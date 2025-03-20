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osafly написав:Ежевики в магазинах нет,очень редко бывает и быстро там портится,но на рынках и у частников,ее куча в сезон.Люблю эту ягоду,главное чтоб была спелой до конца...В прошлом году,цены были от 100-120грн(на мелких рынках у частников со своего участка),а в основном 150-200грн на крупных базарах..Одним словом 3-5$.А у Вас по чем подорожало?? Последние годы,я насколько понял,люди ее стали альтернативу малине разводить на участках у себя..и довольно много ягоды в сезон.
У меня ежевики вагонами. Ухода не требует,даже по сравнению с малиной, кусты прут,каждый год подрезаю. И малина есть,но более тендитная, склонная к болезням.
osafly написав:Ежевики в магазинах нет,очень редко бывает и быстро там портится,но на рынках и у частников,ее куча в сезон.Люблю эту ягоду,главное чтоб была спелой до конца...В прошлом году,цены были от 100-120грн(на мелких рынках у частников со своего участка),а в основном 150-200грн на крупных базарах..Одним словом 3-5$.А у Вас по чем подорожало?? Последние годы,я насколько понял,люди ее стали альтернативу малине разводить на участках у себя..и довольно много ягоды в сезон.
У меня ежевики вагонами. Ухода не требует,даже по сравнению с малиной, кусты прут,каждый год подрезаю. И малина есть,но более тендитная, склонная к болезням.
Верно подмечено..Ежевика прет шо сумасшедшая и более неприхотливая в уходе..Я много раз дикую в горах видел-кусты хрен объедешь и исцарапаешься весь капец...Но в магазинах,она довольно редко,в отличие от Лохини,которой просто в любом закутке и торговой точке немеряно.Не говоря уже о рынках..Как сезон начинается,ее с Западной прут бусами-машинами..местные антрепнеры.Народ лохину любит..так понимаю.Цена весь сезон была 150-180грн в среднем..