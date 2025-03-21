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Еміграція, заробітчанство
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 2691269226932694
Повідомлення Додано: П'ят 21 бер, 2025 22:16

Відкрийте Вікіпедію та почитайте - що там було - майже 50 років тому.
Там стояли крейсери СРСР під Кіпром - з надією штурмувати Кіпр за перетворити на військову базу.
Туреччина взяла своїх мешканців під захист.

Вас особисто хтось брав під захист?
Може якась держава - назвіть - цікаво. Назвіть.

Ви особисто були в Криму в 2014-2015 роках - то Україна. То Автономна республіка Крим

Я був - а ви де були - як захищали Україну?
Не Кіпр, не Абхазію, не Занзібар - а Украіну.
Це питання.
Я реально був у лютому-березні в США, а вже в березі - Київ- літак (відмінили вже) - тоді потяг на Сімферополь - там перенвірений водій - через блок-поси - боялися - перевірка документів - в мене реєстрація українська - обшуки - на Севастополь - до друзів. Серед них - кримської татари.
Досі приємно згадувати - ми зібралися - на привидів хатній хаті кримського татарина який збирав метало брухт - неподалік від татарського кладовища - вони сказали: "Ми тільки вам довіряємо.
Що нам робити!"
Я сказав: терміново і в першу чергу - діти - українські закордонні паспорти. Прямо зараз!

Блін, ну що з людьми діється, ніколи не очіукваав такого лайна від пана Дюрі-бачі.
Невже вже дупа прийшла...
Велика товста та остаточна...
Долар в Туреччині - де він - пан Дюрі- бачі - ніколи в житті не був - по 38...
Та ти по вулиці пройди - та очі розкрий... А теж хвилює Кіпр... Жах...
Скоро по 100 рублів будете долар купувати.
В чергу. З паспортом та з РВП.
Ви думаєте карлик даремно новий Указ підписав... Про всяк випадок - назвичне для Вас скорочення: РВП. Вивчайте.
Ну-ну... Кіпр... Абхахія... Острова Зеленого мису... Занзібар...
Ну-ну...

Пан Дюрі-бачі: приберіть всі останні дописи. Мені соромно за Вас.
То Вас зламав особисто Путін.
akurt
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Повідомлення Додано: П'ят 21 бер, 2025 22:28

akurt Ви праві в тому, що в Туреччині я погано розбираюсь (був там не транзитом в ті доісторичні часи, коли долар був менше 2 лір, та і в нас він тоді був по 8 ). Проте трохи розбираюсь в Мадярщині і в них з Туреччиною, на мій непрофесійний погляд, є дуже багато спільного, хоча є й різниця: мадяри вступили в ЄС і їм час від часу дають по шапці.
  akurt написав:Скоро по 100 рублів будете долар купувати.

Значно більш ймовірно, що буду його продавати по 25 крон...
Востаннє редагувалось Дюрі-бачі в П'ят 21 бер, 2025 22:33, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: П'ят 21 бер, 2025 22:33

  flyman написав:
  fox767676 написав:У Турречині буде лад та спокій та повзуча експаніся на весь тюркський світ
Турречина - це Україна, у якій все вийшло як треба

і долар ПА38, поки що

Кому надо купить "синий" - 39
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барабашов
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Повідомлення Додано: П'ят 21 бер, 2025 23:11

Пане Дюрі-бачі, ну Ви ж вчений - як і я.
Ну якщо я не розбираюся в генетиці - то я ж не висловлюю свою авторитетну думку з приводу особливостей розмноження мухи-дрозофілли (За академіком Вавіловим).
Так і вам не варто писати там, де ви не в курсі. Наприклад, про Кіпр або Абхазію.
Ну типу "не солідно".
Наприклад, я не один раз був в Ужгороді - чудове місто - але я ж не пишу свої власні історичні дослідження про окупацію Ужгорода ордами кабардино-балкарців.
Хоч я і був в Кабардино-Балкарії.
akurt
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