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#<1 ... 2694269526962697 Додано: Суб 22 бер, 2025 11:57 Re: Еміграція, заробітчанство Shaman написав: якщо беремо замкнене суспільство - хто цей хтось, що фінансує всіх, хто не може себе забезпечити? якщо беремо замкнене суспільство - хто цей хтось, що фінансує всіх, хто не може себе забезпечити?

Той, хто розподіляє надруковані гроші. Той, хто розподіляє надруковані гроші. Дюрі-бачі

Повідомлень: 5156 З нами з: 29.07.22 Подякував: 831 раз. Подякували: 610 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Суб 22 бер, 2025 11:59 Re: Еміграція, заробітчанство Shaman написав: штучна інфляція виникає, коли дуже багато друкують грошей, а зазвичай зайві гроші друкують, щоб роздати їх тим, в кого не дуже виходить ЇХ заробляти. такий парадокс - висока інфляція виникає через те, що якраз надто багато витрачають на це саме населення штучна інфляція виникає, коли дуже багато друкують грошей, а зазвичай зайві гроші друкують, щоб роздати їх тим, в кого не дуже виходить ЇХ заробляти. такий парадокс - висока інфляція виникає через те, що якраз надто багато витрачають на це саме населення

Ось тут категорично з Вами не згідний. ИМХО друкують гроші в першу чергу для того, щоб не дати стати роботящій людині (середньому класу) багатою. Бо якщо буде забагато багатих, то багатим доведеться працювати, а не просто багатіти.

В моєму розумінні багатий це той, в кого пасивний дохід від % на гроші перевищує його витрати. Ось тут категорично з Вами не згідний. ИМХО друкують гроші в першу чергу для того, щоб не дати стати роботящій людині (середньому класу) багатою. Бо якщо буде забагато багатих, то багатим доведеться працювати, а не просто багатіти.В моєму розумінні багатий це той, в кого пасивний дохід від % на гроші перевищує його витрати. Дюрі-бачі

Повідомлень: 5156 З нами з: 29.07.22 Подякував: 831 раз. Подякували: 610 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Суб 22 бер, 2025 12:02 Дюрі-бачі написав: akurt написав: Скільки грошей не вкидай - все розтягнуть та вкрадуть. Скільки грошей не вкидай - все розтягнуть та вкрадуть.

ИМХО кількість переходить в якість. Якщо вкидати хоча б по 1000Є на кожного українця в місяць (порядка 350 млрд. в рік), то ИМХО кількість переходить в якість. Якщо вкидати хоча б по 1000Є на кожного українця в місяць (порядка 350 млрд. в рік), то

...будут больше покупать недвижимости в лондонах и парижах. И всё. ...будут больше покупать недвижимости в лондонах и парижах. И всё. anduzenko

Повідомлень: 241 З нами з: 18.10.17 Подякував: 43 раз. Подякували: 29 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Суб 22 бер, 2025 12:49 Дюрі-бачі написав: Shaman написав: я не можу зрозуміти чому ви активний прихильник ідею, що добре жити можна на чужі гроші. я не можу зрозуміти чому ви активний прихильник ідею, що добре жити можна на чужі гроші.

ИМХО бо влада всіх країн штучною інфляцією зробила неможливий шлях "працювати == добре жити" для більшості населення. А нормальний соціалізм можливий тільки за рахунок зовнішнього фінансування. ИМХО бо влада всіх країн штучною інфляцією зробила неможливий шлях "працювати == добре жити" для більшості населення. А нормальний соціалізм можливий тільки за рахунок зовнішнього фінансування.



Чого, залишається інвестувати в щось, що має реальну цінність - в ті ж драг. метали чи в щось, що приносить дохід, окрім захисту від інфляції, щоб не втратити гроші. Але ж ось війна - так, це, дійсно проблема, яка віднімає не тільки матеріальні цінності, а і самі життя, от війни і починають, щоб не тільки загарбати чуже, а і взагалі не дати людям жити. Хоча в цій темі переважна більшість вважає, що з такими негідниками, щоб вони не прийшли і до їхньої хати, має боротись хтось інший, стати щитом для них, тільки не вони. Ось сидить один "офіцер" у Кракові, а якби не наші воїни, то москаль був би вже там. Чого, залишається інвестувати в щось, що має реальну цінність - в ті ж драг. метали чи в щось, що приносить дохід, окрім захисту від інфляції, щоб не втратити гроші. Але ж ось війна - так, це, дійсно проблема, яка віднімає не тільки матеріальні цінності, а і самі життя, от війни і починають, щоб не тільки загарбати чуже, а і взагалі не дати людям жити. Хоча в цій темі переважна більшість вважає, що з такими негідниками, щоб вони не прийшли і до їхньої хати, має боротись хтось інший, стати щитом для них, тільки не вони. Ось сидить один "офіцер" у Кракові, а якби не наші воїни, то москаль був би вже там. hxbbgaf Повідомлень: 22402 З нами з: 24.08.09 Подякував: 1677 раз. Подякували: 2366 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Суб 22 бер, 2025 13:03 Re: Еміграція, заробітчанство hxbbgaf написав: залишається інвестувати в щось, що має реальну цінність - в ті ж драг. метали залишається інвестувати в щось, що має реальну цінність - в ті ж драг. метали

дуже просто і зручно українцю (громадянину ще 150 країн, що розвиваються) в щось інвестувати. дуже просто і зручно українцю (громадянину ще 150 країн, що розвиваються) в щось інвестувати. Дюрі-бачі

Повідомлень: 5156 З нами з: 29.07.22 Подякував: 831 раз. Подякували: 610 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата #<1 ... 2694269526962697 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Статті на Finance.ua Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки для вашого гаманця Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення публікацій Finance.ua Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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