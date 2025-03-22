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Еміграція, заробітчанство

Еміграція, заробітчанство
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 2695269626972698
Повідомлення Додано: Суб 22 бер, 2025 17:14

  Дюрі-бачі написав:
  hxbbgaf написав:залишається інвестувати в щось, що має реальну цінність - в ті ж драг. метали

дуже просто і зручно українцю (громадянину ще 150 країн, що розвиваються) в щось інвестувати.

ба насправді реальні інвестиції - це в якийсь бізнес. або свій, або через акції в чужий. в нас ринку акцій немає, й це велика біда - це дійсно сильно гальмує розвиток країни, це багатофакторна проблема.

оце сучасне інвестування в щось, що потім стане дорожче - вибачте, але це ознаки класичних фінансових пірамід. які рано чи пізно впадуть й всі ці інвестиції випаруються
Shaman
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Повідомлення Додано: Суб 22 бер, 2025 17:20

Re: Еміграція, заробітчанство

  Shaman написав:оце сучасне інвестування в щось, що потім стане дорожче - вибачте, але це ознаки класичних фінансових пірамід. які рано чи пізно впадуть й всі ці інвестиції випаруються

Весь світ із 70-х років живе у величезній фінансовій піраміді, яку запустили США.
І оскільки я також тримаю значну частину в її фантиках, то переживаю, що Трамп може її завалити достроково.
  Shaman написав:через що виникає дефіцит бюджету?

ИМХО через поганих політиків в управлінні, які не змогли правильно розрахувати витрати відповідно до зовнішнього фінансування.
І через лобізм "багатіїв", які не дають нормально оподаткувати "прибуток" від інвестицій.
  Shaman написав:конспірологія у чистому вигляді, вибачте

Яка конспірологія, якщо всі ФРС і ЦБ відкрито кажуть: їх головна мета - штучно спровокувати інфляцію і не дати звичайним людям накопичити свій капітал, а змусити нас інвестувати в фінансову піраміду.
В Китаї і кількох років не пожили без інфляції і вже б'ють тривогу і друкують Юані, щоб врятувати багатіїв.
Дюрі-бачі
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Повідомлення Додано: Суб 22 бер, 2025 19:00

  Ой+ написав:
  Denik написав:
  Faceless написав:Дивно, але якраз і лохина і ожина в Україні нормально продається, навіть в супермаркетах. Дивно, що не зустрічали. А також порічка, смородина, агрус, чорниця.

чел приблизно 10 років тут не був та думає, що все як тоді...

Так і в цьому і заковика - якраз бум на лохину пізніше пішов.
Щодо сприйняття, то певно якби зараз сюда попав, то мав би шок яке все маленьке у порівнянні з тим, як сприймалось колись :mrgreen: .


Это оп чем?
Что именно маленьке?
Как литры и килограммы стали усыхать - я еще застал.
Или уже перешли на паунды?
Или это вообче не об этом? :oops:
Лохвина начала появляться - я еще в Украине был.
Ежевику в магазах не помню.
А вот по чернике скучаю капец как. Мы ее много покупали и ели и морозили на зиму и перетирали с сахаром.
Тут черники нет ваапче. Совсем. Никак и никакой.
Смородина очень редко, но без нее можно прожить.
Вчера защел в магаз, специально посмотрел вес на упаковке Лохвина 8.99 доллара за 510 грамм (там в унциях и в скобках в граммах написано).
Обещают подорожание говядины. Неожиданно немного подешевели яйца.
rjkz
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