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osafly написав:Ежевики в магазинах нет,очень редко бывает и быстро там портится,но на рынках и у частников,ее куча в сезон.Люблю эту ягоду,главное чтоб была спелой до конца...В прошлом году,цены были от 100-120грн(на мелких рынках у частников со своего участка),а в основном 150-200грн на крупных базарах..Одним словом 3-5$.А у Вас по чем подорожало?? Последние годы,я насколько понял,люди ее стали альтернативу малине разводить на участках у себя..и довольно много ягоды в сезон.
У меня ежевики вагонами. Ухода не требует,даже по сравнению с малиной, кусты прут,каждый год подрезаю. И малина есть,но более тендитная, склонная к болезням.
osafly написав:Ежевики в магазинах нет,очень редко бывает и быстро там портится,но на рынках и у частников,ее куча в сезон.Люблю эту ягоду,главное чтоб была спелой до конца...В прошлом году,цены были от 100-120грн(на мелких рынках у частников со своего участка),а в основном 150-200грн на крупных базарах..Одним словом 3-5$.А у Вас по чем подорожало?? Последние годы,я насколько понял,люди ее стали альтернативу малине разводить на участках у себя..и довольно много ягоды в сезон.
У меня ежевики вагонами. Ухода не требует,даже по сравнению с малиной, кусты прут,каждый год подрезаю. И малина есть,но более тендитная, склонная к болезням.
Верно подмечено..Ежевика прет шо сумасшедшая и более неприхотливая в уходе..Я много раз дикую в горах видел-кусты хрен объедешь и исцарапаешься весь капец...Но в магазинах,она довольно редко,в отличие от Лохини,которой просто в любом закутке и торговой точке немеряно.Не говоря уже о рынках..Как сезон начинается,ее с Западной прут бусами-машинами..местные антрепнеры.Народ лохину любит..так понимаю.Цена весь сезон была 150-180грн в среднем..
rjkz написав: Так я и открыл и брокерский счет и инвестиционный пенсионный. По брокерскому пока тренируюсь. Чувствительно ягоды подорожали - блуберри и блекберри. Я так понимаю, это что-то типа голубики (лохвина,українською) и наверное ежевика (в Украине я такого не встречал в магазах).
Какого брокера юзаете,если не секрет?Инвестиционный пенсионный,что из себя представляет по условиям и доходности?? Ежевики в магазинах нет,очень редко бывает и быстро там портится,но на рынках и у частников,ее куча в сезон.Люблю эту ягоду,главное чтоб была спелой до конца...В прошлом году,цены были от 100-120грн(на мелких рынках у частников со своего участка),а в основном 150-200грн на крупных базарах..Одним словом 3-5$.А у Вас по чем подорожало?? Последние годы,я насколько понял,люди ее стали альтернативу малине разводить на участках у себя..и довольно много ягоды в сезон.
Не секрет, Фиделити. Я не могу сказать сколько стоит на вес, потому что тут продается все в блистерах. Разного размера. Сколько там веса - я не смотрю. Есть маленькие, чуть побольше и паундовые. Так вот эти средние весной и летом можно было по 99 центов даже взять. Сейчас около 4-6. Бывало, правда, что и раньше они подскакивали до 3-4. Но тогда другие ягоды были или дешевле или на сейлах. Например, та-же малина как-то разом везде подешевела. А сейчас все ягоды на максимуме. И нет уверенности, что откатится назад.
rjkz написав: Я не могу сказать сколько стоит на вес, потому что тут продается все в блистерах. Разного размера. Сколько там веса - я не смотрю. Есть маленькие, чуть побольше и паундовые. Так вот эти средние весной и летом можно было по 99 центов даже взять. Сейчас около 4-6. Бывало, правда, что и раньше они подскакивали до 3-4. Но тогда другие ягоды были или дешевле или на сейлах. Например, та-же малина как-то разом везде подешевела. А сейчас все ягоды на максимуме. И нет уверенности, что откатится назад.
Ну вот,еще одно доказательство,что цены при американских зарплатах,примерно равны украинским,а в % пересчете-соотношении средних зарплат к продукту,Украинская Ожина-золотая для пересичных лохов,по сравнению с ожиной Американской... подскочило та тут и не падало никогда...вечный стояк или эфект клапана- "Туда дуй,оттуда...."
osafly написав:Ну вот,еще одно доказательство,что цены при американских зарплатах,примерно равны украинским,а в % пересчете-соотношении средних зарплат к продукту,Украинская Ожина-золотая для пересичных лохов,по сравнению с ожиной Американской... подскочило та тут и не падало никогда...вечный стояк или эфект клапана- "Туда дуй,оттуда...."
То да, еще и качество шматья,к примеру,там в разы выше. Топливо дешевле. Сигареты вкусные.Кофе,правда,плохой,люди говорили. Все портит недвига,медицина и налоги. Хотя местные приспособились,бесспорно. А с кондачка непривычно.
Господар Вельзевула написав:Сигареты вкусные.Кофе,правда,плохой,люди говорили. Все портит недвига,медицина и налоги.
Необходимость платить за то, за что мы платить не привыкли, все портит А кофе, я точно знаю, доступен любой из тех, что производятся в мире. Весь вопрос в цене и знании, где взять? Например, чтобы получить привычный нам эспрессо вне дома, необходимо и достаточно зайти в итальянский ресторан.
rjkz написав: Я не могу сказать сколько стоит на вес, потому что тут продается все в блистерах. Разного размера. Сколько там веса - я не смотрю. Есть маленькие, чуть побольше и паундовые. Так вот эти средние весной и летом можно было по 99 центов даже взять. Сейчас около 4-6. Бывало, правда, что и раньше они подскакивали до 3-4. Но тогда другие ягоды были или дешевле или на сейлах. Например, та-же малина как-то разом везде подешевела. А сейчас все ягоды на максимуме. И нет уверенности, что откатится назад.
Ну вот,еще одно доказательство,что цены при американских зарплатах,примерно равны украинским,а в % пересчете-соотношении средних зарплат к продукту,Украинская Ожина-золотая для пересичных лохов,по сравнению с ожиной Американской... подскочило та тут и не падало никогда...вечный стояк или эфект клапана- "Туда дуй,оттуда...."
Кофе самый классный и самый дешевый во Вьетнаме...Тут такого и близко нет.Там даже банальный растворимый "дорожный" пакетик Nescafe-просто шедевр!Да и Вьетнам собственно,одна из самых суперских стран во всей Азии(личное мнение)