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на тему Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні

#<1 ... 2690269126922693> Додано: П'ят 21 бер, 2025 00:12 osafly написав: Ежевики в магазинах нет,очень редко бывает и быстро там портится,но на рынках и у частников,ее куча в сезон.Люблю эту ягоду,главное чтоб была спелой до конца...В прошлом году,цены были от 100-120грн(на мелких рынках у частников со своего участка),а в основном 150-200грн на крупных базарах..Одним словом 3-5$.А у Вас по чем подорожало?? Последние годы,я насколько понял,люди ее стали альтернативу малине разводить на участках у себя..и довольно много ягоды в сезон. Ежевики в магазинах нет,очень редко бывает и быстро там портится,но на рынках и у частников,ее куча в сезон.Люблю эту ягоду,главное чтоб была спелой до конца...В прошлом году,цены были от 100-120грн(на мелких рынках у частников со своего участка),а в основном 150-200грн на крупных базарах..Одним словом 3-5$.А у Вас по чем подорожало?? Последние годы,я насколько понял,люди ее стали альтернативу малине разводить на участках у себя..и довольно много ягоды в сезон.



У меня ежевики вагонами. Ухода не требует,даже по сравнению с малиной, кусты прут,каждый год подрезаю. И малина есть,но более тендитная, склонная к болезням. У меня ежевики вагонами. Ухода не требует,даже по сравнению с малиной, кусты прут,каждый год подрезаю. И малина есть,но более тендитная, склонная к болезням. Господар Вельзевула

Повідомлень: 811 З нами з: 11.09.24 Подякував: 7 раз. Подякували: 28 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: П'ят 21 бер, 2025 00:17 Faceless написав: rjkz написав: Чувствительно ягоды подорожали - блуберри и блекберри. Я так понимаю, это что-то типа голубики (лохвина,українською) и наверное ежевика (в Украине я такого не встречал в магазах).

Дивно, але якраз і лохина і ожина в Україні нормально продається, навіть в супермаркетах. Дивно, що не зустрічали. А також порічка, смородина, агрус, чорниця. Дивно, але якраз і лохина і ожина в Україні нормально продається, навіть в супермаркетах. Дивно, що не зустрічали. А також порічка, смородина, агрус, чорниця.

Воно то зараз іноді буває, але ціна...

https://silpo.ua/product/ozhyna-927972 Воно то зараз іноді буває, але ціна... Water Повідомлень: 2895 З нами з: 06.03.12 Подякував: 61 раз. Подякували: 212 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: П'ят 21 бер, 2025 00:26 Господар Вельзевула написав: osafly написав: Ежевики в магазинах нет,очень редко бывает и быстро там портится,но на рынках и у частников,ее куча в сезон.Люблю эту ягоду,главное чтоб была спелой до конца...В прошлом году,цены были от 100-120грн(на мелких рынках у частников со своего участка),а в основном 150-200грн на крупных базарах..Одним словом 3-5$.А у Вас по чем подорожало?? Последние годы,я насколько понял,люди ее стали альтернативу малине разводить на участках у себя..и довольно много ягоды в сезон. Ежевики в магазинах нет,очень редко бывает и быстро там портится,но на рынках и у частников,ее куча в сезон.Люблю эту ягоду,главное чтоб была спелой до конца...В прошлом году,цены были от 100-120грн(на мелких рынках у частников со своего участка),а в основном 150-200грн на крупных базарах..Одним словом 3-5$.А у Вас по чем подорожало?? Последние годы,я насколько понял,люди ее стали альтернативу малине разводить на участках у себя..и довольно много ягоды в сезон.



У меня ежевики вагонами. Ухода не требует,даже по сравнению с малиной, кусты прут,каждый год подрезаю. И малина есть,но более тендитная, склонная к болезням. У меня ежевики вагонами. Ухода не требует,даже по сравнению с малиной, кусты прут,каждый год подрезаю. И малина есть,но более тендитная, склонная к болезням.



Верно подмечено..Ежевика прет шо сумасшедшая и более неприхотливая в уходе..Я много раз дикую в горах видел-кусты хрен объедешь и исцарапаешься весь капец...Но в магазинах,она довольно редко,в отличие от Лохини,которой просто в любом закутке и торговой точке немеряно.Не говоря уже о рынках..Как сезон начинается,ее с Западной прут бусами-машинами..местные антрепнеры.Народ лохину любит..так понимаю.Цена весь сезон была 150-180грн в среднем.. Верно подмечено..Ежевика прет шо сумасшедшая и более неприхотливая в уходе..Я много раз дикую в горах видел-кусты хрен объедешь и исцарапаешься весь капец...Но в магазинах,она довольно редко,в отличие от Лохини,которой просто в любом закутке и торговой точке немеряно.Не говоря уже о рынках..Как сезон начинается,ее с Западной прут бусами-машинами..местные антрепнеры.Народ лохину любит..так понимаю.Цена весь сезон была 150-180грн в среднем.. osafly

Повідомлень: 2109 З нами з: 29.05.14 Подякував: 194 раз. Подякували: 982 раз. Профіль 16 6 1 ВідповістиЦитата Додано: П'ят 21 бер, 2025 00:41 osafly написав: rjkz написав:

Так я и открыл и брокерский счет и инвестиционный пенсионный.

По брокерскому пока тренируюсь. Чувствительно ягоды подорожали - блуберри и блекберри. Я так понимаю, это что-то типа голубики (лохвина,українською) и наверное ежевика (в Украине я такого не встречал в магазах). Так я и открыл и брокерский счет и инвестиционный пенсионный.По брокерскому пока тренируюсь. Чувствительно ягоды подорожали - блуберри и блекберри. Я так понимаю, это что-то типа голубики (лохвина,українською) и наверное ежевика (в Украине я такого не встречал в магазах).



Какого брокера юзаете,если не секрет?Инвестиционный пенсионный,что из себя представляет по условиям и доходности??

Ежевики в магазинах нет,очень редко бывает и быстро там портится,но на рынках и у частников,ее куча в сезон.Люблю эту ягоду,главное чтоб была спелой до конца...В прошлом году,цены были от 100-120грн(на мелких рынках у частников со своего участка),а в основном 150-200грн на крупных базарах..Одним словом 3-5$.А у Вас по чем подорожало?? Последние годы,я насколько понял,люди ее стали альтернативу малине разводить на участках у себя..и довольно много ягоды в сезон. Какого брокера юзаете,если не секрет?Инвестиционный пенсионный,что из себя представляет по условиям и доходности??Ежевики в магазинах нет,очень редко бывает и быстро там портится,но на рынках и у частников,ее куча в сезон.Люблю эту ягоду,главное чтоб была спелой до конца...В прошлом году,цены были от 100-120грн(на мелких рынках у частников со своего участка),а в основном 150-200грн на крупных базарах..Одним словом 3-5$.А у Вас по чем подорожало?? Последние годы,я насколько понял,люди ее стали альтернативу малине разводить на участках у себя..и довольно много ягоды в сезон.



Не секрет, Фиделити.

Я не могу сказать сколько стоит на вес, потому что тут продается все в блистерах. Разного размера. Сколько там веса - я не смотрю. Есть маленькие, чуть побольше и паундовые. Так вот эти средние весной и летом можно было по 99 центов даже взять. Сейчас около 4-6. Бывало, правда, что и раньше они подскакивали до 3-4. Но тогда другие ягоды были или дешевле или на сейлах. Например, та-же малина как-то разом везде подешевела. А сейчас все ягоды на максимуме. И нет уверенности, что откатится назад. Не секрет, Фиделити.Я не могу сказать сколько стоит на вес, потому что тут продается все в блистерах. Разного размера. Сколько там веса - я не смотрю. Есть маленькие, чуть побольше и паундовые. Так вот эти средние весной и летом можно было по 99 центов даже взять. Сейчас около 4-6. Бывало, правда, что и раньше они подскакивали до 3-4. Но тогда другие ягоды были или дешевле или на сейлах. Например, та-же малина как-то разом везде подешевела. А сейчас все ягоды на максимуме. И нет уверенности, что откатится назад. rjkz

Повідомлень: 17056 З нами з: 31.01.12 Подякував: 8492 раз. Подякували: 5353 раз. Профіль 8 4 6 ВідповістиЦитата Додано: П'ят 21 бер, 2025 01:07 rjkz написав:

Я не могу сказать сколько стоит на вес, потому что тут продается все в блистерах. Разного размера. Сколько там веса - я не смотрю. Есть маленькие, чуть побольше и паундовые. Так вот эти средние весной и летом можно было по 99 центов даже взять. Сейчас около 4-6. Бывало, правда, что и раньше они подскакивали до 3-4. Но тогда другие ягоды были или дешевле или на сейлах. Например, та-же малина как-то разом везде подешевела. А сейчас все ягоды на максимуме. И нет уверенности, что откатится назад. Я не могу сказать сколько стоит на вес, потому что тут продается все в блистерах. Разного размера. Сколько там веса - я не смотрю. Есть маленькие, чуть побольше и паундовые. Так вот эти средние весной и летом можно было по 99 центов даже взять. Сейчас около 4-6. Бывало, правда, что и раньше они подскакивали до 3-4. Но тогда другие ягоды были или дешевле или на сейлах. Например, та-же малина как-то разом везде подешевела. А сейчас все ягоды на максимуме. И нет уверенности, что откатится назад.



Ну вот,еще одно доказательство,что цены при американских зарплатах,примерно равны украинским,а в % пересчете-соотношении средних зарплат к продукту,Украинская Ожина-золотая для пересичных лохов,по сравнению с ожиной Американской...

подскочило та тут и не падало никогда...вечный стояк или эфект клапана- "Туда дуй,оттуда...." Ну вот,еще одно доказательство,что цены при американских зарплатах,примерно равны украинским,а в % пересчете-соотношении средних зарплат к продукту,Украинская Ожина-золотая для пересичных лохов,по сравнению с ожиной Американской...подскочилота тут и не падалоникогда...вечный стояк или эфект клапана- "Туда дуй,оттуда...." osafly

Повідомлень: 2109 З нами з: 29.05.14 Подякував: 194 раз. Подякували: 982 раз. Профіль 16 6 ВідповістиЦитата Додано: П'ят 21 бер, 2025 01:16 osafly написав: Ну вот,еще одно доказательство,что цены при американских зарплатах,примерно равны украинским,а в % пересчете-соотношении средних зарплат к продукту,Украинская Ожина-золотая для пересичных лохов,по сравнению с ожиной Американской...

подскочило та тут и не падало никогда...вечный стояк или эфект клапана- "Туда дуй,оттуда...." Ну вот,еще одно доказательство,что цены при американских зарплатах,примерно равны украинским,а в % пересчете-соотношении средних зарплат к продукту,Украинская Ожина-золотая для пересичных лохов,по сравнению с ожиной Американской...подскочилота тут и не падалоникогда...вечный стояк или эфект клапана- "Туда дуй,оттуда...."



То да, еще и качество шматья,к примеру,там в разы выше. Топливо дешевле. Сигареты вкусные.Кофе,правда,плохой,люди говорили.

Все портит недвига,медицина и налоги. Хотя местные приспособились,бесспорно. А с кондачка непривычно. То да, еще и качество шматья,к примеру,там в разы выше. Топливо дешевле. Сигареты вкусные.Кофе,правда,плохой,люди говорили.Все портит недвига,медицина и налоги. Хотя местные приспособились,бесспорно. А с кондачка непривычно. Господар Вельзевула

Повідомлень: 811 З нами з: 11.09.24 Подякував: 7 раз. Подякували: 28 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: П'ят 21 бер, 2025 11:08 Re: Еміграція, заробітчанство Господар Вельзевула написав: Сигареты вкусные.Кофе,правда,плохой,люди говорили.

Все портит недвига,медицина и налоги. Сигареты вкусные.Кофе,правда,плохой,люди говорили.Все портит недвига,медицина и налоги.

Необходимость платить за то, за что мы платить не привыкли, все портит

А кофе, я точно знаю, доступен любой из тех, что производятся в мире. Весь вопрос в цене и знании, где взять?

Например, чтобы получить привычный нам эспрессо вне дома, необходимо и достаточно зайти в итальянский ресторан. Необходимость платить за то, за чтоплатить не привыкли, все портитА кофе, я точно знаю, доступен любой из тех, что производятся в мире. Весь вопрос в цене и знании, где взять?Например, чтобы получить привычный нам эспрессо вне дома, необходимо и достаточно зайти в итальянский ресторан. Сибарит

Форумчанин року Повідомлень: 7877 З нами з: 02.09.15 Подякував: 6409 раз. Подякували: 21421 раз. Профіль 129 82 38 2 ВідповістиЦитата Додано: П'ят 21 бер, 2025 13:33 osafly написав: rjkz написав:

Я не могу сказать сколько стоит на вес, потому что тут продается все в блистерах. Разного размера. Сколько там веса - я не смотрю. Есть маленькие, чуть побольше и паундовые. Так вот эти средние весной и летом можно было по 99 центов даже взять. Сейчас около 4-6. Бывало, правда, что и раньше они подскакивали до 3-4. Но тогда другие ягоды были или дешевле или на сейлах. Например, та-же малина как-то разом везде подешевела. А сейчас все ягоды на максимуме. И нет уверенности, что откатится назад. Я не могу сказать сколько стоит на вес, потому что тут продается все в блистерах. Разного размера. Сколько там веса - я не смотрю. Есть маленькие, чуть побольше и паундовые. Так вот эти средние весной и летом можно было по 99 центов даже взять. Сейчас около 4-6. Бывало, правда, что и раньше они подскакивали до 3-4. Но тогда другие ягоды были или дешевле или на сейлах. Например, та-же малина как-то разом везде подешевела. А сейчас все ягоды на максимуме. И нет уверенности, что откатится назад.



Ну вот,еще одно доказательство,что цены при американских зарплатах,примерно равны украинским,а в % пересчете-соотношении средних зарплат к продукту,Украинская Ожина-золотая для пересичных лохов,по сравнению с ожиной Американской...

подскочило та тут и не падало никогда...вечный стояк или эфект клапана- "Туда дуй,оттуда...." Ну вот,еще одно доказательство,что цены при американских зарплатах,примерно равны украинским,а в % пересчете-соотношении средних зарплат к продукту,Украинская Ожина-золотая для пересичных лохов,по сравнению с ожиной Американской...подскочилота тут и не падалоникогда...вечный стояк или эфект клапана- "Туда дуй,оттуда...."

от тільки квартирне питання спортило Америку

от тільки квартирне питання спортило Америку flyman

Повідомлень: 38847 З нами з: 09.03.14 Подякував: 1596 раз. Подякували: 2807 раз. Профіль 1 3 ВідповістиЦитата Додано: П'ят 21 бер, 2025 13:37





Кофе самый классный и самый дешевый во Вьетнаме...Тут такого и близко нет.Там даже банальный растворимый "дорожный" пакетик Nescafe-просто шедевр!Да и Вьетнам собственно,одна из самых суперских стран во всей Азии(личное мнение) Кофе самый классный и самый дешевый во Вьетнаме...Тут такого и близко нет.Там даже банальный растворимый "дорожный" пакетик Nescafe-просто шедевр!Да и Вьетнам собственно,одна из самых суперских стран во всей Азии(личное мнение) osafly

Повідомлень: 2109 З нами з: 29.05.14 Подякував: 194 раз. Подякували: 982 раз. Профіль 16 6 ВідповістиЦитата Додано: П'ят 21 бер, 2025 16:08 osafly написав: Да и Вьетнам собственно,одна из самых суперских стран во всей Азии(личное мнение) Да и Вьетнам собственно,одна из самых суперских стран во всей Азии(личное мнение)

Лучше уж как-нибудь в Европе "помучиться".

Лучше уж как-нибудь в Европе "помучиться". Gastarbaiter Повідомлень: 3607 З нами з: 26.02.18 Подякував: 697 раз. Подякували: 592 раз. Профіль ВідповістиЦитата #<1 ... 2690269126922693> Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Статті на Finance.ua Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки для вашого гаманця Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення публікацій Finance.ua Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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