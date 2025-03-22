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hxbbgaf написав:залишається інвестувати в щось, що має реальну цінність - в ті ж драг. метали
дуже просто і зручно українцю (громадянину ще 150 країн, що розвиваються) в щось інвестувати.
ба насправді реальні інвестиції - це в якийсь бізнес. або свій, або через акції в чужий. в нас ринку акцій немає, й це велика біда - це дійсно сильно гальмує розвиток країни, це багатофакторна проблема.
оце сучасне інвестування в щось, що потім стане дорожче - вибачте, але це ознаки класичних фінансових пірамід. які рано чи пізно впадуть й всі ці інвестиції випаруються
Shaman написав:оце сучасне інвестування в щось, що потім стане дорожче - вибачте, але це ознаки класичних фінансових пірамід. які рано чи пізно впадуть й всі ці інвестиції випаруються
Весь світ із 70-х років живе у величезній фінансовій піраміді, яку запустили США. І оскільки я також тримаю значну частину в її фантиках, то переживаю, що Трамп може її завалити достроково.
Shaman написав:через що виникає дефіцит бюджету?
ИМХО через поганих політиків в управлінні, які не змогли правильно розрахувати витрати відповідно до зовнішнього фінансування. І через лобізм "багатіїв", які не дають нормально оподаткувати "прибуток" від інвестицій.
Shaman написав:конспірологія у чистому вигляді, вибачте
Яка конспірологія, якщо всі ФРС і ЦБ відкрито кажуть: їх головна мета - штучно спровокувати інфляцію і не дати звичайним людям накопичити свій капітал, а змусити нас інвестувати в фінансову піраміду. В Китаї і кількох років не пожили без інфляції і вже б'ють тривогу і друкують Юані, щоб врятувати багатіїв.
Faceless написав:Дивно, але якраз і лохина і ожина в Україні нормально продається, навіть в супермаркетах. Дивно, що не зустрічали. А також порічка, смородина, агрус, чорниця.
чел приблизно 10 років тут не був та думає, що все як тоді...
Так і в цьому і заковика - якраз бум на лохину пізніше пішов. Щодо сприйняття, то певно якби зараз сюда попав, то мав би шок яке все маленьке у порівнянні з тим, як сприймалось колись .
Это оп чем? Что именно маленьке? Как литры и килограммы стали усыхать - я еще застал. Или уже перешли на паунды? Или это вообче не об этом? Лохвина начала появляться - я еще в Украине был. Ежевику в магазах не помню. А вот по чернике скучаю капец как. Мы ее много покупали и ели и морозили на зиму и перетирали с сахаром. Тут черники нет ваапче. Совсем. Никак и никакой. Смородина очень редко, но без нее можно прожить. Вчера защел в магаз, специально посмотрел вес на упаковке Лохвина 8.99 доллара за 510 грамм (там в унциях и в скобках в граммах написано). Обещают подорожание говядины. Неожиданно немного подешевели яйца.
У Франції величезний вибір курячих яєць від різних виробників. Ціна від 2,5$ за коробку в 12 штук до 4€ за таку коробку. Є якісь особливо домашні - плакат з фото власника курей - як вони їх люблячі готують - здається по 0,5€ штука. В цілому ціни на продукти за останній майже рік не змінилися і я вважаю досить все дешево. Свинину (свіжу) можна купити за ціною від 4€ кіло. Ковбаси - кровʼянка та щось схоже на «Любительська» - від 9,6€ кіло. Відносно дорога баранина та яловичина: від 12€ кіло. Правда, така яловичина, яку я зазвичай брав в США для стейків по 10-17$ а то і 27$ за фунт (вважайте за 1/2 кіло) - тут продається десь за 20…27€ але люза кіло. Цікаво, що пенсіонери беруть все саме дороге.
Мабуть митні платежі від Трампа срацювали: зʼявилися просто гори та хмарочоси коробок з вином. Самих класних та відомих виробників та сортів. Уявіть: ігристе Брют можна взяти за 3€ пляшка. При чому: якщо купувати коробку, в якій 6 пляшок сухого білого вина врожаю 2023 року, то 2 (!) пляшки безкоштовно. Дав (!) пляшки сухого білого марочного вина врожаю 2023 видають безкоштовно! В цілому така коробка сухих фірмових білих вин толі продається десь за 20 євро. Це при умові купівлі коробки в 6 пляшок. Думаю, тільки заради цього французи будуть аплодувати Трампу. Можете лаятися.
Можливо пояснить турботу пана rjkz про ціни на продукти.
Каліфорнія. Силіконова долина. ІТ-ник. Українець реальний з українським паспортом. Штатний працівник в дуже відомій компанії. Зарплатня реально 500 к$+ в рік. (Чисто щоби пан flyman не збуджувався черговий раз: університет закінчив не менше 5 років тому і не більше 7 років тому). Скаржився сьогодні, що податки забирають близько 50%. Не перевіряв я чужі гроші. Але Іоана була саме така. Просто для того, щоби всі знали: не тільки їм зараз важко.
А що кажуть про депортацію із США громадян певних країн (Куби, Гаїті, Нікарагуа та Венесуели) які приїхали по CHNV? Бо знайомі кажуть, що там є якийсь чорний список, до якого українці по U4U поки не попали.
akurt написав:Думаю, тільки заради цього французи будуть аплодувати Трампу.
Тільки недовго, бо власник виноградник то вирубає, а через кілька років не буде "сухого білого вина врожаю 2026 року"
Ну не скажіть. Тільки не смійтеся: в середу відвідували старовинне місто з лагідною назвою “Condom”. Саме так. При виїзді з цього міста цікаві туристичні місця: старовинні шлюзи з місцями відпочинку. Дуже красиво - все можна помацати і все безкоштовно. Плануємо там зробити пікнік з українською діаспорою. Далі по дорогі - аббатство - жили хитрі монахи, типу замка/фортеці, не в такому жахливому стані як Підгорецький замок піді Львовом - вхід платний до монахів 3€. А ось далі - приватні виноградники та приватна виноробня в замку. Ось фото. Це сімейний бізнес на протязі багатьох століть. Століть. Я таких охайних виноградиників не бачив ні під Ужгородом, ні під Мукачевом, ні в Криму. Пережили все на світі. Ви ж розумієте, що якщо це не пропало з часів Людовика XVI, то навряд чи і пропаде.
На фото реальна виноробня. Вхід в дегустаційний зал та експозицію - праворуч. Ціни на вина: від 7€ пляшка. Саме тут замовимо дегустацію для делегації української діаспори, яка прибуває із США у Францію 26 квітня. Готуємося. Я - в оргкомітеті.
А що кажуть про депортацію із США громадян певних країн (Куби, Гаїті, Нікарагуа та Венесуели) які приїхали по CHNV? Бо знайомі кажуть, що там є якийсь чорний список, до якого українці по U4U поки не попали.
Здається, Українська правда про це написала. Дійсно, позбавили статусу десь 1/2 мільйона нелегалів з Венесуели, Куби і ще двох країн. В того в списку 4 країни.
Без подробиць - і не точно (мені то не цікаво вивчати): - була якась програма прийому в США знедолених із 4-х країн - рятували - на 2 роки. Дурних немає: всі вони залишилися на термін більше 2-х років. - я про це повідомляв десь в липні 2023 року - коли вів майже прямий репортаж з кордону Мексика-США - кордон легально переходили наші українці - ось тоді вони і здивували мене, що серед тих, хто проривається в США, на першому місці росіянці, які виглядали багатим, та наглими. А ось на другому/третьому місцях наші люди назвали громадян Венесуели та Китаю.
P.S. Пояснення незвичне для наших людей. В США нікого не хвилює хто ти, звірки ти, який ти. Хвилює тільки один критерій. Він має назву «статус». Статус правильний - ти людина (студент, робітник, бізнесмен і так далі). Статус занесено в аналог нашої «Дія».
Востаннє редагувалось akurt в Суб 22 бер, 2025 20:30, всього редагувалось 1 раз.