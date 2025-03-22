Додано: Суб 22 бер, 2025 17:11

Дюрі-бачі написав: Shaman написав: штучна інфляція виникає, коли дуже багато друкують грошей, а зазвичай зайві гроші друкують, щоб роздати їх тим, в кого не дуже виходить ЇХ заробляти. такий парадокс - висока інфляція виникає через те, що якраз надто багато витрачають на це саме населення штучна інфляція виникає, коли дуже багато друкують грошей, а зазвичай зайві гроші друкують, щоб роздати їх тим, в кого не дуже виходить ЇХ заробляти. такий парадокс - висока інфляція виникає через те, що якраз надто багато витрачають на це саме населення

Ось тут категорично з Вами не згідний. ИМХО друкують гроші в першу чергу для того, щоб не дати стати роботящій людині (середньому класу) багатою. Бо якщо буде забагато багатих, то багатим доведеться працювати, а не просто багатіти.

В моєму розумінні багатий це той, в кого пасивний дохід від % на гроші перевищує його витрати. Ось тут категорично з Вами не згідний.. Бо якщо буде забагато багатих, то багатим доведеться працювати, а не просто багатіти.В моєму розумінні багатий це той, в кого пасивний дохід від % на гроші перевищує його витрати.

конспірологія у чистому вигляді, вибачтегроші друкують, щоб закрити дефіцит бюджету. а через що виникає дефіцит бюджету? точніше, через що - це абстрактне питання. які великі статті витрат? в різних країнах по-різному - в США це витрати на медицину, в Німеччині та інших розвинених країнах - це соціальні витрати, в Україні велика стаття - дефіцит ПФ, ну й зараз військові витрати звісно, в Аргентині - це були витрати на роздутий держапарат. загалом, велика частина витрат - це та чи інша допомога населенню.якщо буде забагато багатих - то не буде куди інвестувати кошти, от й все. й це хибне мислення, що всі багаті багатіють. ті, що нічого не роблять потім з подивом з'ясовують, що стали набагато бідніші. знавав одного хлопа, не з одним мільйоном доларів - так він працював по 10-12 годин на день. бо не те що керувати, просто тримати руку на пульсі в усіх своїх бізнесах займає купу часу.