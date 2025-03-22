Смеяться не буду, но слегка пожурю.
Нельзя там ограничиваться дегустацией вина. Нужно обязательно продегустировать арманьяк. В мире не много мест со столь локализованным производством уникальных напитков.
|
|
|
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Суб 22 бер, 2025 20:13
Re: Еміграція, заробітчанство
Смеяться не буду, но слегка пожурю.
Нельзя там ограничиваться дегустацией вина. Нужно обязательно продегустировать арманьяк. В мире не много мест со столь локализованным производством уникальных напитков.
Додано: Суб 22 бер, 2025 20:17
Re: Еміграція, заробітчанство
Додано: Суб 22 бер, 2025 20:18
Re: Еміграція, заробітчанство
Пока цены на французские вина не изменились.
Скажем, то вино что иногда покупаем, бургунское шардонне, как было по 14 долларов за бутылку, так и осталось. Посмотрим как дальше.
Шампанское Вдова Клико брют, 105 долларов+такс за 2 бутылки.
В Украине брали сухие грузинские вина, Телиани Вэлли и Картули Вази И несколько лет назад увидели тут это-же вино. Купили, кажется Картули Вази, но не факт. ОЙ, я не знаю что это было и почему, но это пить невозможно, к тому что мы покупали в Украине это не имело ничего обзего.
Додано: Суб 22 бер, 2025 20:28
Так и до пошлин ее не было и нет.
Не знаю почему.
Может для американцев она слишком кислая?
Они все сладкое любят.
Честно говоря, я уже с трудом могу вспомнить вкус черники.
Иногда как попадается кисловатая и твердая блуберри/лохвина/голубика, то мы в шутку называем ее черникой. Нет, конечно, вкус совершенно другой, но ностальгируем.
И еще интересно или канадская черника имеет что- то общее по вкусу с украинской.
Потому как далеко не все на вкус идентично.
Про "пластмассовую" клубнику, кажется, все в курсе. Фермерская разве что отчасти может как-то сравниться с украинской. Но ее в продаже мало - цена выше в несколько раз и хранится меньше. Покупал в прошлом году - 15 долларов за паунд, то есть, более 30 долларов за кило.
Додано: Суб 22 бер, 2025 20:32
Ми це запланували.
Там є таке. Але ціна неймовірна: до 45€ за пляшку.
Додано: Суб 22 бер, 2025 20:38
Re: Еміграція, заробітчанство
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 6 гостей
Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор
|