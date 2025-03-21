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Еміграція, заробітчанство

Еміграція, заробітчанство
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 2691269226932694
Повідомлення Додано: П'ят 21 бер, 2025 21:55

Дивно від вченого та освіченої людини чути такі слова.
Це точно Dи - не зламали аккакун московіти?
akurt
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Повідомлення Додано: П'ят 21 бер, 2025 21:57

Re: Еміграція, заробітчанство

  akurt написав:Дивно від вченого та освіченої людини чути такі слова.
Це точно Dи - не зламали аккакун московіти?

А що тут дивного? Чим північний Кіпр відрізняється від Придністров'я чи Абхазії?
І чи Турки не спонсорують своїх проксі в Сирії?
Ердоган з ймовірністю 99% піде на черговий свій термін в обхід конституції, як і всі диктатори...
Дюрі-бачі
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