Канаду под тарифы подвели.

Купуй 6 соток для городу під картоплю. Попереду важкі часи )))

Купуй 6 соток для городу під картоплю. Попереду важкі часи )))

Бо півроку назад Ви про думали як з "сейвін аккаунт в стоки перелізти" )))

Ну вот вам и оплеуха, sir rjkz, за "8 минут".

Ну вот вам и оплеуха, sir rjkz, за “8 минут”.

Perfect!



P.S. Никогда не теряйте, Sir rjkz, проверенных и надежных друзей (с). Будьте умнее. Ибо если неожиданно к вам лично сползлась на прошлой неделе всякая шушера, то это о чем-то и говорит.

Это вовсе не означает, что вы вдруг стали Властелином колец, или Эддардом «Нэд» Старком .

Perfect!

P.S. Никогда не теряйте, Sir rjkz, проверенных и надежных друзей (с). Будьте умнее. Ибо если неожиданно к вам лично сползлась на прошлой неделе всякая шушера, то это о чем-то и говорит.

Это вовсе не означает, что вы вдруг стали Властелином колец, или Эддардом «Нэд» Старком .

Это просто означает, что к кораблю прилипла шушера. Как оно и было, если бы не удалили шушеру модераторы.

Повідомлень: 10665 З нами з: 12.02.09 Подякував: 3923 раз. Подякували: 1391 раз. Профіль 2 ВідповістиЦитата Додано: Чет 20 бер, 2025 18:54 akurt написав: Не беріть важкого у руки та важкого в голову.

Частіше оглядайтеся по боках: власні сусіди, власна вулиця, власне місто, власна країна.



А в Туреччині все чітко: "«У матеріалах розслідування під номером 2024/228233 нашої Головної прокуратури Стамбула; відповідно до звітів Комітету з розслідування фінансових злочинів, отриманих у рамках розслідування 19.03.2025, компанію IMAMOGLU CONSTRUCTION TRADE AND INDUSTRY ANONYMOUS, партнером якої є підозрюваний Екрем Імамоглу, було арештовано рішенням кримінального суду миру за запитом нашої Генеральної прокуратури».

В Туреччині все просто: "Вкрав - випив - в тюрму!"

https://www.sozcu.com.tr/imamoglu-insaa ... oneriHaber



Не беріть важкого у руки та важкого в голову.Частіше оглядайтеся по боках: власні сусіди, власна вулиця, власне місто, власна країна.

А в Туреччині все чітко: "«У матеріалах розслідування під номером 2024/228233 нашої Головної прокуратури Стамбула; відповідно до звітів Комітету з розслідування фінансових злочинів, отриманих у рамках розслідування 19.03.2025, компанію IMAMOGLU CONSTRUCTION TRADE AND INDUSTRY ANONYMOUS, партнером якої є підозрюваний Екрем Імамоглу, було арештовано рішенням кримінального суду миру за запитом нашої Генеральної прокуратури».

В Туреччині все просто: "Вкрав - випив - в тюрму!"

https://www.sozcu.com.tr/imamoglu-insaa ... oneriHaber

P.P.S. Ну що там: на майдан підемо? В Українi чи в Туреччині?

Чимось Акурт мені нагадує Ровшана Аскерова ( https://youtu.be/y4rykwJv69k?si=KrE1Afbb9bOJmrIc ). Коли того Дудь почав розпитувати про Алієва.

Чимось Акурт мені нагадує Ровшана Аскерова ( https://youtu.be/y4rykwJv69k?si=KrE1Afbb9bOJmrIc ). Коли того Дудь почав розпитувати про Алієва. Чимось Акурт мені нагадує Ровшана Аскерова (). Коли того Дудь почав розпитувати про Алієва. airmax78 Повідомлень: 42816 З нами з: 25.10.12 Подякував: 980 раз. Подякували: 5340 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Чет 20 бер, 2025 19:51 flyman написав: якщо ШІ порозганяє купу програмістів, то що казати про незамінних охоронців та касирів АТБ? якщо ШІ порозганяє купу програмістів, то що казати про незамінних охоронців та касирів АТБ?



Якщо би в світі суховій, землетруси, знижений рівень тестостерону або спермовідсутність, а також пожежі заважали людству жити, і не створили флаймана, то його б слід було придумати.

Неймовірна особистість: 30 000 дописів про пусте та порожнє.



З приводу останнього допису звернувся до реального фахівця.

Ну, не такого важливого/маститого як пан Флйаман - бо має всього дві квартири за кордоном та перевірену роботу за отриманим єдиним в Україні фахом - тобто ІТ-фахівець.

Ну, спочатку він написав НЕ про пана Флаймана - який як відомо - харчується як одинак на 120 доларів за місяць - тобто запареною окропом дертю - так ось що пише про себе - ну повну фігню:



"Зʼїздив два тижня тому в Польшу за рахунок компанії. Пожив в готелі за 300 євро ніч. Їв та пив в шикарних ресторанах. Чого тільки не зробиш заради роботи"



Нагадаю - альтернатива - то бути флайманом (на дай кому Боже, ну не такі вже й гріхи мають).



Той же респондент - душа добра:

"Кажу своїм знайомим гойда до мене на роботу, але не хочуть, люблять своє болото. Ну я шо, я поважаю бажання інших людей. Як казав класік «не хочеш лебедем лететь, лети бульдозеристом»...



Тут я трохи втрутився:

- А що це мені недолугі різні із числа псевдознайомих інколи розказують, що вже ІТ померло, ці фахівці не потрібні. Вони типу сміття за копійки. Яка твоя думка, бо ти для мене авторитет.



Відповідь - це і відповідь на допис Флаймана:

- «Мьі льод под ногами майора». Ну можу сказати, що більше без реальних знань в IT не потрапиш. Ну і хто не працює з ШІ буде все більше опинятися за бортом.

В цілому в "ковід" надули бульбашку, потім її здули і дуже багато фахівців опинилось за бортом.

Спецам, які працюють та вчаться хвилюватися немає за що. "



Якщо би в світі суховій, землетруси, знижений рівень тестостерону або спермовідсутність, а також пожежі заважали людству жити, і не створили флаймана, то його б слід було придумати.

Неймовірна особистість: 30 000 дописів про пусте та порожнє.

З приводу останнього допису звернувся до реального фахівця.

Ну, не такого важливого/маститого як пан Флйаман - бо має всього дві квартири за кордоном та перевірену роботу за отриманим єдиним в Україні фахом - тобто ІТ-фахівець.

Ну, спочатку він написав НЕ про пана Флаймана - який як відомо - харчується як одинак на 120 доларів за місяць - тобто запареною окропом дертю - так ось що пише про себе - ну повну фігню:

"Зʼїздив два тижня тому в Польшу за рахунок компанії. Пожив в готелі за 300 євро ніч. Їв та пив в шикарних ресторанах. Чого тільки не зробиш заради роботи"

Нагадаю - альтернатива - то бути флайманом (на дай кому Боже, ну не такі вже й гріхи мають).

Той же респондент - душа добра:

"Кажу своїм знайомим гойда до мене на роботу, але не хочуть, люблять своє болото. Ну я шо, я поважаю бажання інших людей. Як казав класік «не хочеш лебедем лететь, лети бульдозеристом»...

Тут я трохи втрутився:

- А що це мені недолугі різні із числа псевдознайомих інколи розказують, що вже ІТ померло, ці фахівці не потрібні. Вони типу сміття за копійки. Яка твоя думка, бо ти для мене авторитет.

Відповідь - це і відповідь на допис Флаймана:

- «Мьі льод под ногами майора». Ну можу сказати, що більше без реальних знань в IT не потрапиш. Ну і хто не працює з ШІ буде все більше опинятися за бортом.

В цілому в "ковід" надули бульбашку, потім її здули і дуже багато фахівців опинилось за бортом.

Спецам, які працюють та вчаться хвилюватися немає за що. "

Кінець цитат. Вам робити висновки.

Що ще тобі нагадує akurt?

Що ще тобі нагадує akurt?

А я нагадаю.

Ти десь в 2019 написав на гілці про інвестиції за кордон свій нікчемний дурнуватий прогноз про те, що нерухомість в Туреччині в ціні буде падати в 2 рази.

Я ж цю дурню памʼятаю. Дурню завжди варто памʼятати, щоби не робили помилок!



Ну і що на сьогодні:

- продаєш квитки на вході в платний туалет Відня.

- "квітка" в Києві зівʼяла. Назавжди. Вже ніхто і не згадує...

То можливо колись будеш думати головОМ, а не ногОМ? Спробуй.



Якщо не вийде - ввечері тихенько біля віденського Хойрігера співай контртенором:

"Р-о-в-ш-а-н-а-а-с-к-е-р-о-в-а!"

"Р-о-в-ш-а-н-а-а-с-к-е-р-о-в-а!"

"Р-о-в-ш-а-н-а-а-с-к-е-р-о-в-а!"

А я нагадаю.

Ти десь в 2019 написав на гілці про інвестиції за кордон свій нікчемний дурнуватий прогноз про те, що нерухомість в Туреччині в ціні буде падати в 2 рази.

Я ж цю дурню памʼятаю. Дурню завжди варто памʼятати, щоби не робили помилок!

Ну і що на сьогодні:

- продаєш квитки на вході в платний туалет Відня.

- "квітка" в Києві зівʼяла. Назавжди. Вже ніхто і не згадує...

То можливо колись будеш думати головОМ, а не ногОМ? Спробуй.

Якщо не війде - ввечері тихенько біля віденського Хойрігера співай контртенором:

"Р-о-в-ш-а-н-а-а-с-к-е-р-о-в-а!"

"Р-о-в-ш-а-н-а-а-с-к-е-р-о-в-а!"

"Р-о-в-ш-а-н-а-а-с-к-е-р-о-в-а!"

"Р-о-в-ш-а-н-а-а-с-к-е-р-о-в-а!"

Ну вот вам и оплеуха, sir rjkz, за "8 минут".

Perfect!



P.S. Никогда не теряйте, Sir rjkz, проверенных и надежных друзей (с). Будьте умнее. Ибо если неожиданно к вам лично сползлась на прошлой неделе всякая шушера, то это о чем-то и говорит.

Это вовсе не означает, что вы вдруг стали Властелином колец, или Эддардом «Нэд» Старком .

Perfect!

P.S. Никогда не теряйте, Sir rjkz, проверенных и надежных друзей (с). Будьте умнее. Ибо если неожиданно к вам лично сползлась на прошлой неделе всякая шушера, то это о чем-то и говорит.

Это вовсе не означает, что вы вдруг стали Властелином колец, или Эддардом «Нэд» Старком .

Это просто означает, что к кораблю прилипла шушера. Как оно и было, если бы не удалили шушеру модераторы.

Снова включило свой говномет и поливает всех людей на форуме безостановочно..Нет бы спокойно....



Снова включило свой говномет и поливает всех людей на форуме безостановочно..Нет бы спокойно....



Франко-Турецкие будни водилы со стертыми руками…Открыл Премиум подписку Ютуб на Макбуке,после того как поел Сибаса и всосал пол-бутылки Бушмилс ,затем непременно почесал язык о выбитые Азербайджанцами уже искусственные зубы,ну или о пеньки(что скорее всего,бо зубы-то дорогое удовольствие по деньгам)сплетнями с такими же дальнобойшиками как сам по лечению подхваченного на трассе триппера, но…в отличии от них-заправил потом свои понты чистейшим Бритиш Петролиум(с гордостью причем) и полетел на форум со звуком немецкой пикирующей Stuka…..вжи-вжи-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и—є-є-є-у-у-у скидывать свои лепехи



Франко-Турецкие будни водилы со стертыми руками…Открыл Премиум подписку Ютуб на Макбуке,после того как поел Сибаса и всосал пол-бутылки Бушмилс ,затем непременно почесал язык о выбитые Азербайджанцами уже искусственные зубы,ну или о пеньки(что скорее всего,бо зубы-то дорогое удовольствие по деньгам)сплетнями с такими же дальнобойшиками как сам по лечению подхваченного на трассе триппера, но…в отличии от них-заправил потом свои понты чистейшим Бритиш Петролиум(с гордостью причем) и полетел на форум со звуком немецкой пикирующей Stuka…..вжи-вжи-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и—є-є-є-у-у-у скидывать свои лепехи

А мы все теперь знаем,что означает слово Ак-у-у-р-т!! протяжно на языке Суахили

