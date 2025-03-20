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#<1 ... 2689269026912692 Додано: П'ят 21 бер, 2025 00:12 osafly написав: Ежевики в магазинах нет,очень редко бывает и быстро там портится,но на рынках и у частников,ее куча в сезон.Люблю эту ягоду,главное чтоб была спелой до конца...В прошлом году,цены были от 100-120грн(на мелких рынках у частников со своего участка),а в основном 150-200грн на крупных базарах..Одним словом 3-5$.А у Вас по чем подорожало?? Последние годы,я насколько понял,люди ее стали альтернативу малине разводить на участках у себя..и довольно много ягоды в сезон. Ежевики в магазинах нет,очень редко бывает и быстро там портится,но на рынках и у частников,ее куча в сезон.Люблю эту ягоду,главное чтоб была спелой до конца...В прошлом году,цены были от 100-120грн(на мелких рынках у частников со своего участка),а в основном 150-200грн на крупных базарах..Одним словом 3-5$.А у Вас по чем подорожало?? Последние годы,я насколько понял,люди ее стали альтернативу малине разводить на участках у себя..и довольно много ягоды в сезон.



У меня ежевики вагонами. Ухода не требует,даже по сравнению с малиной, кусты прут,каждый год подрезаю. И малина есть,но более тендитная, склонная к болезням. У меня ежевики вагонами. Ухода не требует,даже по сравнению с малиной, кусты прут,каждый год подрезаю. И малина есть,но более тендитная, склонная к болезням. Господар Вельзевула

Повідомлень: 806 З нами з: 11.09.24 Подякував: 7 раз. Подякували: 28 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: П'ят 21 бер, 2025 00:17 Faceless написав: rjkz написав: Чувствительно ягоды подорожали - блуберри и блекберри. Я так понимаю, это что-то типа голубики (лохвина,українською) и наверное ежевика (в Украине я такого не встречал в магазах).

Дивно, але якраз і лохина і ожина в Україні нормально продається, навіть в супермаркетах. Дивно, що не зустрічали. А також порічка, смородина, агрус, чорниця. Дивно, але якраз і лохина і ожина в Україні нормально продається, навіть в супермаркетах. Дивно, що не зустрічали. А також порічка, смородина, агрус, чорниця.

Воно то зараз іноді буває, але ціна...

https://silpo.ua/product/ozhyna-927972 Воно то зараз іноді буває, але ціна... Water Повідомлень: 2895 З нами з: 06.03.12 Подякував: 61 раз. Подякували: 212 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: П'ят 21 бер, 2025 00:26 Господар Вельзевула написав: osafly написав: Ежевики в магазинах нет,очень редко бывает и быстро там портится,но на рынках и у частников,ее куча в сезон.Люблю эту ягоду,главное чтоб была спелой до конца...В прошлом году,цены были от 100-120грн(на мелких рынках у частников со своего участка),а в основном 150-200грн на крупных базарах..Одним словом 3-5$.А у Вас по чем подорожало?? Последние годы,я насколько понял,люди ее стали альтернативу малине разводить на участках у себя..и довольно много ягоды в сезон. Ежевики в магазинах нет,очень редко бывает и быстро там портится,но на рынках и у частников,ее куча в сезон.Люблю эту ягоду,главное чтоб была спелой до конца...В прошлом году,цены были от 100-120грн(на мелких рынках у частников со своего участка),а в основном 150-200грн на крупных базарах..Одним словом 3-5$.А у Вас по чем подорожало?? Последние годы,я насколько понял,люди ее стали альтернативу малине разводить на участках у себя..и довольно много ягоды в сезон.



У меня ежевики вагонами. Ухода не требует,даже по сравнению с малиной, кусты прут,каждый год подрезаю. И малина есть,но более тендитная, склонная к болезням. У меня ежевики вагонами. Ухода не требует,даже по сравнению с малиной, кусты прут,каждый год подрезаю. И малина есть,но более тендитная, склонная к болезням.



Верно подмечено..Ежевика прет шо сумасшедшая и более неприхотливая в уходе..Я много раз дикую в горах видел-кусты хрен объедешь и исцарапаешься весь капец...Но в магазинах,она довольно редко,в отличие от Лохини,которой просто в любом закутке и торговой точке немеряно.Не говоря уже о рынках..Как сезон начинается,ее с Западной прут бусами-машинами..местные антрепнеры.Народ лохину любит..так понимаю.Цена весь сезон была 150-180грн в среднем.. Верно подмечено..Ежевика прет шо сумасшедшая и более неприхотливая в уходе..Я много раз дикую в горах видел-кусты хрен объедешь и исцарапаешься весь капец...Но в магазинах,она довольно редко,в отличие от Лохини,которой просто в любом закутке и торговой точке немеряно.Не говоря уже о рынках..Как сезон начинается,ее с Западной прут бусами-машинами..местные антрепнеры.Народ лохину любит..так понимаю.Цена весь сезон была 150-180грн в среднем.. osafly

Повідомлень: 2107 З нами з: 29.05.14 Подякував: 194 раз. Подякували: 981 раз. Профіль 16 6 1 ВідповістиЦитата #<1 ... 2689269026912692 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Статті на Finance.ua Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки для вашого гаманця Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення публікацій Finance.ua Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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