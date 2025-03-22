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Еміграція, заробітчанство

Еміграція, заробітчанство
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  #<1 ... 2693269426952696>
Повідомлення Додано: Суб 22 бер, 2025 10:23

Re: Еміграція, заробітчанство

  Shaman написав:оскільки з аргументами в akurt важко він завжди переходить на особистості. схема стандартна, накидає що опонент - людина бідна, яка собі нічого не буде дозволити. типу це має зачепити людину, вона образиться й замість наведення аргументів почне лаятися - а тут akurt вже на коні

О_о хіба так можна образити людину? Це все рівно, що намагатись мене образити тим, що я товстий.
Я ж і тут писав, що років 10 тому я був дуже бідним і та ж поїздка в Туреччину вимагала року економії...
Дюрі-бачі
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Повідомлення Додано: Суб 22 бер, 2025 10:24

Прекрасно: експерт Shaman визначив, що якась країна, в якій він ніколи в житті не був - «в цікавій ситуації».
Геніально!

А в якій ситуації Україна - експерт визначив?
СлабО? Чи не получається?

Серед сусідів України саме Туреччина була та є надійним сусідом.
Майже всі перемовини проходили в Туреччині, при першій нагоді саме в Туреччину приїжджають наші міністри та наш президент. Саме Туреччина розвʼязувала «зернову кризу».
Туреччина неодноразово надавала підтримку територіальній цілісності України.

Так про що ви говорите, пане експерт?
На сьогодні війна є вигідною багатьом країнам світу і найближчім сусідам України - достатньо згадати і Угорщину, і Словаччину. Дуже непроста ситуація для Украіни може скластися в Румунії там росіяни активно працюють над зміною зовнішнього курсу країни.
Аде бачимо, що відбулося у Грузії. А ще не так давно я катався на лижах в Гудаурі та в шлем вставляв з гордістю жовто-блакитний прапор.
Та всі грузини бачили: тут друзі-українці. І підтримка українців була масовою.
Вже немає. Щось поважний експерт про Грузію мовчить…

То надо ще потоптати ногами Туреччину - яка ну ніяк не зацікавлена в продовженні війни?
Ну то потопчіть.
Там якраз до влади рветься проросійський політик.
Вперед, топчіть.
akurt
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Повідомлення Додано: Суб 22 бер, 2025 10:28

  Дюрі-бачі написав:
  akurt написав:Туреччина взяла своїх мешканців під захист.

Так от і хуйло взяв під захист від геноциду мешканців ОРДЛО, а Орбан дуже хоче захистити мадярів в Берегсасі і Сивлюші, а в Абхазії Грузини теж влаштовували геноцид...
Якщо б там було щось неоднозначно, то північний Кіпр, як Косово, визнало б більше країн.
А в контексті того, з чого почалась суперечка: назвіть хоч 1 приклад коли Україна окупувала території сусідів для захисту українців?

Особисто мене мало турбує життя в Туреччині, бо я там буду, скоріш за все, тільки транзитом в аеропорту. Мені в Хорватії/Чорногорії якось комфортніше ніж в Туреччині чи Єгипті.

Проте мене дуже турбує, що Трамп перетворює США, в яких я ніколи не був, і навряд чи колись буду, в точно таку ж імперію.

дивиться, кожен конфлікт треба розбирати окремо. бо не зважаючи на схожість може бути багато відмінностей. вірмени-азербайджанці, серби-косовари, та навіть здається в Грузії - була реальна різанина. в нас з Рашею прям явного геноциду не було - але важлива відмінність - ти переходиш з українською мови на російську - й тебе вже росіяне вважають за свого :D в інших так не вийде...

щодо Кіпру - тоді події здається відбувалися за час правління в Греції диктатури "чорних полковників" - тому різанина була потенційно можливою. тобто захист населення, це не просто слова, як в Раші. в нас до появи російських найманців проблем з насильством не було.

чому не визнають - отут треба розбиратися - якщо комусь цікаво. чув, що греки-кіпріоти не дуже вже й готові до возз'єднання. а турки - питання прецеденту. якщо вони зараз будуть працювати над визнанням турецького Кіпру, чому комусь не працювати над визнанням Курдистану?.. це так, думки вголос
Shaman
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Повідомлення Додано: Суб 22 бер, 2025 10:32

Re: Еміграція, заробітчанство

  Shaman написав:обто захист населення, це не просто слова,

ИМХО якщо б на місті Туреччини була Україна, то захистила б своїх громадян, спакувала валізи, відвезла їх на материк і звільнила Кіпр.
Дюрі-бачі
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Повідомлення Додано: Суб 22 бер, 2025 10:35

  Дюрі-бачі написав:
  Shaman написав:оскільки з аргументами в akurt важко він завжди переходить на особистості. схема стандартна, накидає що опонент - людина бідна, яка собі нічого не буде дозволити. типу це має зачепити людину, вона образиться й замість наведення аргументів почне лаятися - а тут akurt вже на коні

О_о хіба так можна образити людину? Це все рівно, що намагатись мене образити тим, що я товстий.
Я ж і тут писав, що років 10 тому я був дуже бідним і та ж поїздка в Туреччину вимагала року економії...

в світі akurt - можна. бо в нього виходить, що розумна та успішна людина - це лише багата. й навпаки - якщо людина відносно бідна - то вона нерозумна й не успішна :D хоча критерій багатства такий собі - це типу на range rover покататися вздовж узберіжжя Туреччині. ну й ще на лоукостах політати по Європі. головне про все це НАПИСАТИ. :lol:

по-справжньому багаті люди трохи по-іншому виглядають. це є й відмінність - бути багатим й видавати себе за багатого 8)
Shaman
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Повідомлення Додано: Суб 22 бер, 2025 10:37

  Дюрі-бачі написав:
  Shaman написав:обто захист населення, це не просто слова,

ИМХО якщо б на місті Туреччини була Україна, то захистила б своїх громадян, спакувала валізи, відвезла їх на материк і звільнила Кіпр.

Нагадаю шановному панству, що на Кіпрі є ще і третя сторона, яка займає частину території - але про неї найчастіше мовчать: потужна військово-морська база Великоі Британії.
Так що статус-кво, рівновага, яка склалася, всіх влаштовує.
Незважаючи на те, що ТРПК є невизнаною державою, у всі її частини легко попасти і українцям. Наприклад, є авіасполучення - на кордоні ТРПК достатньо українцю попросити НЕ СТАВИТИ прикордонний штамп - його поставлять на листочку-вклалишу - і слідів перетину кордону не буде.
Так що бачите: мир, який він склався на Кіпрі, всіх влаштовує, бо це краще за війну.
akurt
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Повідомлення Додано: Суб 22 бер, 2025 10:46

  akurt написав:Прекрасно: експерт Shaman визначив, що якась країна, в якій він ніколи в житті не був - «в цікавій ситуації».
Геніально!

А в якій ситуації Україна - експерт визначив?
СлабО? Чи не получається?

Серед сусідів України саме Туреччина була та є надійним сусідом.
Майже всі перемовини проходили в Туреччині, при першій нагоді саме в Туреччину приїжджають наші міністри та наш президент. Саме Туреччина розвʼязувала «зернову кризу».
Туреччина неодноразово надавала підтримку територіальній цілісності України.

Так про що ви говорите, пане експерт?
На сьогодні війна є вигідною багатьом країнам світу і найближчім сусідам України - достатньо згадати і Угорщину, і Словаччину. Дуже непроста ситуація для Украіни може скластися в Румунії там росіяни активно працюють над зміною зовнішнього курсу країни.
Аде бачимо, що відбулося у Грузії. А ще не так давно я катався на лижах в Гудаурі та в шлем вставляв з гордістю жовто-блакитний прапор.
Та всі грузини бачили: тут друзі-українці. І підтримка українців була масовою.
Вже немає. Щось поважний експерт про Грузію мовчить…

То надо ще потоптати ногами Туреччину - яка ну ніяк не зацікавлена в продовженні війни?
Ну то потопчіть.
Там якраз до влади рветься проросійський політик.
Вперед, топчіть.

для початку в чому я топчу? це ж ви вигадали ;)

я констатую факти - це й є демократія. я й про Трампа казав, що це буде виклик для американської системи - а зараз це вже хто не каже (бо такої фігні не очікував ніхто).

можна обговорити будь-яку країну, але розмова зайшла саме про Туреччину, де ви спробували напасти особисто на Дюрі-бачі замість того, щоб викласти свою думку. але у вас немає власної думки, у вас набір шаблонів - щось складніше ви не в змозі обговорювати, бо там треба оперувати фактами та робити висновки - а це не ваше. навіть не хочу витрачати часу. окрім випадків коли ви надто нахрапом намагаєтесь відкинути думку іншого форумчанина, але без аргументів 8)

европейські країни від війни мають лише проблеми - але вони на це йдуть, бо питання принципів та ідей. якраз Туреччина - країна яка на війні дуже непогано заробляє. так, допомагає нам, але й заробляє. й Раші теж допомагає.

й головне, чого допомагає? бо чим більше ослабне Раша, тим більше зросте вплив Туреччині на пострадянському просторі? ;)

те, що мер Стамбула - проросійський політик - ви сказали неодноразово. ще хтось про це каже? :D
Shaman
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Повідомлення Додано: Суб 22 бер, 2025 10:47

  akurt написав:...
Так що бачите: мир, який він склався на Кіпрі, всіх влаштовує, бо це краще за війну.

це як натяк, що нам теж краще домовлятися? :lol:
Shaman
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Повідомлення Додано: Суб 22 бер, 2025 10:50

Re: Еміграція, заробітчанство

  Shaman написав:це як натяк, що нам теж краще домовлятися?

Звісно що краще. Я вже неодноразово писав, що проблема тільки в тому, що ми ніяк не можемо домовитись з тим, хто буде карати москалів за порушення домовленості.

Взагалі в контексті еміграції зараз в світі взагалі майже не залишилось "тихих гаваней", бо ніхто не хоче карати порушників спокою якщо в порушників є "червона кнопка"

Ну і ще одне ИМХО: існує 2 варіанти України (здорової людини і курця), в яких все вийшло - це Польща і Білорусь. Обидві вчасно знайшли зовнішні джерела фінансування, за рахунок яких і розвиваються.
Дюрі-бачі
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Повідомлення Додано: Суб 22 бер, 2025 11:06

  Shaman написав:
  akurt написав:...
Так що бачите: мир, який він склався на Кіпрі, всіх влаштовує, бо це краще за війну.

це як натяк, що нам теж краще домовлятися? :lol:

Ну, як бачите домовлятися не получається.
Тому я і висловлював аргументовану, а не придуману, думку, що в умовах війни варто припинити пошук ворогів серед тих країн, де їх немає.
А варто з повагою відноситися до їх фактично проукраїнської позиції.
А то получається, що Угорщина - яка має територіальні претензії до України, і Словаччина, яка має територіальні претензії до України, і Румунія, яка має територіальні претензії до України - то найкращі товариші, їх не обзивають імперіями, якими правлять узурпатори.
А Туреччину - єдину країну, яка не мала і не має територіальних претензій в взагалі ж членом НАТО треба шпиняти ногами.
akurt
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