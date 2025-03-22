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#<1 ... 2693269426952696 Додано: Суб 22 бер, 2025 11:13 Shaman написав:

щодо Кіпру - тоді події здається відбувалися за час правління в Греції диктатури "чорних полковників" - тому різанина була потенційно можливою. тобто захист населення, це не просто слова, як в Раші. в нас до появи російських найманців проблем з насильством не було. щодо Кіпру - тоді події здається відбувалися за час правління в Греції диктатури "чорних полковників" - тому різанина була потенційно можливою. тобто захист населення, це не просто слова, як в Раші. в нас до появи російських найманців проблем з насильством не було.



По Кипру,еще раз напишу,бо вчера много чего снесли,в том числе полезно-познавательного..Турция-банальный агрессор захватчик,в абсолютно идентичной ситуации,что раша в 2014г...Там проблема вся получилась,потому как остров был так же как Украина был поделен на большую часть симпатиков греков(большей части этнические греки) и довольно малое меньшенство мусульмане(или протурецкие симпанитики с ними) Греки начали надрюкивать население той части,баламутя там,чтобы Кипр окончательно и полностью перешел в "сферу их влияния и интересов".А так как после первой мировой войны Турция поддержавшая Германию участием в войне и проигравшая вместе с ней,очутилась по факту в состоянии капитуляции,распада Отоманской империи,а некоторых частях своей страны в аккупации высадившихся союзных Греко-Британских сил...ей был навязан очень невыгодный мир,с потерей по сути всей прибрежной околоматериковой зоны граничашей сгреками...Все многочисленные острова,отдали Грекам...Я лично,считаю эту ситуацию совершенно не нормальной,когда к примеру в городе Каш,тебе приходит на телефон что ты вдруг в Греческом роуминге,потому что остров который ты видишь в паре киллометров от берега(посмотрите карту),оказывается совсем не Турецкий,а уже Греческий...Когда к примеру в парке Мили(район Кушадас) с обалденной природой и пляжами,тебе приходит на телефон-Добро пожаловать в Грецию,потому что напротив-огромный остров и он тоже....не Турецкий..И так,по всему длиннюшему побережью...Если б кто то реально много путешествовал,а не пизд..языком с утра до вечера на форуме,поучая и унижая других,он бы знал об этом...Поэтому,когда начались "волнения" на Кипре,Турция не долго думая,решила вставить пистон грекам,установить контроль над частью острова и восстановить по их мнению хоть какое то статус кво исторической справедливости,потому и был совершен собственно этот акт агресии и аннексии...Разговоры чтоб начать маленькую победоносную войну и вернуть все острова,постоянно звучат в Турции и начнись война с Греками,уверен что Турки раздолбают их очень быстро..Но обе страны НАТО..Это единственный сдерживающий фактор и страх санкций-наказаний..Турки постоянно говорят о Греции как о враждебном государстве и просто убеждены,что такая война,рано или поздно случится. По Кипру,еще раз напишу,бо вчера много чего снесли,в том числе полезно-познавательного..Турция-банальный агрессор захватчик,в абсолютно идентичной ситуации,что раша в 2014г...Там проблема вся получилась,потому как остров был так же как Украина был поделен на большую часть симпатиков греков(большей части этнические греки) и довольно малое меньшенство мусульмане(или протурецкие симпанитики с ними) Греки начали надрюкивать население той части,баламутя там,чтобы Кипр окончательно и полностью перешел в "сферу их влияния и интересов".А так как после первой мировой войны Турция поддержавшая Германию участием в войне и проигравшая вместе с ней,очутилась по факту в состоянии капитуляции,распада Отоманской империи,а некоторых частях своей страны в аккупации высадившихся союзных Греко-Британских сил...ей был навязан очень невыгодный мир,с потерей по сути всей прибрежной околоматериковой зоны граничашей сгреками...Все многочисленные острова,отдали Грекам...Я лично,считаю эту ситуацию совершенно не нормальной,когда к примеру в городе Каш,тебе приходит на телефон что ты вдруг в Греческом роуминге,потому что остров который ты видишь в паре киллометров от берега(посмотрите карту),оказывается совсем не Турецкий,а уже Греческий...Когда к примеру в парке Мили(район Кушадас) с обалденной природой и пляжами,тебе приходит на телефон-Добро пожаловать в Грецию,потому что напротив-огромный остров и он тоже....не Турецкий..И так,по всему длиннюшему побережью...Если б кто то реально много путешествовал,а не пизд..языком с утра до вечера на форуме,поучая и унижая других,он бы знал об этом...Поэтому,когда начались "волнения" на Кипре,Турция не долго думая,решила вставить пистон грекам,установить контроль над частью острова и восстановить по их мнению хоть какое то статус кво исторической справедливости,потому и был совершен собственно этот акт агресии и аннексии...Разговоры чтоб начать маленькую победоносную войну и вернуть все острова,постоянно звучат в Турции и начнись война с Греками,уверен что Турки раздолбают их очень быстро..Но обе страны НАТО..Это единственный сдерживающий фактор и страх санкций-наказаний..Турки постоянно говорят о Греции как о враждебном государстве и просто убеждены,что такая война,рано или поздно случится. Востаннє редагувалось osafly в Суб 22 бер, 2025 11:15, всього редагувалось 1 раз. osafly

Повідомлень: 2111 З нами з: 29.05.14 Подякував: 195 раз. Подякували: 982 раз. Профіль 16 6 ВідповістиЦитата Додано: Суб 22 бер, 2025 11:14 Цікаві роздуми пана Дюрі-бачі про зовнішні фінансування Польщі та Білорусі. І ці зовнішні фінансування врятували ті народи.

Я правда, сумніваюсь про зовнішні фінансування Білорусі - хіба що з боку Росії.

Але ж причини такої зовнішньої підтримки різні.

Якщо погодитися із зовнішнім фінансуванням Білорусі - то причиною є спроба утримати «Союзну» чи якусь там державу. Там всі засоби підходять - плюс працьовитий білоруський народ (я давно не був в Білорусі, але коли був - то те було саме так).



В Польші суттєвий чинник - вдала спроба вирвати країну із волохатих лап СРСР.

Потім до цього додалось національне усвідомлення та здоровий глузд.

Рідко де в світі існує така чисто національна держава - майже 100% етнічних поляків - плюс католицька міцна віра.



Ну а якщо порівняти з Україною - то наче якась прірва. Скільки грошей не вкидай - все розтягнуть та вкрадуть.

Звучить образливо, але правда, погодьтеся… akurt

Повідомлень: 10677 З нами з: 12.02.09 Подякував: 3924 раз. Подякували: 1392 раз. Профіль 2 ВідповістиЦитата Додано: Суб 22 бер, 2025 11:22 Re: Еміграція, заробітчанство akurt написав: Скільки грошей не вкидай - все розтягнуть та вкрадуть. Скільки грошей не вкидай - все розтягнуть та вкрадуть.

ИМХО кількість переходить в якість. Якщо вкидати хоча б по 1000Є на кожного українця в місяць (порядка 350 млрд. в рік), то буде толк і все не вкрадуть ИМХО кількість переходить в якість. Якщо вкидати хоча б по 1000Є на кожного українця в місяць (порядка 350 млрд. в рік), то буде толк і все не вкрадуть Дюрі-бачі

Повідомлень: 5153 З нами з: 29.07.22 Подякував: 831 раз. Подякували: 610 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Суб 22 бер, 2025 11:24 Дюрі-бачі написав: akurt написав: Скільки грошей не вкидай - все розтягнуть та вкрадуть. Скільки грошей не вкидай - все розтягнуть та вкрадуть.

ИМХО кількість переходить в якість. Якщо вкидати хоча б по 1000Є на кожного українця в місяць (порядка 350 млрд. в рік), то буде толк і все не вкрадуть ИМХО кількість переходить в якість. Якщо вкидати хоча б по 1000Є на кожного українця в місяць (порядка 350 млрд. в рік), то буде толк і все не вкрадуть

Реально класна думка!

Я аплодую,

Ще якщо додати золото гетьмана Полуботка, то взагалі буде шик! Реально класна думка!Я аплодую,Ще якщо додати золото гетьмана Полуботка, то взагалі буде шик! akurt

Повідомлень: 10677 З нами з: 12.02.09 Подякував: 3924 раз. Подякували: 1392 раз. Профіль 2 1 ВідповістиЦитата Додано: Суб 22 бер, 2025 11:37 akurt В Польщу інвестують 160 млрд. https://gmk.center/ua/news/polshha-u-20 ... -160-mlrd/ В Польщу інвестують 160 млрд. Дюрі-бачі

Повідомлень: 5153 З нами з: 29.07.22 Подякував: 831 раз. Подякували: 610 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Суб 22 бер, 2025 11:40 Дюрі-бачі написав: Shaman написав: це як натяк, що нам теж краще домовлятися? це як натяк, що нам теж краще домовлятися?

Звісно що краще. Я вже неодноразово писав, що проблема тільки в тому, що ми ніяк не можемо домовитись з тим, хто буде карати москалів за порушення домовленості.



Взагалі в контексті еміграції зараз в світі взагалі майже не залишилось "тихих гаваней", бо ніхто не хоче карати порушників спокою якщо в порушників є "червона кнопка"



Ну і ще одне ИМХО: існує 2 варіанти України (здорової людини і курця), в яких все вийшло - це Польща і Білорусь. Обидві вчасно знайшли зовнішні джерела фінансування, за рахунок яких і розвиваються. Звісно що краще. Я вже неодноразово писав, що проблема тільки в тому, що ми ніяк не можемо домовитись з тим, хто буде карати москалів за порушення домовленості.Взагалі в контексті еміграції зараз в світі взагалі майже не залишилось "тихих гаваней", бо ніхто не хоче карати порушників спокою якщо в порушників є "червона кнопка"Ну і ще одне ИМХО: існує 2 варіанти України (здорової людини і курця), в яких все вийшло - це Польща і Білорусь. Обидві вчасно знайшлиза рахунок яких і розвиваються.

у ваших двох варіантах дві помилки.



для успішного розвитку в першу чергу потрібен правильний суспільний устрій. якщо він є, то й інвестиції з'являться. є приклад Китаю, де лише інвестиції дозволили підняти економіку - но це окремий випадок. Зараз вони вирішили пограти в автократії - подивимось яку будуть успіхи без західних інвесторів - бо це не лише гроші, а й правила гри.



а Біларусь взагалі не приклад успішного розвитку. це приклад, як за чужий кошт (в цьому випадку Раші) можна імітувати якийсь рівень життя. допомога закінчиться - картинка благополуччя розвалиться миттєво.



я не можу зрозуміти чому ви активний прихильник ідею, що добре жити можна на чужі гроші. мені більше імпонує підхід Будівельника - наполеглива праця - але не тяжка, а якісна - ну й все одно працювати доведеться багато. у ваших двох варіантах дві помилки.для успішного розвитку в першу чергу потрібен правильний суспільний устрій. якщо він є, то й інвестиції з'являться. є приклад Китаю, де лише інвестиції дозволили підняти економіку - но це окремий випадок. Зараз вони вирішили пограти в автократії - подивимось яку будуть успіхи без західних інвесторів - бо це не лише гроші, а й правила гри.а Біларусь взагалі не приклад успішного розвитку. це приклад, як за чужий кошт (в цьому випадку Раші) можна імітувати якийсь рівень життя. допомога закінчиться - картинка благополуччя розвалиться миттєво.я не можу зрозуміти чому ви активний прихильник ідею, що добре жити можна на чужі гроші. мені більше імпонує підхід- наполеглива праця - але не тяжка, а якісна - ну й все одно працювати доведеться багато. Shaman

Повідомлень: 8364 З нами з: 29.09.19 Подякував: 734 раз. Подякували: 1599 раз. Профіль 1 3 5 ВідповістиЦитата Додано: Суб 22 бер, 2025 11:45 akurt написав: ...

Ну а якщо порівняти з Україною - то наче якась прірва. Скільки грошей не вкидай - все розтягнуть та вкрадуть.

Звучить образливо, але правда, погодьтеся… ...Ну а якщо порівняти з Україною - то наче якась прірва. Скільки грошей не вкидай - все розтягнуть та вкрадуть.Звучить образливо, але правда, погодьтеся…

ні, не правда. там, де працюю я, гроші власників витрачаються на відповідні речі, а не розкрадаються. у вас akurt дивлюсь інший досвід



але таких, як я, поки меншість - але стає дедалі більше. "дорогу осилит идущий" ні, не правда. там, де працюю я, гроші власників витрачаються на відповідні речі, а не розкрадаються. у васдивлюсь інший досвідале таких, як я, поки меншість - але стає дедалі більше."дорогу осилит идущий" Shaman

Повідомлень: 8364 З нами з: 29.09.19 Подякував: 734 раз. Подякували: 1599 раз. Профіль 1 3 5 ВідповістиЦитата Додано: Суб 22 бер, 2025 11:47 Re: Еміграція, заробітчанство Shaman написав: я не можу зрозуміти чому ви активний прихильник ідею, що добре жити можна на чужі гроші. мені я не можу зрозуміти чому ви активний прихильник ідею, що добре жити можна на чужі гроші. мені

ИМХО бо влада всіх країн штучною інфляцією зробила неможливий шлях працювати == добре жити для більшості населення. А нормальний соціалізм можливий тільки за рахунок зовнішнього фінансування. ИМХО бо влада всіх країн штучною інфляцією зробила неможливий шлях працювати == добре жити для більшості населення. А нормальний соціалізм можливий тільки за рахунок зовнішнього фінансування. Дюрі-бачі

Повідомлень: 5153 З нами з: 29.07.22 Подякував: 831 раз. Подякували: 610 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата #<1 ... 2693269426952696 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Статті на Finance.ua Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки для вашого гаманця Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення публікацій Finance.ua Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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