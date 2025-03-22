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Еміграція, заробітчанство
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: П'ят 21 бер, 2025 22:16
Відкрийте Вікіпедію та почитайте - що там було - майже 50 років тому.
Там стояли крейсери СРСР під Кіпром - з надією штурмувати Кіпр за перетворити на військову базу.
Туреччина взяла своїх мешканців під захист.
А на Кіпрі йшла гра по-крупному.
Свого роду боротьба за острів-авіаносець.
А на острові - складна міжетнічна ситуація: турки-кіпріоти та греки-кіпріоти. Реальна «поножовщина».
Крім того, для Туреччини досить болючі наслідки міжнародних угод 1923 року, коли всі острови Середземного моря - навіть ті, які є в 12-ти мильній морській економічній зоні відійшли Греції.
Аби Туреччина не зробила те, що вона зробила, то на сьогодні б острів був російською військовою базою, а греки (християни) вирізали б всіх турків (мусульман).
Швидко історію не варто забувати.
Колись СРСР наполягав на створенні військово/морської бази в протоці Дарданели.
Туреччина завадила - а так зараз і там би була російська військово-морська база.
Востаннє редагувалось akurt
в Суб 22 бер, 2025 06:09, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: П'ят 21 бер, 2025 22:28
akurt
Ви праві в тому, що в Туреччині я погано розбираюсь (був там не транзитом в ті доісторичні часи, коли долар був менше 2 лір, та і в нас він тоді був по 8 ). Проте трохи розбираюсь в Мадярщині і в них з Туреччиною, на мій непрофесійний погляд, є дуже багато спільного, хоча є й різниця: мадяри вступили в ЄС і їм час від часу дають по шапці.
akurt написав:
Скоро по 100 рублів будете долар купувати.
Значно більш ймовірно, що буду його продавати по 25 крон...
Востаннє редагувалось Дюрі-бачі
в П'ят 21 бер, 2025 22:33, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: П'ят 21 бер, 2025 22:33
flyman написав: fox767676 написав:
У Турречині буде лад та спокій та повзуча експаніся на весь тюркський світ
Турречина - це Україна, у якій все вийшло як треба
і долар ПА38, поки що
Кому надо купить "синий" - 39
38,05_1 приёмка любого, хоть 63 года с ма-а-аленьким Грантом или Беней
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Додано: П'ят 21 бер, 2025 23:11
Пане Дюрі-бачі, ну Ви ж вчений - як і я.
Ну якщо я не розбираюся в генетиці - то я ж не висловлюю свою авторитетну думку з приводу особливостей розмноження мухи-дрозофілли (За академіком Вавіловим).
Так і вам не варто писати там, де ви не в курсі. Наприклад, про Кіпр або Абхазію.
Ну типу "не солідно".
Наприклад, я не один раз був в Ужгороді - чудове місто - але я ж не пишу свої власні історичні дослідження про окупацію Ужгорода ордами кабардино-балкарців.
Хоч я і був в Кабардино-Балкарії.
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Додано: Суб 22 бер, 2025 07:00
Вчора професор та політолог Сергій Ягодзінський мудро сказав (правда, з іншого приводу, але чудово):
«Сила є… Розум купимо».
Влучно.
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Додано: Суб 22 бер, 2025 09:49
Дюрі-бачі написав: akurt написав:
точніше далі Ужгорода ніколи в житті не були вже на жаль ніколи в житті не будете - і ваші статки/зарплатня не дозволяють відпочивати в Туреччині. І навіть подорожувати "!просто так".
дякую, що відкрили мені очі на моє життя
оскільки з аргументами в akurt
важко він завжди переходить на особистості. схема стандартна, накидає що опонент - людина бідна, яка собі нічого не буде дозволити. типу це має зачепити людину, вона образиться й замість наведення аргументів почне лаятися - а тут akurt
вже на коні
а себе позиціонує - я тут щомісяця літаю до США, а щотижня - до - Європи. хоча здається за останньою легендою, осів десь в Європі. та й взагалі, щось попустило з описом подорожей. ключове слово - ОПИС
а з приводу Туреччині - з якоїсь причини аж облизує Ердогана, скоріш за все чітко слідкує за лінією турецької влади. навіщо це робити на українському форумі питання відкрите
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Додано: Суб 22 бер, 2025 09:51
akurt написав:
Туреччина взяла своїх мешканців під захист.
Так от і хуйло взяв під захист від геноциду мешканців ОРДЛО, а Орбан дуже хоче захистити мадярів в Берегсасі і Сивлюші, а в Абхазії Грузини теж влаштовували геноцид...
Якщо б там було щось неоднозначно, то північний Кіпр, як Косово, визнало б більше країн.
А в контексті того, з чого почалась суперечка: назвіть хоч 1 приклад коли Україна окупувала території сусідів для захисту українців?
Особисто мене мало турбує життя в Туреччині, бо я там буду, скоріш за все, тільки транзитом в аеропорту. Мені в Хорватії/Чорногорії якось комфортніше ніж в Туреччині чи Єгипті.
Проте мене дуже турбує, що Трамп перетворює США, в яких я ніколи не був, і навряд чи колись буду, в точно таку ж імперію.
Востаннє редагувалось Дюрі-бачі
в Суб 22 бер, 2025 10:04, всього редагувалось 4 разів.
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Додано: Суб 22 бер, 2025 09:58
Shaman написав:
а з приводу Туреччині - з якоїсь причини аж облизує Ердогана, скоріш за все чітко слідкує за лінією турецької влади. навіщо це робити на українському форумі питання відкрите
Будьте простіше: замість того, щоби вказувати іншим народам - особливо тих країн, де ніколи в житті не були - як ім жити, хазяйнувати та кого обирати в президенти - варто спочатку подивитися навкруги: на свій будинок, свою вулицю, свій район та своє місто.
Якось це не виходить ніяк.
За те розказувати, кого б вони вибрали в президенти в республіці Кот-дʼІуар то найперша справа.
Тут получається.
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Додано: Суб 22 бер, 2025 10:06
Дюрі-бачі написав: fox767676 написав:
Турречина - це Україна, у якій все вийшло як треба
Абсолютно не Україна. Україна ніколи не була імперією і ніколи не лізла до сусідів.
Туреччина - типова імперія, як москальщина, мадярщина...
точніше сказати - постімперія. як Раша після срср. в якої таки є деякі постімперські комплекси, хоча звісно й близько не такі, як в тієї ж Раші.
фокс то так накинув. по-перше далеко ще не все вийшло. єдине досягнення - це економіка, яка дійсна непогано розвинулася - хоча ручне керування ДЕРЖАВНИМИ фінансами оцю проблему з курсом підкинуло - як далі розрулять - подивимось.
по-друге це мусульманська країна, а щось у мусульманських країн зараз постійні проблеми з суспільним устроєм. Туреччина одна з найуспішніших країн. я ризикну сказати, що це також завдяки тому устрою який залишив Ататюрк. який хоч й започаткував республіку, але "випадково" був військовим - що дало йому можливість зробити такі реформи. й ще секрет успіху Туреччини - це тісна співпраця з Європою, як не дивно
Ердоган деякі з його засад поламав. бо таки хоче залишатися при владі незрозуміло скільки - не пройшов мідні труби, як й багато інших. а диктатура завжди веде до деградації - особливо, коли немає ресурсів. на поточний момент економічно ефективні лише ресурсі диктатури. та й середній клас в Туреччині вже є, опір становленню диктатурі теж є.
є ще проблема курдів, яку akurt
взагалі не бачить. напевне, як справжній турок
тому Туреччина на поточний момент в цікавій ситуації, як й багато інших країн в світі. взагалі ми живемо в цікаві часи, погано лише що гаряча стадія цих подій відбувається в нашій країні.
й про життя в Туреччині це більше теорія. якщо думати про еміграцію туди - це як мінімум треба подумати про зміну віри на мусульманську - але це не просто де молитися, мусульманство - це устрій життя.
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Додано: Суб 22 бер, 2025 10:19
akurt написав: Shaman написав:
а з приводу Туреччині - з якоїсь причини аж облизує Ердогана, скоріш за все чітко слідкує за лінією турецької влади. навіщо це робити на українському форумі питання відкрите
Будьте простіше: замість того, щоби вказувати іншим народам - особливо тих країн, де ніколи в житті не були - як ім жити, хазяйнувати та кого обирати в президенти - варто спочатку подивитися навкруги: на свій будинок, свою вулицю, свій район та своє місто.
Якось це не виходить ніяк.
За те розказувати, кого б вони вибрали в президенти в республіці Кот-дʼІуар то найперша справа.
Тут получається.
як ви не можете зрозуміти - питання не в тому, кого саме вибрали, а в процедурі. щоб в країні існувала сама можливість виборів, а не їх імітація. й проміжний варіант між цим - це коли потенційний диктатор ще зберігає можливість виборів, але зачищає конкурентів. й коли намагається обійти кількість термінів перебування при владі. й всі ці посилання на Меркель (яка скільки разів була канцлером?) не проходять, бо коли настав час, вона спокійно пішла з влади. Яник в нас намагався це повторити (але не вийшло
). Ердоган теж схоже, що не збирається йди з влади. й він поки що найближчий в світі, щоб стати черговим автократом - або схаменеться й поступиться владою...
бо більшість не розуміє цей зв'язок - демократія - економічний розвиток, диктатура - деградація, на жаль
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