Форуми / Персональні Фінанси / Ринок нерухомості / Еміграція, заробітчанство Еміграція, заробітчанство + Додати

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на тему Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні

#<1 ... 2690269126922693 Додано: П'ят 21 бер, 2025 16:35 akurt написав: airmax78 написав: Чимось Акурт мені нагадує Ровшана Аскерова ( https://youtu.be/y4rykwJv69k?si=KrE1Afbb9bOJmrIc ). Коли того Дудь почав розпитувати про Алієва. Чимось Акурт мені нагадує Ровшана Аскерова (). Коли того Дудь почав розпитувати про Алієва.

Що ще тобі нагадує akurt?

А я нагадаю.

Ти десь в 2019 написав на гілці про інвестиції за кордон свій нікчемний прогноз про те, що нерухомість в Туреччині в ціні буде падати в 2 рази.

Я ж цю дурню памʼятаю. Дурню завжди варто памʼятати, щоби не робили помилок!



Ну і що на сьогодні:

- продаєш квіти на вокзалі Відня.

- "квітка" в Києві зівʼяла. Назавжди. Вже ніхто і не згадує...

Ось так буває, коли якогось Равшана Аскерова згадувати… Що ще тобі нагадуєА я нагадаю.Ти десь в 2019 написав на гілці про інвестиції за кордон свійпро те, що нерухомість в Туреччині в ціні буде падати в 2 рази.Я ж цю дурню памʼятаю.Ну і що на сьогодні:- продаєш квіти на вокзалі Відня.- "квітка" в Києві зівʼяла. Назавжди. Вже ніхто і не згадує...Ось так буває, коли якогось Равшана Аскерова згадувати…

Нормально так у вас підгоріло. Турецький РН не може вічно триматись на чорних лебедях у сусідів. Настане момент коли чорні лебеді навідаються і до Туреччини. Нормально так у вас підгоріло. Турецький РН не може вічно триматись на чорних лебедях у сусідів. Настане момент коли чорні лебеді навідаються і до Туреччини. airmax78 Повідомлень: 42818 З нами з: 25.10.12 Подякував: 980 раз. Подякували: 5340 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: П'ят 21 бер, 2025 17:11 Re: Еміграція, заробітчанство airmax78 написав: Нормально так у вас підгоріло. Турецький РН не може вічно триматись на чорних лебедях у сусідів. Настане момент коли чорні лебеді навідаються і до Туреччини. Нормально так у вас підгоріло. Турецький РН не може вічно триматись на чорних лебедях у сусідів. Настане момент коли чорні лебеді навідаються і до Туреччини.

але добре у Відні з зп 8к ойро та соціальним житлом але добре у Відні з зп 8к ойро та соціальним житлом Олежан Повідомлень: 1371 З нами з: 01.12.20 Подякував: 23 раз. Подякували: 138 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: П'ят 21 бер, 2025 17:40 Господар Вельзевула написав: osafly написав: Ну вот,еще одно доказательство,что цены при американских зарплатах,примерно равны украинским,а в % пересчете-соотношении средних зарплат к продукту,Украинская Ожина-золотая для пересичных лохов,по сравнению с ожиной Американской...

подскочило та тут и не падало никогда...вечный стояк или эфект клапана- "Туда дуй,оттуда...." Ну вот,еще одно доказательство,что цены при американских зарплатах,примерно равны украинским,а в % пересчете-соотношении средних зарплат к продукту,Украинская Ожина-золотая для пересичных лохов,по сравнению с ожиной Американской...подскочилота тут и не падалоникогда...вечный стояк или эфект клапана- "Туда дуй,оттуда...."



То да, еще и качество шматья,к примеру,там в разы выше. Топливо дешевле. Сигареты вкусные.Кофе,правда,плохой,люди говорили.

Все портит недвига,медицина и налоги. Хотя местные приспособились,бесспорно. А с кондачка непривычно. То да, еще и качество шматья,к примеру,там в разы выше. Топливо дешевле. Сигареты вкусные.Кофе,правда,плохой,люди говорили.Все портит недвига,медицина и налоги. Хотя местные приспособились,бесспорно. А с кондачка непривычно.



Кофе...я не знаю почему американцы пьют то, что они пьют.

Я пробовал несколько американских производителей - бррр.

В СТарбаксе хваленом ничего хорошего не нашел, пришлось объяснять, что "Да, совсем без сахара. Совсем-совсем".

Покупаем Лаваццу. Стараемся набрать на сейле разных видов. 350 грамм пакет, обычно по 6 долларов берем. Варим дома в машине.

Недвига дорогая? Ну, я-бы сказал, что она не настолько дорогая сколько хреново построенная. Зависит от локации. Есть неплохие городки во Флориде, где до 100 куе (по состоянию на прошлое лето) можно было купить в новом доме квартиру с 2-мя спальнями (плюс ливинг рум, то есть гостинная или "зала" (ТМ Юра) и 2-мя полными санузлами, 1050 сквфит, то есть, около 95 кв метров . На берегу чего-то вроде пруда или озерца. Как для Флориды высоковатый мейнтаненс - около 900 долларов. Но, подозреваю, что в этих домах нельзя сдавать - я ни одной квартиры из этих домов не нашел на рент. Но жить - пуркуа-бы и не па?

Если не ошибаюсь, цена была от 89 куе до 124. Одинаковые площади и одинаковые билдинги. Относятся к школам с рейтингами 8/10. То есть очень даже неплохим.

В моей локации, уже писал, еще год назад можно было вполне неплохую местную "хрущевку" (1бдрм, 1 санузел) за 245 куе взять.

Но где=то можно и за копейки купить заброшку. Вопрос - зачем?

Налоги - интересная тема.. Это не так страшно. Иногда даже возврат налогов больше, чем уплаченная сумма - Трамп прекрасный пример.



Медицина -уже много раз писал. Она другая, не без изъянов, но она есть и довольнто эффективная. Кофе...я не знаю почему американцы пьют то, что они пьют.Я пробовал несколько американских производителей - бррр.В СТарбаксе хваленом ничего хорошего не нашел, пришлось объяснять, что "Да, совсем без сахара. Совсем-совсем".Покупаем Лаваццу. Стараемся набрать на сейле разных видов. 350 грамм пакет, обычно по 6 долларов берем. Варим дома в машине.Недвига дорогая? Ну, я-бы сказал, что она не настолько дорогая сколько хреново построенная. Зависит от локации. Есть неплохие городки во Флориде, где до 100 куе (по состоянию на прошлое лето) можно было купить в новом доме квартиру с 2-мя спальнями (плюс ливинг рум, то есть гостинная или "зала" (ТМ Юра) и 2-мя полными санузлами, 1050 сквфит, то есть, около 95 кв метров . На берегу чего-то вроде пруда или озерца. Как для Флориды высоковатый мейнтаненс - около 900 долларов. Но, подозреваю, что в этих домах нельзя сдавать - я ни одной квартиры из этих домов не нашел на рент. Но жить - пуркуа-бы и не па?Если не ошибаюсь, цена была от 89 куе до 124. Одинаковые площади и одинаковые билдинги. Относятся к школам с рейтингами 8/10. То есть очень даже неплохим.В моей локации, уже писал, еще год назад можно было вполне неплохую местную "хрущевку" (1бдрм, 1 санузел) за 245 куе взять.Но где=то можно и за копейки купить заброшку. Вопрос - зачем?Налоги - интересная тема.. Это не так страшно. Иногда даже возврат налогов больше, чем уплаченная сумма - Трамп прекрасный пример.Медицина -уже много раз писал. Она другая, не без изъянов, но она есть и довольнто эффективная. rjkz

Повідомлень: 17057 З нами з: 31.01.12 Подякував: 8492 раз. Подякували: 5354 раз. Профіль 8 4 6 1 ВідповістиЦитата Додано: П'ят 21 бер, 2025 17:50 Gastarbaiter написав: osafly написав: Да и Вьетнам собственно,одна из самых суперских стран во всей Азии(личное мнение) Да и Вьетнам собственно,одна из самых суперских стран во всей Азии(личное мнение)

Лучше уж как-нибудь в Европе "помучиться".

Лучше уж как-нибудь в Европе "помучиться".



Я два раза летал во Вьетнам и путешествовал там несколько месяцев по итогу...Полностью проехал его вдоль и поперек,с Хошимина до Сапы(Sa Pa),с десятком остановок в разных городах и откровенных провинциях...Дорогу как на видео,переходил тысячу раз...Нужно просто плавно идти без резких движений,и спокойно проходишь...Там все едут 20-40км/ч траффик...Удивительная страна.Я бы туда с удовольствием ездил жить по 3-4 мес зимой..Кто не был в Азии-тот не поймет....Вообще обожаю Азию...Европа-ну,это Европа....В Азии,все по другому..Всегда тепло,все вокруг дешево и люди гораздо лучше...проще,без фальшивых улыбок и выпендрежа..Как дети. Я два раза летал во Вьетнам и путешествовал там несколько месяцев по итогу...Полностью проехал его вдоль и поперек,с Хошимина до Сапы(Sa Pa),с десятком остановок в разных городах и откровенных провинциях...Дорогу как на видео,переходил тысячу раз...Нужно просто плавно идти без резких движений,и спокойно проходишь...Там все едут 20-40км/ч траффик...Удивительная страна.Я бы туда с удовольствием ездил жить по 3-4 мес зимой..Кто не был в Азии-тот не поймет....Вообще обожаю Азию...Европа-ну,это Европа....В Азии,все по другому..Всегда тепло,все вокруг дешево и люди гораздо лучше...проще,без фальшивых улыбок и выпендрежа..Как дети. osafly

Повідомлень: 2110 З нами з: 29.05.14 Подякував: 195 раз. Подякували: 982 раз. Профіль 16 6 ВідповістиЦитата Додано: П'ят 21 бер, 2025 18:15 rjkz написав: Есть неплохие городки во Флориде, где до 100 куе (по состоянию на прошлое лето) можно было купить в новом доме квартиру с 2-мя спальнями (плюс ливинг рум, то есть гостинная или "зала" (ТМ Юра) и 2-мя полными санузлами, 1050 сквфит, то есть, около 95 кв метров . На берегу чего-то вроде пруда или озерца. Есть неплохие городки во Флориде, где до 100 куе (по состоянию на прошлое лето) можно было купить в новом доме квартиру с 2-мя спальнями (плюс ливинг рум, то есть гостинная или "зала" (ТМ Юра) и 2-мя полными санузлами, 1050 сквфит, то есть, около 95 кв метров . На берегу чего-то вроде пруда или озерца.

Я наводив багато разів ціни та опис житла «пересічного американця».

Є і «поганеньке»: у мене було гнітюче враження після відвідування «за компанію» приватного будинка, купленого під оренду, у другому за величиною міста Каліфорнії: San Jose.

Будинок, якому років 50, одноповерховий, земельна ділянка непогана десь 6…7 соток, на території гараж.

Але коли я зайшов другий раз в той будинок, то мене вразив досить неприємний запах якоїсь плісняви чи вологих ганчірок, на який я не звернув спочатку увагу.

Дуже погано?

На кожний товар свій покупець:

- будинок було куплено власником всього тиждень тому за 1 400 000$

- під оренду.

- збіглося не менше 16 потенційних орендарів.

- орендна плата 3 200$ на місяць.

(Це здається менше за 3% річних по долару).

Я спитав у наших, який смисл купувати да 1 400 000$, щоби здавати за 3200$ (трохи нижче ринку).

Наші досвідчені сказали, що розрахунок на зміну ціни через рік: дивишся та продадуть за 2 000 000$.

І додали: «А уяви, що в того дядька-азіата таких будинків 10?»



Зараз у нас чудовий вечір пʼятниці, а десь в San Francisco чудовий ранок.

Саме сьогодні очікується інформація про те, в яке саме місто отримає направлення/ запрошення на роботу наша людина, яка наполегливо до цього рухалася.

За їх даними @світить@ штат на захід від Чикаго.

Будуть переїжджати та можливо купувати будинок.

Якщо так станеться, спробую навести докладну інформацію: це 100 000$, чи 1 000 000$…

Думаю, буде цікаво… Я наводив багато разів ціни та опис житла «пересічного американця».Є і «поганеньке»: у мене було гнітюче враження після відвідування «за компанію» приватного будинка, купленого під оренду, у другому за величиною міста Каліфорнії: San Jose.Будинок, якому років 50, одноповерховий, земельна ділянка непогана десь 6…7 соток, на території гараж.Але коли я зайшов другий раз в той будинок, то мене вразив досить неприємний запах якоїсь плісняви чи вологих ганчірок, на який я не звернув спочатку увагу.Дуже погано?На кожний товар свій покупець:- будинок було куплено власником всього тиждень тому за 1 400 000$- під оренду.- збіглося не менше 16 потенційних орендарів.- орендна плата 3 200$ на місяць.(Це здається менше за 3% річних по долару).Я спитав у наших, який смисл купувати да 1 400 000$, щоби здавати за 3200$ (трохи нижче ринку).Наші досвідчені сказали, що розрахунок на зміну ціни через рік: дивишся та продадуть за 2 000 000$.І додали: «А уяви, що в того дядька-азіата таких будинків 10?»Зараз у нас чудовий вечір пʼятниці, а десь в San Francisco чудовий ранок.Саме сьогодні очікується інформація про те, в яке саме місто отримає направлення/ запрошення на роботу наша людина, яка наполегливо до цього рухалася.За їх даними @світить@ штат на захід від Чикаго.Будуть переїжджати та можливо купувати будинок.Якщо так станеться, спробую навести докладну інформацію: це 100 000$, чи 1 000 000$…Думаю, буде цікаво… Востаннє редагувалось akurt в П'ят 21 бер, 2025 18:49, всього редагувалось 2 разів. akurt

Повідомлень: 10666 З нами з: 12.02.09 Подякував: 3923 раз. Подякували: 1391 раз. Профіль 2 ВідповістиЦитата Додано: П'ят 21 бер, 2025 18:47 Олежан написав: airmax78 написав: Нормально так у вас підгоріло. Турецький РН не може вічно триматись на чорних лебедях у сусідів. Настане момент коли чорні лебеді навідаються і до Туреччини. Нормально так у вас підгоріло. Турецький РН не може вічно триматись на чорних лебедях у сусідів. Настане момент коли чорні лебеді навідаються і до Туреччини.

але добре у Відні з зп 8к ойро та соціальним житлом але добре у Відні з зп 8к ойро та соціальним житлом

Мабуть так, але не заробляв 8К та не жив в соціальному житлі - то не знаю напевне. Мабуть так, але не заробляв 8К та не жив в соціальному житлі - то не знаю напевне. airmax78 Повідомлень: 42818 З нами з: 25.10.12 Подякував: 980 раз. Подякували: 5340 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата #<1 ... 2690269126922693 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Статті на Finance.ua Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки для вашого гаманця Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення публікацій Finance.ua Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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