RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Персональні Фінанси
/
Ринок нерухомості
/
Еміграція, заробітчанство

Еміграція, заробітчанство
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 2691269226932694
Повідомлення Додано: П'ят 21 бер, 2025 22:16

Відкрийте Вікіпедію та почитайте - що там було - майже 50 років тому.
Там стояли крейсери СРСР під Кіпром - з надією штурмувати Кіпр за перетворити на військову базу.
Туреччина взяла своїх мешканців під захист.
А на Кіпрі йшла гра по-крупному.
Свого роду боротьба за острів-авіаносець.
А на острові - складна міжетнічна ситуація: турки-кіпріоти та греки-кіпріоти. Реальна «поножовщина».
Крім того, для Туреччини досить болючі наслідки міжнародних угод 1923 року, коли всі острови Середземного моря - навіть ті, які є в 12-ти мильній морській економічній зоні відійшли Греції.
Аби Туреччина не зробила те, що вона зробила, то на сьогодні б острів був російською військовою базою, а греки (християни) вирізали б всіх турків (мусульман).
Швидко історію не варто забувати.
Колись СРСР наполягав на створенні військово/морської бази в протоці Дарданели.
Туреччина завадила - а так зараз і там би була російська військово-морська база.
Востаннє редагувалось akurt в Суб 22 бер, 2025 06:09, всього редагувалось 1 раз.
akurt
Аватар користувача
 
Повідомлень: 10672
З нами з: 12.02.09
Подякував: 3924 раз.
Подякували: 1391 раз.
 
Профіль
 
2
Повідомлення Додано: П'ят 21 бер, 2025 22:28

akurt Ви праві в тому, що в Туреччині я погано розбираюсь (був там не транзитом в ті доісторичні часи, коли долар був менше 2 лір, та і в нас він тоді був по 8 ). Проте трохи розбираюсь в Мадярщині і в них з Туреччиною, на мій непрофесійний погляд, є дуже багато спільного, хоча є й різниця: мадяри вступили в ЄС і їм час від часу дають по шапці.
  akurt написав:Скоро по 100 рублів будете долар купувати.

Значно більш ймовірно, що буду його продавати по 25 крон...
Востаннє редагувалось Дюрі-бачі в П'ят 21 бер, 2025 22:33, всього редагувалось 1 раз.
Дюрі-бачі
Аватар користувача
 
Повідомлень: 5147
З нами з: 29.07.22
Подякував: 830 раз.
Подякували: 610 раз.
 
Профіль
 
1
Повідомлення Додано: П'ят 21 бер, 2025 22:33

  flyman написав:
  fox767676 написав:У Турречині буде лад та спокій та повзуча експаніся на весь тюркський світ
Турречина - це Україна, у якій все вийшло як треба

і долар ПА38, поки що

Кому надо купить "синий" - 39
38,05_1 приёмка любого, хоть 63 года с ма-а-аленьким Грантом или Беней
барабашов
Аватар користувача
 
Повідомлень: 4942
З нами з: 16.06.15
Подякував: 289 раз.
Подякували: 352 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: П'ят 21 бер, 2025 23:11

Пане Дюрі-бачі, ну Ви ж вчений - як і я.
Ну якщо я не розбираюся в генетиці - то я ж не висловлюю свою авторитетну думку з приводу особливостей розмноження мухи-дрозофілли (За академіком Вавіловим).
Так і вам не варто писати там, де ви не в курсі. Наприклад, про Кіпр або Абхазію.
Ну типу "не солідно".
Наприклад, я не один раз був в Ужгороді - чудове місто - але я ж не пишу свої власні історичні дослідження про окупацію Ужгорода ордами кабардино-балкарців.
Хоч я і був в Кабардино-Балкарії.
akurt
Аватар користувача
 
Повідомлень: 10672
З нами з: 12.02.09
Подякував: 3924 раз.
Подякували: 1391 раз.
 
Профіль
 
2
Повідомлення Додано: Суб 22 бер, 2025 00:15

Re: Еміграція, заробітчанство

Залило глаза паленым Бушмилсом и патякае без остановки...унижает людей.Надо что то написать,бо будет редактировать свои опусы до утра,пока никто не видит...То оно ученый,то невидимый борец с ФСБ,то медаратор форумов,то онлайн защитник украинских беженцев..и это за один лишь вечер..и пишет-стирает-редактирует-пишет...Как хомячок в барабане...Чи речовини такі цікаві там,я уже не знаю что и думать..
osafly
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2111
З нами з: 29.05.14
Подякував: 195 раз.
Подякували: 982 раз.
 
Профіль
 
16
6
Повідомлення Додано: Суб 22 бер, 2025 07:00

Вчора професор та політолог Сергій Ягодзінський мудро сказав (правда, з іншого приводу, але чудово):
«Сила є… Розум купимо».
Влучно.
akurt
Аватар користувача
 
Повідомлень: 10672
З нами з: 12.02.09
Подякував: 3924 раз.
Подякували: 1391 раз.
 
Профіль
 
2
Повідомлення Додано: Суб 22 бер, 2025 09:49

  Дюрі-бачі написав:
  akurt написав:точніше далі Ужгорода ніколи в житті не були вже на жаль ніколи в житті не будете - і ваші статки/зарплатня не дозволяють відпочивати в Туреччині. І навіть подорожувати "!просто так".

дякую, що відкрили мені очі на моє життя

оскільки з аргументами в akurt важко він завжди переходить на особистості. схема стандартна, накидає що опонент - людина бідна, яка собі нічого не буде дозволити. типу це має зачепити людину, вона образиться й замість наведення аргументів почне лаятися - а тут akurt вже на коні :lol:

а себе позиціонує - я тут щомісяця літаю до США, а щотижня - до - Європи. хоча здається за останньою легендою, осів десь в Європі. та й взагалі, щось попустило з описом подорожей. ключове слово - ОПИС :D

а з приводу Туреччині - з якоїсь причини аж облизує Ердогана, скоріш за все чітко слідкує за лінією турецької влади. навіщо це робити на українському форумі питання відкрите 8)
Shaman
Аватар користувача
 
Повідомлень: 8352
З нами з: 29.09.19
Подякував: 734 раз.
Подякували: 1599 раз.
 
Профіль
 
1
3
5
Повідомлення Додано: Суб 22 бер, 2025 09:51

Re: Еміграція, заробітчанство

  akurt написав:Туреччина взяла своїх мешканців під захист.

Так от і хуйло взяв під захист від геноциду мешканців ОРДЛО, а Орбан дуже хоче захистити мадярів в Берегсасі і Сивлюші, а в Абхазії Грузини теж влаштовували геноцид...
Якщо б там було щось неоднозначно, то північний Кіпр, як Косово, визнало б більше країн.
А в контексті того, з чого почалась суперечка: назвіть хоч 1 приклад коли Україна окупувала території сусідів для захисту українців?

Особисто мене мало турбує життя в Туреччині, бо я там буду, скоріш за все, тільки транзитом в аеропорту. Мені в Хорватії/Чорногорії якось комфортніше ніж в Туреччині чи Єгипті.

Проте мене дуже турбує, що Трамп перетворює США, в яких я ніколи не був, і навряд чи колись буду, в точно таку ж імперію.
Востаннє редагувалось Дюрі-бачі в Суб 22 бер, 2025 10:04, всього редагувалось 4 разів.
Дюрі-бачі
Аватар користувача
 
Повідомлень: 5147
З нами з: 29.07.22
Подякував: 830 раз.
Подякували: 610 раз.
 
Профіль
 
1
Повідомлення Додано: Суб 22 бер, 2025 09:58

  Shaman написав:а з приводу Туреччині - з якоїсь причини аж облизує Ердогана, скоріш за все чітко слідкує за лінією турецької влади. навіщо це робити на українському форумі питання відкрите 8)

Будьте простіше: замість того, щоби вказувати іншим народам - особливо тих країн, де ніколи в житті не були - як ім жити, хазяйнувати та кого обирати в президенти - варто спочатку подивитися навкруги: на свій будинок, свою вулицю, свій район та своє місто.
Якось це не виходить ніяк.
За те розказувати, кого б вони вибрали в президенти в республіці Кот-дʼІуар то найперша справа.
Тут получається.
akurt
Аватар користувача
 
Повідомлень: 10672
З нами з: 12.02.09
Подякував: 3924 раз.
Подякували: 1391 раз.
 
Профіль
 
2
Повідомлення Додано: Суб 22 бер, 2025 10:06

  Дюрі-бачі написав:
  fox767676 написав:Турречина - це Україна, у якій все вийшло як треба

Абсолютно не Україна. Україна ніколи не була імперією і ніколи не лізла до сусідів.
Туреччина - типова імперія, як москальщина, мадярщина...

точніше сказати - постімперія. як Раша після срср. в якої таки є деякі постімперські комплекси, хоча звісно й близько не такі, як в тієї ж Раші.

фокс то так накинув. по-перше далеко ще не все вийшло. єдине досягнення - це економіка, яка дійсна непогано розвинулася - хоча ручне керування ДЕРЖАВНИМИ фінансами оцю проблему з курсом підкинуло - як далі розрулять - подивимось.

по-друге це мусульманська країна, а щось у мусульманських країн зараз постійні проблеми з суспільним устроєм. Туреччина одна з найуспішніших країн. я ризикну сказати, що це також завдяки тому устрою який залишив Ататюрк. який хоч й започаткував республіку, але "випадково" був військовим - що дало йому можливість зробити такі реформи. й ще секрет успіху Туреччини - це тісна співпраця з Європою, як не дивно

Ердоган деякі з його засад поламав. бо таки хоче залишатися при владі незрозуміло скільки - не пройшов мідні труби, як й багато інших. а диктатура завжди веде до деградації - особливо, коли немає ресурсів. на поточний момент економічно ефективні лише ресурсі диктатури. та й середній клас в Туреччині вже є, опір становленню диктатурі теж є.

є ще проблема курдів, яку akurt взагалі не бачить. напевне, як справжній турок :D

тому Туреччина на поточний момент в цікавій ситуації, як й багато інших країн в світі. взагалі ми живемо в цікаві часи, погано лише що гаряча стадія цих подій відбувається в нашій країні.

й про життя в Туреччині це більше теорія. якщо думати про еміграцію туди - це як мінімум треба подумати про зміну віри на мусульманську - але це не просто де молитися, мусульманство - це устрій життя. 8)
Shaman
Аватар користувача
 
Повідомлень: 8352
З нами з: 29.09.19
Подякував: 734 раз.
Подякували: 1599 раз.
 
Профіль
 
1
3
5
  #<1 ... 2691269226932694
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: akurt, Shaman, Дюрі-бачі і 6 гостей
Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Ринок ОВДП (8086)
22.03.2025 02:42
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.