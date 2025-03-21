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Еміграція, заробітчанство
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 2689269026912692
Повідомлення Додано: П'ят 21 бер, 2025 00:12

  osafly написав:Ежевики в магазинах нет,очень редко бывает и быстро там портится,но на рынках и у частников,ее куча в сезон.Люблю эту ягоду,главное чтоб была спелой до конца...В прошлом году,цены были от 100-120грн(на мелких рынках у частников со своего участка),а в основном 150-200грн на крупных базарах..Одним словом 3-5$.А у Вас по чем подорожало?? Последние годы,я насколько понял,люди ее стали альтернативу малине разводить на участках у себя..и довольно много ягоды в сезон.


У меня ежевики вагонами. Ухода не требует,даже по сравнению с малиной, кусты прут,каждый год подрезаю. И малина есть,но более тендитная, склонная к болезням.
Господар Вельзевула
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Повідомлення Додано: П'ят 21 бер, 2025 00:17

  Faceless написав:
rjkz написав:Чувствительно ягоды подорожали - блуберри и блекберри. Я так понимаю, это что-то типа голубики (лохвина,українською) и наверное ежевика (в Украине я такого не встречал в магазах).

Дивно, але якраз і лохина і ожина в Україні нормально продається, навіть в супермаркетах. Дивно, що не зустрічали. А також порічка, смородина, агрус, чорниця.

Воно то зараз іноді буває, але ціна...
https://silpo.ua/product/ozhyna-927972
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Повідомлення Додано: П'ят 21 бер, 2025 00:26

  Господар Вельзевула написав:
  osafly написав:Ежевики в магазинах нет,очень редко бывает и быстро там портится,но на рынках и у частников,ее куча в сезон.Люблю эту ягоду,главное чтоб была спелой до конца...В прошлом году,цены были от 100-120грн(на мелких рынках у частников со своего участка),а в основном 150-200грн на крупных базарах..Одним словом 3-5$.А у Вас по чем подорожало?? Последние годы,я насколько понял,люди ее стали альтернативу малине разводить на участках у себя..и довольно много ягоды в сезон.


У меня ежевики вагонами. Ухода не требует,даже по сравнению с малиной, кусты прут,каждый год подрезаю. И малина есть,но более тендитная, склонная к болезням.


Верно подмечено..Ежевика прет шо сумасшедшая и более неприхотливая в уходе..Я много раз дикую в горах видел-кусты хрен объедешь и исцарапаешься весь капец...Но в магазинах,она довольно редко,в отличие от Лохини,которой просто в любом закутке и торговой точке немеряно.Не говоря уже о рынках..Как сезон начинается,ее с Западной прут бусами-машинами..местные антрепнеры.Народ лохину любит..так понимаю.Цена весь сезон была 150-180грн в среднем..
osafly
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Повідомлення Додано: П'ят 21 бер, 2025 00:41

  osafly написав:
  rjkz написав:
Так я и открыл и брокерский счет и инвестиционный пенсионный.
По брокерскому пока тренируюсь. Чувствительно ягоды подорожали - блуберри и блекберри. Я так понимаю, это что-то типа голубики (лохвина,українською) и наверное ежевика (в Украине я такого не встречал в магазах).


Какого брокера юзаете,если не секрет?Инвестиционный пенсионный,что из себя представляет по условиям и доходности??
Ежевики в магазинах нет,очень редко бывает и быстро там портится,но на рынках и у частников,ее куча в сезон.Люблю эту ягоду,главное чтоб была спелой до конца...В прошлом году,цены были от 100-120грн(на мелких рынках у частников со своего участка),а в основном 150-200грн на крупных базарах..Одним словом 3-5$.А у Вас по чем подорожало?? Последние годы,я насколько понял,люди ее стали альтернативу малине разводить на участках у себя..и довольно много ягоды в сезон.


Не секрет, Фиделити.
Я не могу сказать сколько стоит на вес, потому что тут продается все в блистерах. Разного размера. Сколько там веса - я не смотрю. Есть маленькие, чуть побольше и паундовые. Так вот эти средние весной и летом можно было по 99 центов даже взять. Сейчас около 4-6. Бывало, правда, что и раньше они подскакивали до 3-4. Но тогда другие ягоды были или дешевле или на сейлах. Например, та-же малина как-то разом везде подешевела. А сейчас все ягоды на максимуме. И нет уверенности, что откатится назад.
rjkz
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Повідомлення Додано: П'ят 21 бер, 2025 01:07

  rjkz написав:
Я не могу сказать сколько стоит на вес, потому что тут продается все в блистерах. Разного размера. Сколько там веса - я не смотрю. Есть маленькие, чуть побольше и паундовые. Так вот эти средние весной и летом можно было по 99 центов даже взять. Сейчас около 4-6. Бывало, правда, что и раньше они подскакивали до 3-4. Но тогда другие ягоды были или дешевле или на сейлах. Например, та-же малина как-то разом везде подешевела. А сейчас все ягоды на максимуме. И нет уверенности, что откатится назад.


Ну вот,еще одно доказательство,что цены при американских зарплатах,примерно равны украинским,а в % пересчете-соотношении средних зарплат к продукту,Украинская Ожина-золотая для пересичных лохов,по сравнению с ожиной Американской...
подскочило :lol: :mrgreen: та тут и не падало :lol: никогда...вечный стояк или эфект клапана- "Туда дуй,оттуда...."
osafly
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Повідомлення Додано: П'ят 21 бер, 2025 01:16

  osafly написав:Ну вот,еще одно доказательство,что цены при американских зарплатах,примерно равны украинским,а в % пересчете-соотношении средних зарплат к продукту,Украинская Ожина-золотая для пересичных лохов,по сравнению с ожиной Американской...
подскочило :lol: :mrgreen: та тут и не падало :lol: никогда...вечный стояк или эфект клапана- "Туда дуй,оттуда...."


То да, еще и качество шматья,к примеру,там в разы выше. Топливо дешевле. Сигареты вкусные.Кофе,правда,плохой,люди говорили.
Все портит недвига,медицина и налоги. Хотя местные приспособились,бесспорно. А с кондачка непривычно.
Господар Вельзевула
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Повідомлення Додано: П'ят 21 бер, 2025 11:08

Re: Еміграція, заробітчанство

  Господар Вельзевула написав:Сигареты вкусные.Кофе,правда,плохой,люди говорили.
Все портит недвига,медицина и налоги.

Необходимость платить за то, за что мы платить не привыкли, все портит :)
А кофе, я точно знаю, доступен любой из тех, что производятся в мире. Весь вопрос в цене и знании, где взять?
Например, чтобы получить привычный нам эспрессо вне дома, необходимо и достаточно зайти в итальянский ресторан.
Сибарит
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  #<1 ... 2689269026912692
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