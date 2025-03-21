Дивно від вченого та освіченої людини чути такі слова.
Це точно Dи - не зламали аккакун московіти?
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Додано: П'ят 21 бер, 2025 21:55
Дивно від вченого та освіченої людини чути такі слова.
Це точно Dи - не зламали аккакун московіти?
Додано: П'ят 21 бер, 2025 21:57
Re: Еміграція, заробітчанство
А що тут дивного? Чим північний Кіпр відрізняється від Придністров'я чи Абхазії?
І чи Турки не спонсорують своїх проксі в Сирії?
Ердоган з ймовірністю 99% піде на черговий свій термін в обхід конституції, як і всі диктатори...
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