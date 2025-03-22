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#<1 ... 2696269726982699 Додано: Суб 22 бер, 2025 20:13 Re: Еміграція, заробітчанство akurt написав: Тільки не смійтеся: в середу відвідували старовинне місто з лагідною назвою “Condom”. Тільки не смійтеся: в середу відвідували старовинне місто з лагідною назвою “Condom”.

Смеяться не буду, но слегка пожурю.

Нельзя там ограничиваться дегустацией вина. Нужно обязательно продегустировать арманьяк. В мире не много мест со столь локализованным производством уникальных напитков. Смеяться не буду, но слегка пожурю.Нельзя там ограничиваться дегустацией вина. Нужно обязательно продегустировать арманьяк. В мире не много мест со столь локализованным производством уникальных напитков. Сибарит

Форумчанин року Повідомлень: 7880 З нами з: 02.09.15 Подякував: 6410 раз. Подякували: 21421 раз. Профіль 129 82 38 2 ВідповістиЦитата Додано: Суб 22 бер, 2025 20:17 Re: Еміграція, заробітчанство rjkz написав: А вот по чернике скучаю капец как. Мы ее много покупали и ели и морозили на зиму и перетирали с сахаром.

Тут черники нет ваапче. Совсем. Никак и никакой. А вот по чернике скучаю капец как. Мы ее много покупали и ели и морозили на зиму и перетирали с сахаром.Тут черники нет ваапче. Совсем. Никак и никакой.

І не з'явиться. Чорниця в Канаді росте. Після мит Трампа вона не з'явиться...

І не з'явиться. Чорниця в Канаді росте. Після мит Трампа вона не з'явиться... Denik Повідомлень: 3364 З нами з: 23.02.09 Подякував: 694 раз. Подякували: 1172 раз. Профіль 2 1 ВідповістиЦитата Додано: Суб 22 бер, 2025 20:18 Re: Еміграція, заробітчанство Пока цены на французские вина не изменились.

Скажем, то вино что иногда покупаем, бургунское шардонне, как было по 14 долларов за бутылку, так и осталось. Посмотрим как дальше.

Шампанское Вдова Клико брют, 105 долларов+такс за 2 бутылки.

В Украине брали сухие грузинские вина, Телиани Вэлли и Картули Вази И несколько лет назад увидели тут это-же вино. Купили, кажется Картули Вази, но не факт. ОЙ, я не знаю что это было и почему, но это пить невозможно, к тому что мы покупали в Украине это не имело ничего обзего. rjkz

Повідомлень: 17060 З нами з: 31.01.12 Подякував: 8492 раз. Подякували: 5354 раз. Профіль 8 4 6 ВідповістиЦитата Додано: Суб 22 бер, 2025 20:28 Denik написав: rjkz написав: А вот по чернике скучаю капец как. Мы ее много покупали и ели и морозили на зиму и перетирали с сахаром.

Тут черники нет ваапче. Совсем. Никак и никакой. А вот по чернике скучаю капец как. Мы ее много покупали и ели и морозили на зиму и перетирали с сахаром.Тут черники нет ваапче. Совсем. Никак и никакой.

І не з'явиться. Чорниця в Канаді росте. Після мит Трампа вона не з'явиться...

І не з'явиться. Чорниця в Канаді росте. Після мит Трампа вона не з'явиться...



Так и до пошлин ее не было и нет.

Не знаю почему.

Может для американцев она слишком кислая?

Они все сладкое любят.

Честно говоря, я уже с трудом могу вспомнить вкус черники.

Иногда как попадается кисловатая и твердая блуберри/лохвина/голубика, то мы в шутку называем ее черникой. Нет, конечно, вкус совершенно другой, но ностальгируем.

И еще интересно или канадская черника имеет что- то общее по вкусу с украинской.

Потому как далеко не все на вкус идентично.

Про "пластмассовую" клубнику, кажется, все в курсе. Фермерская разве что отчасти может как-то сравниться с украинской. Но ее в продаже мало - цена выше в несколько раз и хранится меньше. Покупал в прошлом году - 15 долларов за паунд, то есть, более 30 долларов за кило. Так и до пошлин ее не было и нет.Не знаю почему.Может для американцев она слишком кислая?Они все сладкое любят.Честно говоря, я уже с трудом могу вспомнить вкус черники.Иногда как попадается кисловатая и твердая блуберри/лохвина/голубика, то мы в шутку называем ее черникой. Нет, конечно, вкус совершенно другой, но ностальгируем.И еще интересно или канадская черника имеет что- то общее по вкусу с украинской.Потому как далеко не все на вкус идентично.Про "пластмассовую" клубнику, кажется, все в курсе. Фермерская разве что отчасти может как-то сравниться с украинской. Но ее в продаже мало - цена выше в несколько раз и хранится меньше. Покупал в прошлом году - 15 долларов за паунд, то есть, более 30 долларов за кило. rjkz

Повідомлень: 17060 З нами з: 31.01.12 Подякував: 8492 раз. Подякували: 5354 раз. Профіль 8 4 6 ВідповістиЦитата Додано: Суб 22 бер, 2025 20:32 Сибарит написав: akurt написав: Тільки не смійтеся: в середу відвідували старовинне місто з лагідною назвою “Condom”. Тільки не смійтеся: в середу відвідували старовинне місто з лагідною назвою “Condom”.

Смеяться не буду, но слегка пожурю.

Нельзя там ограничиваться дегустацией вина. Нужно обязательно продегустировать арманьяк. В мире не много мест со столь локализованным производством уникальных напитков. Смеяться не буду, но слегка пожурю.Нельзя там ограничиваться дегустацией вина. Нужно обязательно продегустировать арманьяк. В мире не много мест со столь локализованным производством уникальных напитков.

Ми це запланували.

Там є таке. Але ціна неймовірна: до 45€ за пляшку. Ми це запланували.Там є таке. Але ціна неймовірна: до 45€ за пляшку. akurt

Повідомлень: 10685 З нами з: 12.02.09 Подякував: 3924 раз. Подякували: 1394 раз. Профіль 2 1 ВідповістиЦитата Додано: Суб 22 бер, 2025 20:38 Re: Еміграція, заробітчанство rjkz написав: Это оп чем?

Что именно маленьке? Это оп чем?Что именно маленьке?

Будинки, вулиці, міста і т.д. Будинки, вулиці, міста і т.д. Ой+

Повідомлень: 6886 З нами з: 19.04.12 Подякував: 106 раз. Подякували: 1087 раз. Профіль 1 1 ВідповістиЦитата #<1 ... 2696269726982699 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Статті на Finance.ua Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки для вашого гаманця Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення публікацій Finance.ua Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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