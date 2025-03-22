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Еміграція, заробітчанство
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Суб 22 бер, 2025 11:13
Shaman написав:
щодо Кіпру - тоді події здається відбувалися за час правління в Греції диктатури "чорних полковників" - тому різанина була потенційно можливою. тобто захист населення, це не просто слова, як в Раші. в нас до появи російських найманців проблем з насильством не було.
По Кипру,еще раз напишу,бо вчера много чего снесли,в том числе полезно-познавательного..Турция-банальный агрессор захватчик,в абсолютно идентичной ситуации,что раша в 2014г...Там проблема вся получилась,потому как остров был так же как Украина был поделен на большую часть симпатиков греков(большей части этнические греки) и довольно малое меньшенство мусульмане(или протурецкие симпанитики с ними) Греки начали надрюкивать население той части,баламутя там,чтобы Кипр окончательно и полностью перешел в "сферу их влияния и интересов".А так как после первой мировой войны Турция поддержавшая Германию участием в войне и проигравшая вместе с ней,очутилась по факту в состоянии капитуляции,распада Отоманской империи,а некоторых частях своей страны в аккупации высадившихся союзных Греко-Британских сил...ей был навязан очень невыгодный мир,с потерей по сути всей прибрежной околоматериковой зоны граничашей сгреками...Все многочисленные острова,отдали Грекам...Я лично,считаю эту ситуацию совершенно не нормальной,когда к примеру в городе Каш,тебе приходит на телефон что ты вдруг в Греческом роуминге,потому что остров который ты видишь в паре киллометров от берега(посмотрите карту),оказывается совсем не Турецкий,а уже Греческий...Когда к примеру в парке Мили(район Кушадас) с обалденной природой и пляжами,тебе приходит на телефон-Добро пожаловать в Грецию,потому что напротив-огромный остров и он тоже....не Турецкий..И так,по всему длиннюшему побережью...Если б кто то реально много путешествовал,а не пизд..языком с утра до вечера на форуме,поучая и унижая других,он бы знал об этом...Поэтому,когда начались "волнения" на Кипре,Турция не долго думая,решила вставить пистон грекам,установить контроль над частью острова и восстановить по их мнению хоть какое то статус кво исторической справедливости,потому и был совершен собственно этот акт агресии и аннексии...Разговоры чтоб начать маленькую победоносную войну и вернуть все острова,постоянно звучат в Турции и начнись война с Греками,уверен что Турки раздолбают их очень быстро..Но обе страны НАТО..Это единственный сдерживающий фактор и страх санкций-наказаний..Турки постоянно говорят о Греции как о враждебном государстве и просто убеждены,что такая война,рано или поздно случится.
Востаннє редагувалось osafly
в Суб 22 бер, 2025 11:15, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Суб 22 бер, 2025 11:14
Цікаві роздуми пана Дюрі-бачі про зовнішні фінансування Польщі та Білорусі. І ці зовнішні фінансування врятували ті народи.
Я правда, сумніваюсь про зовнішні фінансування Білорусі - хіба що з боку Росії.
Але ж причини такої зовнішньої підтримки різні.
Якщо погодитися із зовнішнім фінансуванням Білорусі - то причиною є спроба утримати «Союзну» чи якусь там державу. Там всі засоби підходять - плюс працьовитий білоруський народ (я давно не був в Білорусі, але коли був - то те було саме так).
В Польші суттєвий чинник - вдала спроба вирвати країну із волохатих лап СРСР.
Потім до цього додалось національне усвідомлення та здоровий глузд.
Рідко де в світі існує така чисто національна держава - майже 100% етнічних поляків - плюс католицька міцна віра.
Ну а якщо порівняти з Україною - то наче якась прірва. Скільки грошей не вкидай - все розтягнуть та вкрадуть.
Звучить образливо, але правда, погодьтеся…
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Додано: Суб 22 бер, 2025 11:22
akurt написав:
Скільки грошей не вкидай - все розтягнуть та вкрадуть.
ИМХО кількість переходить в якість. Якщо вкидати хоча б по 1000Є на кожного українця в місяць (порядка 350 млрд. в рік), то буде толк і все не вкрадуть
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Дюрі-бачі
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Додано: Суб 22 бер, 2025 11:24
Дюрі-бачі написав: akurt написав:
Скільки грошей не вкидай - все розтягнуть та вкрадуть.
ИМХО кількість переходить в якість. Якщо вкидати хоча б по 1000Є на кожного українця в місяць (порядка 350 млрд. в рік), то буде толк і все не вкрадуть
Реально класна думка!
Я аплодую,
Ще якщо додати золото гетьмана Полуботка, то взагалі буде шик!
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Додано: Суб 22 бер, 2025 11:37
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Додано: Суб 22 бер, 2025 11:40
Дюрі-бачі написав: Shaman написав:
це як натяк, що нам теж краще домовлятися?
Звісно що краще. Я вже неодноразово писав, що проблема тільки в тому, що ми ніяк не можемо домовитись з тим, хто буде карати москалів за порушення домовленості.
Взагалі в контексті еміграції зараз в світі взагалі майже не залишилось "тихих гаваней", бо ніхто не хоче карати порушників спокою якщо в порушників є "червона кнопка"
Ну і ще одне ИМХО: існує 2 варіанти України (здорової людини і курця), в яких все вийшло - це Польща і Білорусь. Обидві вчасно знайшли зовнішні джерела фінансування,
за рахунок яких і розвиваються.
у ваших двох варіантах дві помилки.
для успішного розвитку в першу чергу потрібен правильний суспільний устрій. якщо він є, то й інвестиції з'являться. є приклад Китаю, де лише інвестиції дозволили підняти економіку - но це окремий випадок. Зараз вони вирішили пограти в автократії - подивимось яку будуть успіхи без західних інвесторів - бо це не лише гроші, а й правила гри.
а Біларусь взагалі не приклад успішного розвитку. це приклад, як за чужий кошт (в цьому випадку Раші) можна імітувати якийсь рівень життя. допомога закінчиться - картинка благополуччя розвалиться миттєво.
я не можу зрозуміти чому ви активний прихильник ідею, що добре жити можна на чужі гроші. мені більше імпонує підхід Будівельника
- наполеглива праця - але не тяжка, а якісна - ну й все одно працювати доведеться багато.
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Додано: Суб 22 бер, 2025 11:45
akurt написав:
...
Ну а якщо порівняти з Україною - то наче якась прірва. Скільки грошей не вкидай - все розтягнуть та вкрадуть.
Звучить образливо, але правда, погодьтеся…
ні, не правда. там, де працюю я, гроші власників витрачаються на відповідні речі, а не розкрадаються. у вас akurt
дивлюсь інший досвід
але таких, як я, поки меншість - але стає дедалі більше.
"дорогу осилит идущий"
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Додано: Суб 22 бер, 2025 11:47
Shaman написав:
я не можу зрозуміти чому ви активний прихильник ідею, що добре жити можна на чужі гроші.
ИМХО бо влада всіх країн штучною інфляцією зробила неможливий шлях "працювати == добре жити" для більшості населення. А нормальний соціалізм можливий тільки за рахунок зовнішнього фінансування.
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Додано: Суб 22 бер, 2025 11:52
Дюрі-бачі написав: Shaman написав:
я не можу зрозуміти чому ви активний прихильник ідею, що добре жити можна на чужі гроші. мені
ИМХО бо влада всіх країн штучною інфляцією зробила неможливий шлях працювати == добре жити для більшості населення.
як там - доросла людина сама відповідає за свої вчинки, а інфантіл все шукає, хто йому заважає?
неможливий шлях - надто категорично. хоча погоджусь - це шлях до людей, які реально щось можуть робити якісно - це не так легко, напевне менше 50%.
штучна інфляція виникає, коли дуже багато друкують грошей, а зазвичай зайві гроші друкують, щоб роздати їх тим, в кого не дуже виходить ЇХ заробляти. такий парадокс - висока інфляція виникає через те, що якраз надто багато витрачають на це саме населення
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Додано: Суб 22 бер, 2025 11:54
Дюрі-бачі написав: Shaman написав:
я не можу зрозуміти чому ви активний прихильник ідею, що добре жити можна на чужі гроші.
ИМХО бо влада всіх країн штучною інфляцією зробила неможливий шлях "працювати == добре жити" для більшості населення. А нормальний соціалізм можливий тільки за рахунок зовнішнього фінансування
.
якщо беремо замкнене суспільство - хто цей хтось, що фінансує всіх, хто не може себе забезпечити?
тому забуваємо ці мрії про халяву та орбайтен
ви можете працювати якісно
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