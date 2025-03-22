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#<1 ... 26922693269426952696> Додано: П'ят 21 бер, 2025 22:16 Відкрийте Вікіпедію та почитайте - що там було - майже 50 років тому.

Там стояли крейсери СРСР під Кіпром - з надією штурмувати Кіпр за перетворити на військову базу.

Туреччина взяла своїх мешканців під захист.

А на Кіпрі йшла гра по-крупному.

Свого роду боротьба за острів-авіаносець.

А на острові - складна міжетнічна ситуація: турки-кіпріоти та греки-кіпріоти. Реальна «поножовщина».

Крім того, для Туреччини досить болючі наслідки міжнародних угод 1923 року, коли всі острови Середземного моря - навіть ті, які є в 12-ти мильній морській економічній зоні відійшли Греції.

Аби Туреччина не зробила те, що вона зробила, то на сьогодні б острів був російською військовою базою, а греки (християни) вирізали б всіх турків (мусульман).

Швидко історію не варто забувати.

Колись СРСР наполягав на створенні військово/морської бази в протоці Дарданели.

Туреччина завадила - а так зараз і там би була російська військово-морська база. Востаннє редагувалось akurt в Суб 22 бер, 2025 06:09, всього редагувалось 1 раз. akurt

Повідомлень: 10677 З нами з: 12.02.09 Подякував: 3924 раз. Подякували: 1392 раз. Профіль 2 ВідповістиЦитата Додано: П'ят 21 бер, 2025 22:28 akurt Ви праві в тому, що в Туреччині я погано розбираюсь (був там не транзитом в ті доісторичні часи, коли долар був менше 2 лір, та і в нас він тоді був по 8 ). Проте трохи розбираюсь в Мадярщині і в них з Туреччиною, на мій непрофесійний погляд, є дуже багато спільного, хоча є й різниця: мадяри вступили в ЄС і їм час від часу дають по шапці.

akurt написав: Скоро по 100 рублів будете долар купувати. Скоро по 100 рублів будете долар купувати.

Значно більш ймовірно, що буду його продавати по 25 крон... Ви праві в тому, що в Туреччині я погано розбираюсь (був там не транзитом в ті доісторичні часи, коли долар був менше 2 лір, та і в нас він тоді був по 8 ). Проте трохи розбираюсь в Мадярщині і в них з Туреччиною, на мій непрофесійний погляд, є дуже багато спільного, хоча є й різниця: мадяри вступили в ЄС і їм час від часу дають по шапці.Значно більш ймовірно, що буду його продавати по 25 крон... Востаннє редагувалось Дюрі-бачі в П'ят 21 бер, 2025 22:33, всього редагувалось 1 раз. Дюрі-бачі

Повідомлень: 5152 З нами з: 29.07.22 Подякував: 831 раз. Подякували: 610 раз. Профіль 1 1 ВідповістиЦитата Додано: П'ят 21 бер, 2025 22:33 flyman написав: fox767676 написав: У Турречині буде лад та спокій та повзуча експаніся на весь тюркський світ

Турречина - це Україна, у якій все вийшло як треба У Турречині буде лад та спокій та повзуча експаніся на весь тюркський світТурречина - це Україна, у якій все вийшло як треба

і долар ПА38, поки що і долар ПА38, поки що

Кому надо купить "синий" - 39

38,05_1 приёмка любого, хоть 63 года с ма-а-аленьким Грантом или Беней Кому надо купить "синий" - 3938,05_1 приёмка любого, хоть 63 года с ма-а-аленьким Грантом или Беней барабашов

Повідомлень: 4940 З нами з: 16.06.15 Подякував: 289 раз. Подякували: 352 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: П'ят 21 бер, 2025 23:11 Пане Дюрі-бачі, ну Ви ж вчений - як і я.

Ну якщо я не розбираюся в генетиці - то я ж не висловлюю свою авторитетну думку з приводу особливостей розмноження мухи-дрозофілли (За академіком Вавіловим).

Так і вам не варто писати там, де ви не в курсі. Наприклад, про Кіпр або Абхазію.

Ну типу "не солідно".

Наприклад, я не один раз був в Ужгороді - чудове місто - але я ж не пишу свої власні історичні дослідження про окупацію Ужгорода ордами кабардино-балкарців.

Хоч я і був в Кабардино-Балкарії. akurt

Повідомлень: 10677 З нами з: 12.02.09 Подякував: 3924 раз. Подякували: 1392 раз. Профіль 2 ВідповістиЦитата Додано: Суб 22 бер, 2025 07:00 Вчора професор та політолог Сергій Ягодзінський мудро сказав (правда, з іншого приводу, але чудово):

«Сила є… Розум купимо».

Влучно. akurt

Повідомлень: 10677 З нами з: 12.02.09 Подякував: 3924 раз. Подякували: 1392 раз. Профіль 2 ВідповістиЦитата Додано: Суб 22 бер, 2025 09:49 Дюрі-бачі написав: akurt написав: точніше далі Ужгорода ніколи в житті не були вже на жаль ніколи в житті не будете - і ваші статки/зарплатня не дозволяють відпочивати в Туреччині. І навіть подорожувати "!просто так". точніше далі Ужгорода ніколи в житті не були вже на жаль ніколи в житті не будете - і ваші статки/зарплатня не дозволяють відпочивати в Туреччині. І навіть подорожувати "!просто так".

дякую, що відкрили мені очі на моє життя дякую, що відкрили мені очі на моє життя

оскільки з аргументами в akurt важко він завжди переходить на особистості. схема стандартна, накидає що опонент - людина бідна, яка собі нічого не буде дозволити. типу це має зачепити людину, вона образиться й замість наведення аргументів почне лаятися - а тут akurt вже на коні



а себе позиціонує - я тут щомісяця літаю до США, а щотижня - до - Європи. хоча здається за останньою легендою, осів десь в Європі. та й взагалі, щось попустило з описом подорожей. ключове слово - ОПИС



а з приводу Туреччині - з якоїсь причини аж облизує Ердогана, скоріш за все чітко слідкує за лінією турецької влади. навіщо це робити на українському форумі питання відкрите оскільки з аргументами вважко він завжди переходить на особистості. схема стандартна, накидає що опонент - людина бідна, яка собі нічого не буде дозволити. типу це має зачепити людину, вона образиться й замість наведення аргументів почне лаятися - а тутвже на коніа себе позиціонує - я тут щомісяця літаю до США, а щотижня - до - Європи. хоча здається за останньою легендою, осів десь в Європі. та й взагалі, щось попустило з описом подорожей. ключове слово - ОПИСа з приводу Туреччині - з якоїсь причини аж облизує Ердогана, скоріш за все чітко слідкує за лінією турецької влади. навіщо це робити на українському форумі питання відкрите Shaman

Повідомлень: 8364 З нами з: 29.09.19 Подякував: 734 раз. Подякували: 1599 раз. Профіль 1 3 5 ВідповістиЦитата Додано: Суб 22 бер, 2025 09:51 Re: Еміграція, заробітчанство akurt написав: Туреччина взяла своїх мешканців під захист. Туреччина взяла своїх мешканців під захист.

Так от і хуйло взяв під захист від геноциду мешканців ОРДЛО, а Орбан дуже хоче захистити мадярів в Берегсасі і Сивлюші, а в Абхазії Грузини теж влаштовували геноцид...

Якщо б там було щось неоднозначно, то північний Кіпр, як Косово, визнало б більше країн.

А в контексті того, з чого почалась суперечка: назвіть хоч 1 приклад коли Україна окупувала території сусідів для захисту українців?



Особисто мене мало турбує життя в Туреччині, бо я там буду, скоріш за все, тільки транзитом в аеропорту. Мені в Хорватії/Чорногорії якось комфортніше ніж в Туреччині чи Єгипті.



Проте мене дуже турбує, що Трамп перетворює США, в яких я ніколи не був, і навряд чи колись буду, в точно таку ж імперію. Так от і хуйло взяв під захист від геноциду мешканців ОРДЛО, а Орбан дуже хоче захистити мадярів в Берегсасі і Сивлюші, а в Абхазії Грузини теж влаштовували геноцид...Якщо б там було щось неоднозначно, то північний Кіпр, як Косово, визнало б більше країн.А в контексті того, з чого почалась суперечка: назвіть хоч 1 приклад коли Україна окупувала території сусідів для захисту українців?Особисто мене мало турбує життя в Туреччині, бо я там буду, скоріш за все, тільки транзитом в аеропорту. Мені в Хорватії/Чорногорії якось комфортніше ніж в Туреччині чи Єгипті.Проте мене дуже турбує, що Трамп перетворює США, в яких я ніколи не був, і навряд чи колись буду, в точно таку ж імперію. Востаннє редагувалось Дюрі-бачі в Суб 22 бер, 2025 10:04, всього редагувалось 4 разів. Дюрі-бачі

Повідомлень: 5152 З нами з: 29.07.22 Подякував: 831 раз. Подякували: 610 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Суб 22 бер, 2025 09:58 Shaman написав: а з приводу Туреччині - з якоїсь причини аж облизує Ердогана, скоріш за все чітко слідкує за лінією турецької влади. навіщо це робити на українському форумі питання відкрите а з приводу Туреччині - з якоїсь причини аж облизує Ердогана, скоріш за все чітко слідкує за лінією турецької влади. навіщо це робити на українському форумі питання відкрите

Будьте простіше: замість того, щоби вказувати іншим народам - особливо тих країн, де ніколи в житті не були - як ім жити, хазяйнувати та кого обирати в президенти - варто спочатку подивитися навкруги: на свій будинок, свою вулицю, свій район та своє місто.

Якось це не виходить ніяк.

За те розказувати, кого б вони вибрали в президенти в республіці Кот-дʼІуар то найперша справа.

Тут получається. Будьте простіше: замість того, щоби вказувати іншим народам - особливо тих країн, де ніколи в житті не були - як ім жити, хазяйнувати та кого обирати в президенти - варто спочатку подивитися навкруги: на свій будинок, свою вулицю, свій район та своє місто.Якось це не виходить ніяк.За те розказувати, кого б вони вибрали в президенти в республіці Кот-дʼІуар то найперша справа.Тут получається. akurt

Повідомлень: 10677 З нами з: 12.02.09 Подякував: 3924 раз. Подякували: 1392 раз. Профіль 2 ВідповістиЦитата Додано: Суб 22 бер, 2025 10:06 Дюрі-бачі написав: fox767676 написав: Турречина - це Україна, у якій все вийшло як треба Турречина - це Україна, у якій все вийшло як треба

Абсолютно не Україна. Україна ніколи не була імперією і ніколи не лізла до сусідів.

Туреччина - типова імперія, як москальщина, мадярщина... Абсолютно не Україна. Україна ніколи не була імперією і ніколи не лізла до сусідів.Туреччина - типова імперія, як москальщина, мадярщина...

точніше сказати - постімперія. як Раша після срср. в якої таки є деякі постімперські комплекси, хоча звісно й близько не такі, як в тієї ж Раші.



фокс то так накинув. по-перше далеко ще не все вийшло. єдине досягнення - це економіка, яка дійсна непогано розвинулася - хоча ручне керування ДЕРЖАВНИМИ фінансами оцю проблему з курсом підкинуло - як далі розрулять - подивимось.



по-друге це мусульманська країна, а щось у мусульманських країн зараз постійні проблеми з суспільним устроєм. Туреччина одна з найуспішніших країн. я ризикну сказати, що це також завдяки тому устрою який залишив Ататюрк. який хоч й започаткував республіку, але "випадково" був військовим - що дало йому можливість зробити такі реформи. й ще секрет успіху Туреччини - це тісна співпраця з Європою, як не дивно



Ердоган деякі з його засад поламав. бо таки хоче залишатися при владі незрозуміло скільки - не пройшов мідні труби, як й багато інших. а диктатура завжди веде до деградації - особливо, коли немає ресурсів. на поточний момент економічно ефективні лише ресурсі диктатури. та й середній клас в Туреччині вже є, опір становленню диктатурі теж є.



є ще проблема курдів, яку akurt взагалі не бачить. напевне, як справжній турок



тому Туреччина на поточний момент в цікавій ситуації, як й багато інших країн в світі. взагалі ми живемо в цікаві часи, погано лише що гаряча стадія цих подій відбувається в нашій країні.



й про життя в Туреччині це більше теорія. якщо думати про еміграцію туди - це як мінімум треба подумати про зміну віри на мусульманську - але це не просто де молитися, мусульманство - це устрій життя. точніше сказати - постімперія. як Раша після срср. в якої таки є деякі постімперські комплекси, хоча звісно й близько не такі, як в тієї ж Раші.фокс то так накинув. по-перше далеко ще не все вийшло. єдине досягнення - це економіка, яка дійсна непогано розвинулася - хоча ручне керування ДЕРЖАВНИМИ фінансами оцю проблему з курсом підкинуло - як далі розрулять - подивимось.по-друге це мусульманська країна, а щось у мусульманських країн зараз постійні проблеми з суспільним устроєм. Туреччина одна з найуспішніших країн. я ризикну сказати, що це також завдяки тому устрою який залишив Ататюрк. який хоч й започаткував республіку, але "випадково" був військовим - що дало йому можливість зробити такі реформи. й ще секрет успіху Туреччини - це тісна співпраця з Європою, як не дивноЕрдоган деякі з його засад поламав. бо таки хоче залишатися при владі незрозуміло скільки - не пройшов мідні труби, як й багато інших. а диктатура завжди веде до деградації - особливо, коли немає ресурсів. на поточний момент економічно ефективні лише ресурсі диктатури. та й середній клас в Туреччині вже є, опір становленню диктатурі теж є.є ще проблема курдів, якувзагалі не бачить. напевне, як справжній туроктому Туреччина на поточний момент в цікавій ситуації, як й багато інших країн в світі. взагалі ми живемо в цікаві часи, погано лише що гаряча стадія цих подій відбувається в нашій країні.й про життя в Туреччині це більше теорія. якщо думати про еміграцію туди - це як мінімум треба подумати про зміну віри на мусульманську - але це не просто де молитися, мусульманство - це устрій життя. Shaman

Повідомлень: 8364 З нами з: 29.09.19 Подякував: 734 раз. Подякували: 1599 раз. Профіль 1 3 5 ВідповістиЦитата Додано: Суб 22 бер, 2025 10:19 akurt написав: Shaman написав: а з приводу Туреччині - з якоїсь причини аж облизує Ердогана, скоріш за все чітко слідкує за лінією турецької влади. навіщо це робити на українському форумі питання відкрите а з приводу Туреччині - з якоїсь причини аж облизує Ердогана, скоріш за все чітко слідкує за лінією турецької влади. навіщо це робити на українському форумі питання відкрите

Будьте простіше: замість того, щоби вказувати іншим народам - особливо тих країн, де ніколи в житті не були - як ім жити, хазяйнувати та кого обирати в президенти - варто спочатку подивитися навкруги: на свій будинок, свою вулицю, свій район та своє місто.

Якось це не виходить ніяк.

За те розказувати, кого б вони вибрали в президенти в республіці Кот-дʼІуар то найперша справа.

Тут получається. Будьте простіше: замість того, щоби вказувати іншим народам - особливо тих країн, де ніколи в житті не були - як ім жити, хазяйнувати та кого обирати в президенти - варто спочатку подивитися навкруги: на свій будинок, свою вулицю, свій район та своє місто.Якось це не виходить ніяк.За те розказувати, кого б вони вибрали в президенти в республіці Кот-дʼІуар то найперша справа.Тут получається.

як ви не можете зрозуміти - питання не в тому, кого саме вибрали, а в процедурі. щоб в країні існувала сама можливість виборів, а не їх імітація. й проміжний варіант між цим - це коли потенційний диктатор ще зберігає можливість виборів, але зачищає конкурентів. й коли намагається обійти кількість термінів перебування при владі. й всі ці посилання на Меркель (яка скільки разів була канцлером?) не проходять, бо коли настав час, вона спокійно пішла з влади. Яник в нас намагався це повторити (але не вийшло ). Ердоган теж схоже, що не збирається йди з влади. й він поки що найближчий в світі, щоб стати черговим автократом - або схаменеться й поступиться владою...



бо більшість не розуміє цей зв'язок - демократія - економічний розвиток, диктатура - деградація, на жаль як ви не можете зрозуміти - питання не в тому, кого саме вибрали, а в процедурі. щоб в країні існувала сама можливість виборів, а не їх імітація. й проміжний варіант між цим - це коли потенційний диктатор ще зберігає можливість виборів, але зачищає конкурентів. й коли намагається обійти кількість термінів перебування при владі. й всі ці посилання на Меркель (яка скільки разів була канцлером?) не проходять, бо коли настав час, вона спокійно пішла з влади. Яник в нас намагався це повторити (але не вийшло). Ердоган теж схоже, що не збирається йди з влади. й він поки що найближчий в світі, щоб стати черговим автократом - або схаменеться й поступиться владою...бо більшість не розуміє цей зв'язок - демократія - економічний розвиток, диктатура - деградація, на жаль Shaman

Повідомлень: 8364 З нами з: 29.09.19 Подякував: 734 раз. Подякували: 1599 раз. Профіль 1 3 5 ВідповістиЦитата #<1 ... 26922693269426952696> Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Статті на Finance.ua Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки для вашого гаманця Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення публікацій Finance.ua Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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