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Що ще тобі нагадує akurt? А я нагадаю. Ти десь в 2019 написав на гілці про інвестиції за кордон свій нікчемний прогноз про те, що нерухомість в Туреччині в ціні буде падати в 2 рази. Я ж цю дурню памʼятаю. Дурню завжди варто памʼятати, щоби не робили помилок!
Ну і що на сьогодні: - продаєш квіти на вокзалі Відня. - "квітка" в Києві зівʼяла. Назавжди. Вже ніхто і не згадує... Ось так буває, коли якогось Равшана Аскерова згадувати…
Нормально так у вас підгоріло. Турецький РН не може вічно триматись на чорних лебедях у сусідів. Настане момент коли чорні лебеді навідаються і до Туреччини.