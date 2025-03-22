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#<1 ... 2693269426952696> Додано: Суб 22 бер, 2025 10:23 Re: Еміграція, заробітчанство Shaman написав: оскільки з аргументами в akurt важко він завжди переходить на особистості. схема стандартна, накидає що опонент - людина бідна, яка собі нічого не буде дозволити. типу це має зачепити людину, вона образиться й замість наведення аргументів почне лаятися - а тут akurt вже на коні оскільки з аргументами в akurt важко він завжди переходить на особистості. схема стандартна, накидає що опонент - людина бідна, яка собі нічого не буде дозволити. типу це має зачепити людину, вона образиться й замість наведення аргументів почне лаятися - а тут akurt вже на коні

О_о хіба так можна образити людину? Це все рівно, що намагатись мене образити тим, що я товстий.

Я ж і тут писав, що років 10 тому я був дуже бідним і та ж поїздка в Туреччину вимагала року економії... О_о хіба так можна образити людину? Це все рівно, що намагатись мене образити тим, що я товстий.Я ж і тут писав, що років 10 тому я був дуже бідним і та ж поїздка в Туреччину вимагала року економії... Дюрі-бачі

Повідомлень: 5153 З нами з: 29.07.22 Подякував: 831 раз. Подякували: 610 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Суб 22 бер, 2025 10:24 Прекрасно: експерт Shaman визначив, що якась країна, в якій він ніколи в житті не був - «в цікавій ситуації».

Геніально!



А в якій ситуації Україна - експерт визначив?

СлабО? Чи не получається?



Серед сусідів України саме Туреччина була та є надійним сусідом.

Майже всі перемовини проходили в Туреччині, при першій нагоді саме в Туреччину приїжджають наші міністри та наш президент. Саме Туреччина розвʼязувала «зернову кризу».

Туреччина неодноразово надавала підтримку територіальній цілісності України.



Так про що ви говорите, пане експерт?

На сьогодні війна є вигідною багатьом країнам світу і найближчім сусідам України - достатньо згадати і Угорщину, і Словаччину. Дуже непроста ситуація для Украіни може скластися в Румунії там росіяни активно працюють над зміною зовнішнього курсу країни.

Аде бачимо, що відбулося у Грузії. А ще не так давно я катався на лижах в Гудаурі та в шлем вставляв з гордістю жовто-блакитний прапор.

Та всі грузини бачили: тут друзі-українці. І підтримка українців була масовою.

Вже немає. Щось поважний експерт про Грузію мовчить…



То надо ще потоптати ногами Туреччину - яка ну ніяк не зацікавлена в продовженні війни?

Ну то потопчіть.

Там якраз до влади рветься проросійський політик.

Вперед, топчіть. akurt

Повідомлень: 10677 З нами з: 12.02.09 Подякував: 3924 раз. Подякували: 1392 раз. Профіль 2 ВідповістиЦитата Додано: Суб 22 бер, 2025 10:28 Дюрі-бачі написав: akurt написав: Туреччина взяла своїх мешканців під захист. Туреччина взяла своїх мешканців під захист.

Так от і хуйло взяв під захист від геноциду мешканців ОРДЛО, а Орбан дуже хоче захистити мадярів в Берегсасі і Сивлюші, а в Абхазії Грузини теж влаштовували геноцид...

Якщо б там було щось неоднозначно, то північний Кіпр, як Косово, визнало б більше країн.

А в контексті того, з чого почалась суперечка: назвіть хоч 1 приклад коли Україна окупувала території сусідів для захисту українців?



Особисто мене мало турбує життя в Туреччині, бо я там буду, скоріш за все, тільки транзитом в аеропорту. Мені в Хорватії/Чорногорії якось комфортніше ніж в Туреччині чи Єгипті.



Проте мене дуже турбує, що Трамп перетворює США, в яких я ніколи не був, і навряд чи колись буду, в точно таку ж імперію. Так от і хуйло взяв під захист від геноциду мешканців ОРДЛО, а Орбан дуже хоче захистити мадярів в Берегсасі і Сивлюші, а в Абхазії Грузини теж влаштовували геноцид...Якщо б там було щось неоднозначно, то північний Кіпр, як Косово, визнало б більше країн.А в контексті того, з чого почалась суперечка: назвіть хоч 1 приклад коли Україна окупувала території сусідів для захисту українців?Особисто мене мало турбує життя в Туреччині, бо я там буду, скоріш за все, тільки транзитом в аеропорту. Мені в Хорватії/Чорногорії якось комфортніше ніж в Туреччині чи Єгипті.Проте мене дуже турбує, що Трамп перетворює США, в яких я ніколи не був, і навряд чи колись буду, в точно таку ж імперію.

дивиться, кожен конфлікт треба розбирати окремо. бо не зважаючи на схожість може бути багато відмінностей. вірмени-азербайджанці, серби-косовари, та навіть здається в Грузії - була реальна різанина. в нас з Рашею прям явного геноциду не було - але важлива відмінність - ти переходиш з українською мови на російську - й тебе вже росіяне вважають за свого в інших так не вийде...



щодо Кіпру - тоді події здається відбувалися за час правління в Греції диктатури "чорних полковників" - тому різанина була потенційно можливою. тобто захист населення, це не просто слова, як в Раші. в нас до появи російських найманців проблем з насильством не було.



чому не визнають - отут треба розбиратися - якщо комусь цікаво. чув, що греки-кіпріоти не дуже вже й готові до возз'єднання. а турки - питання прецеденту. якщо вони зараз будуть працювати над визнанням турецького Кіпру, чому комусь не працювати над визнанням Курдистану?.. це так, думки вголос дивиться, кожен конфлікт треба розбирати окремо. бо не зважаючи на схожість може бути багато відмінностей. вірмени-азербайджанці, серби-косовари, та навіть здається в Грузії - була реальна різанина. в нас з Рашею прям явного геноциду не було - але важлива відмінність - ти переходиш з українською мови на російську - й тебе вже росіяне вважають за свогов інших так не вийде...щодо Кіпру - тоді події здається відбувалися за час правління в Греції диктатури "чорних полковників" - тому різанина була потенційно можливою. тобто захист населення, це не просто слова, як в Раші. в нас до появи російських найманців проблем з насильством не було.чому не визнають - отут треба розбиратися - якщо комусь цікаво. чув, що греки-кіпріоти не дуже вже й готові до возз'єднання. а турки - питання прецеденту. якщо вони зараз будуть працювати над визнанням турецького Кіпру, чому комусь не працювати над визнанням Курдистану?.. це так, думки вголос Shaman

Повідомлень: 8364 З нами з: 29.09.19 Подякував: 734 раз. Подякували: 1599 раз. Профіль 1 3 5 ВідповістиЦитата Додано: Суб 22 бер, 2025 10:32 Re: Еміграція, заробітчанство Shaman написав: обто захист населення, це не просто слова, обто захист населення, це не просто слова,

ИМХО якщо б на місті Туреччини була Україна, то захистила б своїх громадян, спакувала валізи, відвезла їх на материк і звільнила Кіпр. ИМХО якщо б на місті Туреччини була Україна, то захистила б своїх громадян, спакувала валізи, відвезла їх на материк і звільнила Кіпр. Дюрі-бачі

Повідомлень: 5153 З нами з: 29.07.22 Подякував: 831 раз. Подякували: 610 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Суб 22 бер, 2025 10:35 Дюрі-бачі написав: Shaman написав: оскільки з аргументами в akurt важко він завжди переходить на особистості. схема стандартна, накидає що опонент - людина бідна, яка собі нічого не буде дозволити. типу це має зачепити людину, вона образиться й замість наведення аргументів почне лаятися - а тут akurt вже на коні оскільки з аргументами в akurt важко він завжди переходить на особистості. схема стандартна, накидає що опонент - людина бідна, яка собі нічого не буде дозволити. типу це має зачепити людину, вона образиться й замість наведення аргументів почне лаятися - а тут akurt вже на коні

О_о хіба так можна образити людину? Це все рівно, що намагатись мене образити тим, що я товстий.

Я ж і тут писав, що років 10 тому я був дуже бідним і та ж поїздка в Туреччину вимагала року економії... О_о хіба так можна образити людину? Це все рівно, що намагатись мене образити тим, що я товстий.Я ж і тут писав, що років 10 тому я був дуже бідним і та ж поїздка в Туреччину вимагала року економії...

в світі akurt - можна. бо в нього виходить, що розумна та успішна людина - це лише багата. й навпаки - якщо людина відносно бідна - то вона нерозумна й не успішна хоча критерій багатства такий собі - це типу на range rover покататися вздовж узберіжжя Туреччині. ну й ще на лоукостах політати по Європі. головне про все це НАПИСАТИ.



по-справжньому багаті люди трохи по-іншому виглядають. це є й відмінність - бути багатим й видавати себе за багатого в світі- можна. бо в нього виходить, що розумна та успішна людина - це лише багата. й навпаки - якщо людина відносно бідна - то вона нерозумна й не успішнахоча критерій багатства такий собі - це типу на range rover покататися вздовж узберіжжя Туреччині. ну й ще на лоукостах політати по Європі. головне про все це НАПИСАТИ.по-справжньому багаті люди трохи по-іншому виглядають. це є й відмінність - бути багатим й видавати себе за багатого Shaman

Повідомлень: 8364 З нами з: 29.09.19 Подякував: 734 раз. Подякували: 1599 раз. Профіль 1 3 5 ВідповістиЦитата Додано: Суб 22 бер, 2025 10:37 Дюрі-бачі написав: Shaman написав: обто захист населення, це не просто слова, обто захист населення, це не просто слова,

ИМХО якщо б на місті Туреччини була Україна, то захистила б своїх громадян, спакувала валізи, відвезла їх на материк і звільнила Кіпр. ИМХО якщо б на місті Туреччини була Україна, то захистила б своїх громадян, спакувала валізи, відвезла їх на материк і звільнила Кіпр.

Нагадаю шановному панству, що на Кіпрі є ще і третя сторона, яка займає частину території - але про неї найчастіше мовчать: потужна військово-морська база Великоі Британії.

Так що статус-кво, рівновага, яка склалася, всіх влаштовує.

Незважаючи на те, що ТРПК є невизнаною державою, у всі її частини легко попасти і українцям. Наприклад, є авіасполучення - на кордоні ТРПК достатньо українцю попросити НЕ СТАВИТИ прикордонний штамп - його поставлять на листочку-вклалишу - і слідів перетину кордону не буде.

Так що бачите: мир, який він склався на Кіпрі, всіх влаштовує, бо це краще за війну. Нагадаю шановному панству, що на Кіпрі є ще і третя сторона, яка займає частину території - але про неї найчастіше мовчать: потужна військово-морська база Великоі Британії.Так що статус-кво, рівновага, яка склалася, всіх влаштовує.Незважаючи на те, що ТРПК є невизнаною державою, у всі її частини легко попасти і українцям. Наприклад, є авіасполучення - на кордоні ТРПК достатньо українцю попросити НЕ СТАВИТИ прикордонний штамп - його поставлять на листочку-вклалишу - і слідів перетину кордону не буде.Так що бачите: мир, який він склався на Кіпрі, всіх влаштовує, бо це краще за війну. akurt

Повідомлень: 10677 З нами з: 12.02.09 Подякував: 3924 раз. Подякували: 1392 раз. Профіль 2 ВідповістиЦитата Додано: Суб 22 бер, 2025 10:46 akurt написав: Прекрасно: експерт Shaman визначив, що якась країна, в якій він ніколи в житті не був - «в цікавій ситуації».

Геніально!



А в якій ситуації Україна - експерт визначив?

СлабО? Чи не получається?



Серед сусідів України саме Туреччина була та є надійним сусідом.

Майже всі перемовини проходили в Туреччині, при першій нагоді саме в Туреччину приїжджають наші міністри та наш президент. Саме Туреччина розвʼязувала «зернову кризу».

Туреччина неодноразово надавала підтримку територіальній цілісності України.



Так про що ви говорите, пане експерт?

На сьогодні війна є вигідною багатьом країнам світу і найближчім сусідам України - достатньо згадати і Угорщину, і Словаччину. Дуже непроста ситуація для Украіни може скластися в Румунії там росіяни активно працюють над зміною зовнішнього курсу країни.

Аде бачимо, що відбулося у Грузії. А ще не так давно я катався на лижах в Гудаурі та в шлем вставляв з гордістю жовто-блакитний прапор.

Та всі грузини бачили: тут друзі-українці. І підтримка українців була масовою.

Вже немає. Щось поважний експерт про Грузію мовчить…



То надо ще потоптати ногами Туреччину - яка ну ніяк не зацікавлена в продовженні війни?

Ну то потопчіть.

Там якраз до влади рветься проросійський політик.

Вперед, топчіть. Прекрасно: експерт Shaman визначив, що якась країна, в якій він ніколи в житті не був - «в цікавій ситуації».Геніально!А в якій ситуації Україна - експерт визначив?СлабО? Чи не получається?Серед сусідів України саме Туреччина була та є надійним сусідом.Майже всі перемовини проходили в Туреччині, при першій нагоді саме в Туреччину приїжджають наші міністри та наш президент. Саме Туреччина розвʼязувала «зернову кризу».Туреччина неодноразово надавала підтримку територіальній цілісності України.Так про що ви говорите, пане експерт?На сьогодні війна є вигідною багатьом країнам світу і найближчім сусідам України - достатньо згадати і Угорщину, і Словаччину. Дуже непроста ситуація для Украіни може скластися в Румунії там росіяни активно працюють над зміною зовнішнього курсу країни.Аде бачимо, що відбулося у Грузії. А ще не так давно я катався на лижах в Гудаурі та в шлем вставляв з гордістю жовто-блакитний прапор.Та всі грузини бачили: тут друзі-українці. І підтримка українців була масовою.Вже немає. Щось поважний експерт про Грузію мовчить…То надо ще потоптати ногами Туреччину - яка ну ніяк не зацікавлена в продовженні війни?Ну то потопчіть.Там якраз до влади рветься проросійський політик.Вперед, топчіть.

для початку в чому я топчу? це ж ви вигадали



я констатую факти - це й є демократія. я й про Трампа казав, що це буде виклик для американської системи - а зараз це вже хто не каже (бо такої фігні не очікував ніхто).



можна обговорити будь-яку країну, але розмова зайшла саме про Туреччину, де ви спробували напасти особисто на Дюрі-бачі замість того, щоб викласти свою думку. але у вас немає власної думки, у вас набір шаблонів - щось складніше ви не в змозі обговорювати, бо там треба оперувати фактами та робити висновки - а це не ваше. навіть не хочу витрачати часу. окрім випадків коли ви надто нахрапом намагаєтесь відкинути думку іншого форумчанина, але без аргументів



европейські країни від війни мають лише проблеми - але вони на це йдуть, бо питання принципів та ідей. якраз Туреччина - країна яка на війні дуже непогано заробляє. так, допомагає нам, але й заробляє. й Раші теж допомагає.



й головне, чого допомагає? бо чим більше ослабне Раша, тим більше зросте вплив Туреччині на пострадянському просторі?



те, що мер Стамбула - проросійський політик - ви сказали неодноразово. ще хтось про це каже? для початку в чому я топчу? це ж ви вигадалия констатую факти - це й є демократія. я й про Трампа казав, що це буде виклик для американської системи - а зараз це вже хто не каже (бо такої фігні не очікував ніхто).можна обговорити будь-яку країну, але розмова зайшла саме про Туреччину, де ви спробували напасти особисто назамість того, щоб викласти свою думку. але у вас немає власної думки, у вас набір шаблонів - щось складніше ви не в змозі обговорювати, бо там треба оперувати фактами та робити висновки - а це не ваше. навіть не хочу витрачати часу. окрім випадків коли ви надто нахрапом намагаєтесь відкинути думку іншого форумчанина, але без аргументівевропейські країни від війни мають лише проблеми - але вони на це йдуть, бо питання принципів та ідей. якраз Туреччина - країна яка на війні дуже непогано заробляє. так, допомагає нам, але й заробляє. й Раші теж допомагає.й головне, чого допомагає? бо чим більше ослабне Раша, тим більше зросте вплив Туреччині на пострадянському просторі?те, що мер Стамбула - проросійський політик - ви сказали неодноразово. ще хтось про це каже? Shaman

Повідомлень: 8364 З нами з: 29.09.19 Подякував: 734 раз. Подякували: 1599 раз. Профіль 1 3 5 ВідповістиЦитата Додано: Суб 22 бер, 2025 10:47 akurt написав: ...

Так що бачите: мир, який він склався на Кіпрі, всіх влаштовує, бо це краще за війну. ...Так що бачите: мир, який він склався на Кіпрі, всіх влаштовує,

це як натяк, що нам теж краще домовлятися? це як натяк, що нам теж краще домовлятися? Shaman

Повідомлень: 8364 З нами з: 29.09.19 Подякував: 734 раз. Подякували: 1599 раз. Профіль 1 3 5 ВідповістиЦитата Додано: Суб 22 бер, 2025 10:50 Re: Еміграція, заробітчанство Shaman написав: це як натяк, що нам теж краще домовлятися? це як натяк, що нам теж краще домовлятися?

Звісно що краще. Я вже неодноразово писав, що проблема тільки в тому, що ми ніяк не можемо домовитись з тим, хто буде карати москалів за порушення домовленості.



Взагалі в контексті еміграції зараз в світі взагалі майже не залишилось "тихих гаваней", бо ніхто не хоче карати порушників спокою якщо в порушників є "червона кнопка"



Ну і ще одне ИМХО: існує 2 варіанти України (здорової людини і курця), в яких все вийшло - це Польща і Білорусь. Обидві вчасно знайшли зовнішні джерела фінансування, за рахунок яких і розвиваються. Звісно що краще. Я вже неодноразово писав, що проблема тільки в тому, що ми ніяк не можемо домовитись з тим, хто буде карати москалів за порушення домовленості.Взагалі в контексті еміграції зараз в світі взагалі майже не залишилось "тихих гаваней", бо ніхто не хоче карати порушників спокою якщо в порушників є "червона кнопка"Ну і ще одне ИМХО: існує 2 варіанти України (здорової людини і курця), в яких все вийшло - це Польща і Білорусь. Обидві вчасно знайшлиза рахунок яких і розвиваються. Дюрі-бачі

Повідомлень: 5153 З нами з: 29.07.22 Подякував: 831 раз. Подякували: 610 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Суб 22 бер, 2025 11:06 Shaman написав: akurt написав: ...

Так що бачите: мир, який він склався на Кіпрі, всіх влаштовує, бо це краще за війну. ...Так що бачите: мир, який він склався на Кіпрі, всіх влаштовує,

це як натяк, що нам теж краще домовлятися? це як натяк, що нам теж краще домовлятися?

Ну, як бачите домовлятися не получається.

Тому я і висловлював аргументовану, а не придуману, думку, що в умовах війни варто припинити пошук ворогів серед тих країн, де їх немає.

А варто з повагою відноситися до їх фактично проукраїнської позиції.

А то получається, що Угорщина - яка має територіальні претензії до України, і Словаччина, яка має територіальні претензії до України, і Румунія, яка має територіальні претензії до України - то найкращі товариші, їх не обзивають імперіями, якими правлять узурпатори.

А Туреччину - єдину країну, яка не мала і не має територіальних претензій в взагалі ж членом НАТО треба шпиняти ногами. Ну, як бачите домовлятися не получається.Тому я і висловлював аргументовану, а не придуману, думку, що в умовах війни варто припинити пошук ворогів серед тих країн, де їх немає.А варто з повагою відноситися до їх фактично проукраїнської позиції.А то получається, що Угорщина - яка має територіальні претензії до України, і Словаччина, яка має територіальні претензії до України, і Румунія, яка має територіальні претензії до України - то найкращі товариші, їх не обзивають імперіями, якими правлять узурпатори.А Туреччину - єдину країну, яка не мала і не має територіальних претензій в взагалі ж членом НАТО треба шпиняти ногами. akurt

Повідомлень: 10677 З нами з: 12.02.09 Подякував: 3924 раз. Подякували: 1392 раз. Профіль 2 ВідповістиЦитата #<1 ... 2693269426952696> Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Статті на Finance.ua Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки для вашого гаманця Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення публікацій Finance.ua Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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