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Еміграція, заробітчанство
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 2689269026912692
Повідомлення Додано: П'ят 21 бер, 2025 00:12

  osafly написав:Ежевики в магазинах нет,очень редко бывает и быстро там портится,но на рынках и у частников,ее куча в сезон.Люблю эту ягоду,главное чтоб была спелой до конца...В прошлом году,цены были от 100-120грн(на мелких рынках у частников со своего участка),а в основном 150-200грн на крупных базарах..Одним словом 3-5$.А у Вас по чем подорожало?? Последние годы,я насколько понял,люди ее стали альтернативу малине разводить на участках у себя..и довольно много ягоды в сезон.


У меня ежевики вагонами. Ухода не требует,даже по сравнению с малиной, кусты прут,каждый год подрезаю. И малина есть,но более тендитная, склонная к болезням.
Господар Вельзевула
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Повідомлення Додано: П'ят 21 бер, 2025 00:17

  Faceless написав:
rjkz написав:Чувствительно ягоды подорожали - блуберри и блекберри. Я так понимаю, это что-то типа голубики (лохвина,українською) и наверное ежевика (в Украине я такого не встречал в магазах).

Дивно, але якраз і лохина і ожина в Україні нормально продається, навіть в супермаркетах. Дивно, що не зустрічали. А також порічка, смородина, агрус, чорниця.

Воно то зараз іноді буває, але ціна...
https://silpo.ua/product/ozhyna-927972
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Повідомлення Додано: П'ят 21 бер, 2025 00:26

  Господар Вельзевула написав:
  osafly написав:Ежевики в магазинах нет,очень редко бывает и быстро там портится,но на рынках и у частников,ее куча в сезон.Люблю эту ягоду,главное чтоб была спелой до конца...В прошлом году,цены были от 100-120грн(на мелких рынках у частников со своего участка),а в основном 150-200грн на крупных базарах..Одним словом 3-5$.А у Вас по чем подорожало?? Последние годы,я насколько понял,люди ее стали альтернативу малине разводить на участках у себя..и довольно много ягоды в сезон.


У меня ежевики вагонами. Ухода не требует,даже по сравнению с малиной, кусты прут,каждый год подрезаю. И малина есть,но более тендитная, склонная к болезням.


Верно подмечено..Ежевика прет шо сумасшедшая и более неприхотливая в уходе..Я много раз дикую в горах видел-кусты хрен объедешь и исцарапаешься весь капец...Но в магазинах,она довольно редко,в отличие от Лохини,которой просто в любом закутке и торговой точке немеряно.Не говоря уже о рынках..Как сезон начинается,ее с Западной прут бусами-машинами..местные антрепнеры.Народ лохину любит..так понимаю.Цена весь сезон была 150-180грн в среднем..
osafly
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  #<1 ... 2689269026912692
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