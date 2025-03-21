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Еміграція, заробітчанство

Еміграція, заробітчанство
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 2690269126922693
Повідомлення Додано: П'ят 21 бер, 2025 16:35

  akurt написав:
  airmax78 написав:Чимось Акурт мені нагадує Ровшана Аскерова (https://youtu.be/y4rykwJv69k?si=KrE1Afbb9bOJmrIc). Коли того Дудь почав розпитувати про Алієва.

Що ще тобі нагадує akurt?
А я нагадаю.
Ти десь в 2019 написав на гілці про інвестиції за кордон свій нікчемний прогноз про те, що нерухомість в Туреччині в ціні буде падати в 2 рази.
Я ж цю дурню памʼятаю. Дурню завжди варто памʼятати, щоби не робили помилок!

Ну і що на сьогодні:
- продаєш квіти на вокзалі Відня.
- "квітка" в Києві зівʼяла. Назавжди. Вже ніхто і не згадує...
Ось так буває, коли якогось Равшана Аскерова згадувати…

Нормально так у вас підгоріло. Турецький РН не може вічно триматись на чорних лебедях у сусідів. Настане момент коли чорні лебеді навідаються і до Туреччини.
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Повідомлення Додано: П'ят 21 бер, 2025 17:11

Re: Еміграція, заробітчанство

  airmax78 написав:Нормально так у вас підгоріло. Турецький РН не може вічно триматись на чорних лебедях у сусідів. Настане момент коли чорні лебеді навідаються і до Туреччини.

але добре у Відні з зп 8к ойро та соціальним житлом
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