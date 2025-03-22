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Еміграція, заробітчанство

Еміграція, заробітчанство
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 2696269726982699>
Повідомлення Додано: Суб 22 бер, 2025 17:14

  Дюрі-бачі написав:
  hxbbgaf написав:залишається інвестувати в щось, що має реальну цінність - в ті ж драг. метали

дуже просто і зручно українцю (громадянину ще 150 країн, що розвиваються) в щось інвестувати.

ба насправді реальні інвестиції - це в якийсь бізнес. або свій, або через акції в чужий. в нас ринку акцій немає, й це велика біда - це дійсно сильно гальмує розвиток країни, це багатофакторна проблема.

оце сучасне інвестування в щось, що потім стане дорожче - вибачте, але це ознаки класичних фінансових пірамід. які рано чи пізно впадуть й всі ці інвестиції випаруються
Shaman
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Повідомлення Додано: Суб 22 бер, 2025 17:20

Re: Еміграція, заробітчанство

  Shaman написав:оце сучасне інвестування в щось, що потім стане дорожче - вибачте, але це ознаки класичних фінансових пірамід. які рано чи пізно впадуть й всі ці інвестиції випаруються

Весь світ із 70-х років живе у величезній фінансовій піраміді, яку запустили США.
І оскільки я також тримаю значну частину в її фантиках, то переживаю, що Трамп може її завалити достроково.
  Shaman написав:через що виникає дефіцит бюджету?

ИМХО через поганих політиків в управлінні, які не змогли правильно розрахувати витрати відповідно до зовнішнього фінансування.
І через лобізм "багатіїв", які не дають нормально оподаткувати "прибуток" від інвестицій.
  Shaman написав:конспірологія у чистому вигляді, вибачте

Яка конспірологія, якщо всі ФРС і ЦБ відкрито кажуть: їх головна мета - штучно спровокувати інфляцію і не дати звичайним людям накопичити свій капітал, а змусити нас інвестувати в фінансову піраміду.
В Китаї і кількох років не пожили без інфляції і вже б'ють тривогу і друкують Юані, щоб врятувати багатіїв.
Дюрі-бачі
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Повідомлення Додано: Суб 22 бер, 2025 19:00

  Ой+ написав:
  Denik написав:
  Faceless написав:Дивно, але якраз і лохина і ожина в Україні нормально продається, навіть в супермаркетах. Дивно, що не зустрічали. А також порічка, смородина, агрус, чорниця.

чел приблизно 10 років тут не був та думає, що все як тоді...

Так і в цьому і заковика - якраз бум на лохину пізніше пішов.
Щодо сприйняття, то певно якби зараз сюда попав, то мав би шок яке все маленьке у порівнянні з тим, як сприймалось колись :mrgreen: .


Это оп чем?
Что именно маленьке?
Как литры и килограммы стали усыхать - я еще застал.
Или уже перешли на паунды?
Или это вообче не об этом? :oops:
Лохвина начала появляться - я еще в Украине был.
Ежевику в магазах не помню.
А вот по чернике скучаю капец как. Мы ее много покупали и ели и морозили на зиму и перетирали с сахаром.
Тут черники нет ваапче. Совсем. Никак и никакой.
Смородина очень редко, но без нее можно прожить.
Вчера защел в магаз, специально посмотрел вес на упаковке Лохвина 8.99 доллара за 510 грамм (там в унциях и в скобках в граммах написано).
Обещают подорожание говядины. Неожиданно немного подешевели яйца.
rjkz
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Повідомлення Додано: Суб 22 бер, 2025 19:44

У Франції величезний вибір курячих яєць від різних виробників.
Ціна від 2,5$ за коробку в 12 штук до 4€ за таку коробку.
Є якісь особливо домашні - плакат з фото власника курей - як вони їх люблячі готують - здається по 0,5€ штука.
В цілому ціни на продукти за останній майже рік не змінилися і я вважаю досить все дешево.
Свинину (свіжу) можна купити за ціною від 4€ кіло.
Ковбаси - кровʼянка та щось схоже на «Любительська» - від 9,6€ кіло.
Відносно дорога баранина та яловичина: від 12€ кіло.
Правда, така яловичина, яку я зазвичай брав в США для стейків по 10-17$ а то і 27$ за фунт (вважайте за 1/2 кіло) - тут продається десь за 20…27€ але люза кіло. Цікаво, що пенсіонери беруть все саме дороге.

Мабуть митні платежі від Трампа срацювали: зʼявилися просто гори та хмарочоси коробок з вином. Самих класних та відомих виробників та сортів. Уявіть: ігристе Брют можна взяти за 3€ пляшка.
При чому: якщо купувати коробку, в якій 6 пляшок сухого білого вина врожаю 2023 року, то 2 (!) пляшки безкоштовно. Дав (!) пляшки сухого білого марочного вина врожаю 2023 видають безкоштовно!
В цілому така коробка сухих фірмових білих вин толі продається десь за 20 євро. Це при умові купівлі коробки в 6 пляшок.
Думаю, тільки заради цього французи будуть аплодувати Трампу.
Можете лаятися.
akurt
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Повідомлення Додано: Суб 22 бер, 2025 19:48

Re: Еміграція, заробітчанство

  akurt написав:Думаю, тільки заради цього французи будуть аплодувати Трампу.

Тільки недовго, бо власник виноградник то вирубає, а через кілька років не буде "сухого білого вина врожаю 2026 року"
Дюрі-бачі
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Повідомлення Додано: Суб 22 бер, 2025 19:51

Еміграція, заробітчанство

News from USA

Можливо пояснить турботу пана rjkz про ціни на продукти.

Каліфорнія. Силіконова долина. ІТ-ник. Українець реальний з українським паспортом.
Штатний працівник в дуже відомій компанії.
Зарплатня реально 500 к$+ в рік.
(Чисто щоби пан flyman не збуджувався черговий раз: університет закінчив не менше 5 років тому і не більше 7 років тому).
Скаржився сьогодні, що податки забирають близько 50%.
Не перевіряв я чужі гроші. Але Іоана була саме така.
Просто для того, щоби всі знали: не тільки їм зараз важко.
akurt
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Повідомлення Додано: Суб 22 бер, 2025 19:54

Re: Еміграція, заробітчанство

  akurt написав:News from USA

А що кажуть про депортацію із США громадян певних країн (Куби, Гаїті, Нікарагуа та Венесуели) які приїхали по CHNV? Бо знайомі кажуть, що там є якийсь чорний список, до якого українці по U4U поки не попали.
Дюрі-бачі
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Повідомлення Додано: Суб 22 бер, 2025 19:58

  Дюрі-бачі написав:
  akurt написав:Думаю, тільки заради цього французи будуть аплодувати Трампу.

Тільки недовго, бо власник виноградник то вирубає, а через кілька років не буде "сухого білого вина врожаю 2026 року"

Ну не скажіть.
Тільки не смійтеся: в середу відвідували старовинне місто з лагідною назвою “Condom”.
Саме так. При виїзді з цього міста цікаві туристичні місця: старовинні шлюзи з місцями відпочинку. Дуже красиво - все можна помацати і все безкоштовно. Плануємо там зробити пікнік з українською діаспорою.
Далі по дорогі - аббатство - жили хитрі монахи, типу замка/фортеці, не в такому жахливому стані як Підгорецький замок піді Львовом - вхід платний до монахів 3€.
А ось далі - приватні виноградники та приватна виноробня в замку.
Ось фото. Це сімейний бізнес на протязі багатьох століть. Століть. Я таких охайних виноградиників не бачив ні під Ужгородом, ні під Мукачевом, ні в Криму.
Пережили все на світі.
Зображення
Ви ж розумієте, що якщо це не пропало з часів Людовика XVI, то навряд чи і пропаде.
akurt
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Повідомлення Додано: Суб 22 бер, 2025 20:04

На фото реальна виноробня.
Вхід в дегустаційний зал та експозицію - праворуч.
Ціни на вина: від 7€ пляшка.
Саме тут замовимо дегустацію для делегації української діаспори, яка прибуває із США у Францію 26 квітня.
Готуємося. Я - в оргкомітеті.
akurt
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Повідомлення Додано: Суб 22 бер, 2025 20:11

  Дюрі-бачі написав:
  akurt написав:News from USA

А що кажуть про депортацію із США громадян певних країн (Куби, Гаїті, Нікарагуа та Венесуели) які приїхали по CHNV? Бо знайомі кажуть, що там є якийсь чорний список, до якого українці по U4U поки не попали.

Здається, Українська правда про це написала.
Дійсно, позбавили статусу десь 1/2 мільйона нелегалів з Венесуели, Куби і ще двох країн.
В того в списку 4 країни.

Без подробиць - і не точно (мені то не цікаво вивчати):
- була якась програма прийому в США знедолених із 4-х країн - рятували - на 2 роки. Дурних немає: всі вони залишилися на термін більше 2-х років.
- я про це повідомляв десь в липні 2023 року - коли вів майже прямий репортаж з кордону Мексика-США - кордон легально переходили наші українці - ось тоді вони і здивували мене, що серед тих, хто проривається в США, на першому місці росіянці, які виглядали багатим, та наглими.
А ось на другому/третьому місцях наші люди назвали громадян Венесуели та Китаю.

P.S. Пояснення незвичне для наших людей.
В США нікого не хвилює хто ти, звірки ти, який ти.
Хвилює тільки один критерій.
Він має назву «статус».
Статус правильний - ти людина (студент, робітник, бізнесмен і так далі).
Статус занесено в аналог нашої «Дія».
Востаннє редагувалось akurt в Суб 22 бер, 2025 20:30, всього редагувалось 1 раз.
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