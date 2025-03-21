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#<1 ... 2691269226932694 Додано: П'ят 21 бер, 2025 22:16 Відкрийте Вікіпедію та почитайте - що там було - майже 50 років тому.

Там стояли крейсери СРСР під Кіпром - з надією штурмувати Кіпр за перетворити на військову базу.

Туреччина взяла своїх мешканців під захист.



Вас особисто хтось брав під захист?

Може якась держава - назвіть - цікаво. Назвіть.



Ви особисто були в Криму в 2014-2015 роках - то Україна. То Автономна республіка Крим



Я був - а ви де були - як захищали Україну?

Не Кіпр, не Абхазію, не Занзібар - а Украіну.

Це питання.

Я реально був у лютому-березні в США, а вже в березі - Київ- літак (відмінили вже) - тоді потяг на Сімферополь - там перенвірений водій - через блок-поси - боялися - перевірка документів - в мене реєстрація українська - обшуки - на Севастополь - до друзів. Серед них - кримської татари.

Досі приємно згадувати - ми зібралися - на привидів хатній хаті кримського татарина який збирав метало брухт - неподалік від татарського кладовища - вони сказали: "Ми тільки вам довіряємо.

Що нам робити!"

Я сказав: терміново і в першу чергу - діти - українські закордонні паспорти. Прямо зараз!



Блін, ну що з людьми діється, ніколи не очіукваав такого лайна від пана Дюрі-бачі.

Невже вже дупа прийшла...

Велика товста та остаточна...

Долар в Туреччині - де він - пан Дюрі- бачі - ніколи в житті не був - по 38...

Та ти по вулиці пройди - та очі розкрий... А теж хвилює Кіпр... Жах...

Скоро по 100 рублів будете долар купувати.

В чергу. З паспортом та з РВП.

Ви думаєте карлик даремно новий Указ підписав... Про всяк випадок - назвичне для Вас скорочення: РВП. Вивчайте.

Ну-ну... Кіпр... Абхахія... Острова Зеленого мису... Занзібар...

Ну-ну...



Пан Дюрі-бачі: приберіть всі останні дописи. Мені соромно за Вас.

То Вас зламав особисто Путін. akurt

Повідомлень: 10670 З нами з: 12.02.09 Подякував: 3924 раз. Подякували: 1391 раз. Профіль 2 ВідповістиЦитата Додано: П'ят 21 бер, 2025 22:28 akurt Ви праві в тому, що в Туреччині я погано розбираюсь (був там не транзитом в ті доісторичні часи, коли долар був менше 2 лір, та і в нас він тоді був по 8 ). Проте трохи розбираюсь в Мадярщині і в них з Туреччиною, на мій непрофесійний погляд, є дуже багато спільного, хоча є й різниця: мадяри вступили в ЄС і їм час від часу дають по шапці.

akurt написав: Скоро по 100 рублів будете долар купувати. Скоро по 100 рублів будете долар купувати.

Значно більш ймовірно, що буду його продавати по 25 крон... Ви праві в тому, що в Туреччині я погано розбираюсь (був там не транзитом в ті доісторичні часи, коли долар був менше 2 лір, та і в нас він тоді був по 8 ). Проте трохи розбираюсь в Мадярщині і в них з Туреччиною, на мій непрофесійний погляд, є дуже багато спільного, хоча є й різниця: мадяри вступили в ЄС і їм час від часу дають по шапці.Значно більш ймовірно, що буду його продавати по 25 крон... Востаннє редагувалось Дюрі-бачі в П'ят 21 бер, 2025 22:33, всього редагувалось 1 раз. Дюрі-бачі

Повідомлень: 5146 З нами з: 29.07.22 Подякував: 830 раз. Подякували: 609 раз. Профіль 1 1 ВідповістиЦитата Додано: П'ят 21 бер, 2025 22:33 flyman написав: fox767676 написав: У Турречині буде лад та спокій та повзуча експаніся на весь тюркський світ

Турречина - це Україна, у якій все вийшло як треба У Турречині буде лад та спокій та повзуча експаніся на весь тюркський світТурречина - це Україна, у якій все вийшло як треба

і долар ПА38, поки що і долар ПА38, поки що

Кому надо купить "синий" - 39

38,05_1 приёмка любого, хоть 63 года с ма-а-аленьким Грантом или Беней Кому надо купить "синий" - 3938,05_1 приёмка любого, хоть 63 года с ма-а-аленьким Грантом или Беней барабашов

Повідомлень: 4941 З нами з: 16.06.15 Подякував: 289 раз. Подякували: 352 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: П'ят 21 бер, 2025 23:11 Пане Дюрі-бачі, ну Ви ж вчений - як і я.

Ну якщо я не розбираюся в генетиці - то я ж не висловлюю свою авторитетну думку з приводу особливостей розмноження мухи-дрозофілли (За академіком Вавіловим).

Так і вам не варто писати там, де ви не в курсі. Наприклад, про Кіпр або Абхазію.

Ну типу "не солідно".

Наприклад, я не один раз був в Ужгороді - чудове місто - але я ж не пишу свої власні історичні дослідження про окупацію Ужгорода ордами кабардино-балкарців.

Хоч я і був в Кабардино-Балкарії. akurt

Повідомлень: 10670 З нами з: 12.02.09 Подякував: 3924 раз. Подякували: 1391 раз. Профіль 2 ВідповістиЦитата #<1 ... 2691269226932694 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Статті на Finance.ua Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки для вашого гаманця Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення публікацій Finance.ua Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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