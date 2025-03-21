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Еміграція, заробітчанство

Еміграція, заробітчанство
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 2690269126922693
Повідомлення Додано: П'ят 21 бер, 2025 16:35

  akurt написав:
  airmax78 написав:Чимось Акурт мені нагадує Ровшана Аскерова (https://youtu.be/y4rykwJv69k?si=KrE1Afbb9bOJmrIc). Коли того Дудь почав розпитувати про Алієва.

Що ще тобі нагадує akurt?
А я нагадаю.
Ти десь в 2019 написав на гілці про інвестиції за кордон свій нікчемний прогноз про те, що нерухомість в Туреччині в ціні буде падати в 2 рази.
Я ж цю дурню памʼятаю. Дурню завжди варто памʼятати, щоби не робили помилок!

Ну і що на сьогодні:
- продаєш квіти на вокзалі Відня.
- "квітка" в Києві зівʼяла. Назавжди. Вже ніхто і не згадує...
Ось так буває, коли якогось Равшана Аскерова згадувати…

Нормально так у вас підгоріло. Турецький РН не може вічно триматись на чорних лебедях у сусідів. Настане момент коли чорні лебеді навідаються і до Туреччини.
airmax78
 
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Повідомлення Додано: П'ят 21 бер, 2025 17:11

Re: Еміграція, заробітчанство

  airmax78 написав:Нормально так у вас підгоріло. Турецький РН не може вічно триматись на чорних лебедях у сусідів. Настане момент коли чорні лебеді навідаються і до Туреччини.

але добре у Відні з зп 8к ойро та соціальним житлом
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Повідомлення Додано: П'ят 21 бер, 2025 17:40

  Господар Вельзевула написав:
  osafly написав:Ну вот,еще одно доказательство,что цены при американских зарплатах,примерно равны украинским,а в % пересчете-соотношении средних зарплат к продукту,Украинская Ожина-золотая для пересичных лохов,по сравнению с ожиной Американской...
подскочило :lol: :mrgreen: та тут и не падало :lol: никогда...вечный стояк или эфект клапана- "Туда дуй,оттуда...."


То да, еще и качество шматья,к примеру,там в разы выше. Топливо дешевле. Сигареты вкусные.Кофе,правда,плохой,люди говорили.
Все портит недвига,медицина и налоги. Хотя местные приспособились,бесспорно. А с кондачка непривычно.


Кофе...я не знаю почему американцы пьют то, что они пьют.
Я пробовал несколько американских производителей - бррр.
В СТарбаксе хваленом ничего хорошего не нашел, пришлось объяснять, что "Да, совсем без сахара. Совсем-совсем".
Покупаем Лаваццу. Стараемся набрать на сейле разных видов. 350 грамм пакет, обычно по 6 долларов берем. Варим дома в машине.
Недвига дорогая? Ну, я-бы сказал, что она не настолько дорогая сколько хреново построенная. Зависит от локации. Есть неплохие городки во Флориде, где до 100 куе (по состоянию на прошлое лето) можно было купить в новом доме квартиру с 2-мя спальнями (плюс ливинг рум, то есть гостинная или "зала" (ТМ Юра) и 2-мя полными санузлами, 1050 сквфит, то есть, около 95 кв метров . На берегу чего-то вроде пруда или озерца. Как для Флориды высоковатый мейнтаненс - около 900 долларов. Но, подозреваю, что в этих домах нельзя сдавать - я ни одной квартиры из этих домов не нашел на рент. Но жить - пуркуа-бы и не па?
Если не ошибаюсь, цена была от 89 куе до 124. Одинаковые площади и одинаковые билдинги. Относятся к школам с рейтингами 8/10. То есть очень даже неплохим.
В моей локации, уже писал, еще год назад можно было вполне неплохую местную "хрущевку" (1бдрм, 1 санузел) за 245 куе взять.
Но где=то можно и за копейки купить заброшку. Вопрос - зачем?
Налоги - интересная тема.. Это не так страшно. Иногда даже возврат налогов больше, чем уплаченная сумма - Трамп прекрасный пример.

Медицина -уже много раз писал. Она другая, не без изъянов, но она есть и довольнто эффективная.
rjkz
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Повідомлення Додано: П'ят 21 бер, 2025 17:50

  Gastarbaiter написав:
  osafly написав:Да и Вьетнам собственно,одна из самых суперских стран во всей Азии(личное мнение)

Лучше уж как-нибудь в Европе "помучиться".


Я два раза летал во Вьетнам и путешествовал там несколько месяцев по итогу...Полностью проехал его вдоль и поперек,с Хошимина до Сапы(Sa Pa),с десятком остановок в разных городах и откровенных провинциях...Дорогу как на видео,переходил тысячу раз...Нужно просто плавно идти без резких движений,и спокойно проходишь...Там все едут 20-40км/ч траффик...Удивительная страна.Я бы туда с удовольствием ездил жить по 3-4 мес зимой..Кто не был в Азии-тот не поймет....Вообще обожаю Азию...Европа-ну,это Европа....В Азии,все по другому..Всегда тепло,все вокруг дешево и люди гораздо лучше...проще,без фальшивых улыбок и выпендрежа..Как дети.
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Повідомлення Додано: П'ят 21 бер, 2025 18:15

  rjkz написав:Есть неплохие городки во Флориде, где до 100 куе (по состоянию на прошлое лето) можно было купить в новом доме квартиру с 2-мя спальнями (плюс ливинг рум, то есть гостинная или "зала" (ТМ Юра) и 2-мя полными санузлами, 1050 сквфит, то есть, около 95 кв метров . На берегу чего-то вроде пруда или озерца.

Я наводив багато разів ціни та опис житла «пересічного американця».
Є і «поганеньке»: у мене було гнітюче враження після відвідування «за компанію» приватного будинка, купленого під оренду, у другому за величиною міста Каліфорнії: San Jose.
Будинок, якому років 50, одноповерховий, земельна ділянка непогана десь 6…7 соток, на території гараж.
Але коли я зайшов другий раз в той будинок, то мене вразив досить неприємний запах якоїсь плісняви чи вологих ганчірок, на який я не звернув спочатку увагу.
Дуже погано?
На кожний товар свій покупець:
- будинок було куплено власником всього тиждень тому за 1 400 000$
- під оренду.
- збіглося не менше 16 потенційних орендарів.
- орендна плата 3 200$ на місяць.
(Це здається менше за 3% річних по долару).
Я спитав у наших, який смисл купувати да 1 400 000$, щоби здавати за 3200$ (трохи нижче ринку).
Наші досвідчені сказали, що розрахунок на зміну ціни через рік: дивишся та продадуть за 2 000 000$.
І додали: «А уяви, що в того дядька-азіата таких будинків 10?»

Зараз у нас чудовий вечір пʼятниці, а десь в San Francisco чудовий ранок.
Саме сьогодні очікується інформація про те, в яке саме місто отримає направлення/ запрошення на роботу наша людина, яка наполегливо до цього рухалася.
За їх даними @світить@ штат на захід від Чикаго.
Будуть переїжджати та можливо купувати будинок.
Якщо так станеться, спробую навести докладну інформацію: це 100 000$, чи 1 000 000$…
Думаю, буде цікаво…
Востаннє редагувалось akurt в П'ят 21 бер, 2025 18:49, всього редагувалось 2 разів.
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Повідомлення Додано: П'ят 21 бер, 2025 18:47

  Олежан написав:
  airmax78 написав:Нормально так у вас підгоріло. Турецький РН не може вічно триматись на чорних лебедях у сусідів. Настане момент коли чорні лебеді навідаються і до Туреччини.

але добре у Відні з зп 8к ойро та соціальним житлом

Мабуть так, але не заробляв 8К та не жив в соціальному житлі - то не знаю напевне.
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Повідомлення Додано: П'ят 21 бер, 2025 19:00

Re: Еміграція, заробітчанство

У Турречині буде лад та спокій та повзуча експаніся на весь тюркський світ
Турречина - це Україна, у якій все вийшло як треба
fox767676
 
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