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Еміграція, заробітчанство

Еміграція, заробітчанство
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 2694269526962697
Повідомлення Додано: Суб 22 бер, 2025 11:57

Re: Еміграція, заробітчанство

  Shaman написав:якщо беремо замкнене суспільство - хто цей хтось, що фінансує всіх, хто не може себе забезпечити?

Той, хто розподіляє надруковані гроші.
Дюрі-бачі
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Повідомлення Додано: Суб 22 бер, 2025 11:59

Re: Еміграція, заробітчанство

  Shaman написав:штучна інфляція виникає, коли дуже багато друкують грошей, а зазвичай зайві гроші друкують, щоб роздати їх тим, в кого не дуже виходить ЇХ заробляти. такий парадокс - висока інфляція виникає через те, що якраз надто багато витрачають на це саме населення

Ось тут категорично з Вами не згідний. ИМХО друкують гроші в першу чергу для того, щоб не дати стати роботящій людині (середньому класу) багатою. Бо якщо буде забагато багатих, то багатим доведеться працювати, а не просто багатіти.
В моєму розумінні багатий це той, в кого пасивний дохід від % на гроші перевищує його витрати.
Дюрі-бачі
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Повідомлення Додано: Суб 22 бер, 2025 12:02

  Дюрі-бачі написав:
  akurt написав:Скільки грошей не вкидай - все розтягнуть та вкрадуть.

ИМХО кількість переходить в якість. Якщо вкидати хоча б по 1000Є на кожного українця в місяць (порядка 350 млрд. в рік), то

...будут больше покупать недвижимости в лондонах и парижах. И всё.
anduzenko
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Повідомлення Додано: Суб 22 бер, 2025 12:49

  Дюрі-бачі написав:
  Shaman написав:я не можу зрозуміти чому ви активний прихильник ідею, що добре жити можна на чужі гроші.

ИМХО бо влада всіх країн штучною інфляцією зробила неможливий шлях "працювати == добре жити" для більшості населення. А нормальний соціалізм можливий тільки за рахунок зовнішнього фінансування.


Чого, залишається інвестувати в щось, що має реальну цінність - в ті ж драг. метали чи в щось, що приносить дохід, окрім захисту від інфляції, щоб не втратити гроші. Але ж ось війна - так, це, дійсно проблема, яка віднімає не тільки матеріальні цінності, а і самі життя, от війни і починають, щоб не тільки загарбати чуже, а і взагалі не дати людям жити. Хоча в цій темі переважна більшість вважає, що з такими негідниками, щоб вони не прийшли і до їхньої хати, має боротись хтось інший, стати щитом для них, тільки не вони. Ось сидить один "офіцер" у Кракові, а якби не наші воїни, то москаль був би вже там.
hxbbgaf
 
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Повідомлення Додано: Суб 22 бер, 2025 13:03

Re: Еміграція, заробітчанство

  hxbbgaf написав:залишається інвестувати в щось, що має реальну цінність - в ті ж драг. метали

дуже просто і зручно українцю (громадянину ще 150 країн, що розвиваються) в щось інвестувати.
Дюрі-бачі
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