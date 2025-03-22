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Еміграція, заробітчанство
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Суб 22 бер, 2025 11:57
Shaman написав:
якщо беремо замкнене суспільство - хто цей хтось, що фінансує всіх, хто не може себе забезпечити?
Той, хто розподіляє надруковані гроші.
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Додано: Суб 22 бер, 2025 11:59
Shaman написав:
штучна інфляція виникає, коли дуже багато друкують грошей, а зазвичай зайві гроші друкують, щоб роздати їх тим, в кого не дуже виходить ЇХ заробляти. такий парадокс - висока інфляція виникає через те, що якраз надто багато витрачають на це саме населення
Ось тут категорично з Вами не згідний. ИМХО друкують гроші в першу чергу для того, щоб не дати стати роботящій людині (середньому класу) багатою. Бо якщо буде забагато багатих, то багатим доведеться працювати, а не просто багатіти.
В моєму розумінні багатий це той, в кого пасивний дохід від % на гроші перевищує його витрати.
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Додано: Суб 22 бер, 2025 12:02
Дюрі-бачі написав: akurt написав:
Скільки грошей не вкидай - все розтягнуть та вкрадуть.
ИМХО кількість переходить в якість. Якщо вкидати хоча б по 1000Є на кожного українця в місяць (порядка 350 млрд. в рік), то
...будут больше покупать недвижимости в лондонах и парижах. И всё.
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Додано: Суб 22 бер, 2025 12:49
Дюрі-бачі написав: Shaman написав:
я не можу зрозуміти чому ви активний прихильник ідею, що добре жити можна на чужі гроші.
ИМХО бо влада всіх країн штучною інфляцією зробила неможливий шлях "працювати == добре жити" для більшості населення. А нормальний соціалізм можливий тільки за рахунок зовнішнього фінансування.
Чого, залишається інвестувати в щось, що має реальну цінність - в ті ж драг. метали чи в щось, що приносить дохід, окрім захисту від інфляції, щоб не втратити гроші. Але ж ось війна - так, це, дійсно проблема, яка віднімає не тільки матеріальні цінності, а і самі життя, от війни і починають, щоб не тільки загарбати чуже, а і взагалі не дати людям жити. Хоча в цій темі переважна більшість вважає, що з такими негідниками, щоб вони не прийшли і до їхньої хати, має боротись хтось інший, стати щитом для них, тільки не вони. Ось сидить один "офіцер" у Кракові, а якби не наші воїни, то москаль був би вже там.
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Додано: Суб 22 бер, 2025 13:03
hxbbgaf написав:
залишається інвестувати в щось, що має реальну цінність - в ті ж драг. метали
дуже просто і зручно українцю (громадянину ще 150 країн, що розвиваються) в щось інвестувати.
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Додано: Суб 22 бер, 2025 13:40
Faceless написав:
Дивно, але якраз і лохина і ожина в Україні нормально продається, навіть в супермаркетах. Дивно, що не зустрічали. А також порічка, смородина, агрус, чорниця.
чел приблизно 10 років тут не був та думає, що все як тоді...
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Додано: Суб 22 бер, 2025 16:16
akurt написав:
Нагадаю шановному панству, що на Кіпрі є ще і третя сторона, яка займає частину території - але про неї найчастіше мовчать: потужна військово-морська база Великоі Британії.
akurt вже став військовим експертом, може нам розкаже, що таке "потужна військово-морська база" ?
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Додано: Суб 22 бер, 2025 16:31
А що Google у вас вже не працює?
Якщо працює, то розкрийте нам очі на класифікацію військово-морських баз.
Почитаємо.
В ще висвітліть питання: чи бувають «не потужні» військово-морські бази.
В наш час.
P.S. А що дійсно не знали, що на Кіпрі частина території - військово-морська база UK?
Тобі мені приємно, що підвищив рівень ваших знань.
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Додано: Суб 22 бер, 2025 17:11
Дюрі-бачі написав: Shaman написав:
штучна інфляція виникає, коли дуже багато друкують грошей, а зазвичай зайві гроші друкують, щоб роздати їх тим, в кого не дуже виходить ЇХ заробляти. такий парадокс - висока інфляція виникає через те, що якраз надто багато витрачають на це саме населення
Ось тут категорично з Вами не згідний. ИМХО друкують гроші в першу чергу для того, щоб не дати стати роботящій людині (середньому класу) багатою
. Бо якщо буде забагато багатих, то багатим доведеться працювати, а не просто багатіти.
В моєму розумінні багатий це той, в кого пасивний дохід від % на гроші перевищує його витрати.
конспірологія у чистому вигляді, вибачте
гроші друкують, щоб закрити дефіцит бюджету. а через що виникає дефіцит бюджету? точніше, через що - це абстрактне питання. які великі статті витрат? в різних країнах по-різному - в США це витрати на медицину, в Німеччині та інших розвинених країнах - це соціальні витрати, в Україні велика стаття - дефіцит ПФ, ну й зараз військові витрати звісно, в Аргентині - це були витрати на роздутий держапарат. загалом, велика частина витрат - це та чи інша допомога населенню.
якщо буде забагато багатих - то не буде куди інвестувати кошти, от й все. й це хибне мислення, що всі багаті багатіють. ті, що нічого не роблять потім з подивом з'ясовують, що стали набагато бідніші. знавав одного хлопа, не з одним мільйоном доларів - так він працював по 10-12 годин на день. бо не те що керувати, просто тримати руку на пульсі в усіх своїх бізнесах займає купу часу.
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Додано: Суб 22 бер, 2025 17:13
Denik написав: Faceless написав:
Дивно, але якраз і лохина і ожина в Україні нормально продається, навіть в супермаркетах. Дивно, що не зустрічали. А також порічка, смородина, агрус, чорниця.
чел приблизно 10 років тут не був та думає, що все як тоді...
Так і в цьому і заковика - якраз бум на лохину пізніше пішов.
Щодо сприйняття, то певно якби зараз сюда попав, то мав би шок яке все маленьке у порівнянні з тим, як сприймалось колись
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