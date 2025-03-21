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Еміграція, заробітчанство
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: П'ят 21 бер, 2025 22:16
Відкрийте Вікіпедію та почитайте - що там було - майже 50 років тому.
Там стояли крейсери СРСР під Кіпром - з надією штурмувати Кіпр за перетворити на військову базу.
Туреччина взяла своїх мешканців під захист.
А на Кіпрі йшла гра по-крупному.
Свого роду боротьба за острів-авіаносець.
А на острові - складна міжетнічна ситуація: турки-кіпріоти та греки-кіпріоти. Реальна «поножовщина».
Крім того, для Туреччини досить болючі наслідки міжнародних угод 1923 року, коли всі острови Середземного моря - навіть ті, які є в 12-ти мильній морській економічній зоні відійшли Греції.
Аби Туреччина не зробила те, що вона зробила, то на сьогодні б острів був російською військовою базою, а греки (християни) вирізали б всіх турків (мусульман).
Швидко історію не варто забувати.
Колись СРСР наполягав на створенні військово/морської бази в протоці Дарданели.
Туреччина завадила - а так зараз і там би була російська військово-морська база.
Востаннє редагувалось akurt
в Суб 22 бер, 2025 06:09, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: П'ят 21 бер, 2025 22:28
akurt
Ви праві в тому, що в Туреччині я погано розбираюсь (був там не транзитом в ті доісторичні часи, коли долар був менше 2 лір, та і в нас він тоді був по 8 ). Проте трохи розбираюсь в Мадярщині і в них з Туреччиною, на мій непрофесійний погляд, є дуже багато спільного, хоча є й різниця: мадяри вступили в ЄС і їм час від часу дають по шапці.
akurt написав:
Скоро по 100 рублів будете долар купувати.
Значно більш ймовірно, що буду його продавати по 25 крон...
Востаннє редагувалось Дюрі-бачі
в П'ят 21 бер, 2025 22:33, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: П'ят 21 бер, 2025 22:33
flyman написав: fox767676 написав:
У Турречині буде лад та спокій та повзуча експаніся на весь тюркський світ
Турречина - це Україна, у якій все вийшло як треба
і долар ПА38, поки що
Кому надо купить "синий" - 39
38,05_1 приёмка любого, хоть 63 года с ма-а-аленьким Грантом или Беней
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Додано: П'ят 21 бер, 2025 23:11
Пане Дюрі-бачі, ну Ви ж вчений - як і я.
Ну якщо я не розбираюся в генетиці - то я ж не висловлюю свою авторитетну думку з приводу особливостей розмноження мухи-дрозофілли (За академіком Вавіловим).
Так і вам не варто писати там, де ви не в курсі. Наприклад, про Кіпр або Абхазію.
Ну типу "не солідно".
Наприклад, я не один раз був в Ужгороді - чудове місто - але я ж не пишу свої власні історичні дослідження про окупацію Ужгорода ордами кабардино-балкарців.
Хоч я і був в Кабардино-Балкарії.
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Додано: Суб 22 бер, 2025 00:15
Залило глаза паленым Бушмилсом и патякае без остановки...унижает людей.Надо что то написать,бо будет редактировать свои опусы до утра,пока никто не видит...То оно ученый,то невидимый борец с ФСБ,то медаратор форумов,то онлайн защитник украинских беженцев..и это за один лишь вечер..и пишет-стирает-редактирует-пишет...Как хомячок в барабане...Чи речовини такі цікаві там,я уже не знаю что и думать..
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Додано: Суб 22 бер, 2025 07:00
Вчора професор та політолог Сергій Ягодзінський мудро сказав:
«Сила є… Розум купимо».
Влучно.
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akurt
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