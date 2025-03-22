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Еміграція, заробітчанство

Еміграція, заробітчанство
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 2696269726982699
Повідомлення Додано: Суб 22 бер, 2025 20:13

Re: Еміграція, заробітчанство

  akurt написав:Тільки не смійтеся: в середу відвідували старовинне місто з лагідною назвою “Condom”.

Смеяться не буду, но слегка пожурю.
Нельзя там ограничиваться дегустацией вина. Нужно обязательно продегустировать арманьяк. В мире не много мест со столь локализованным производством уникальных напитков.
Сибарит
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Повідомлення Додано: Суб 22 бер, 2025 20:17

Re: Еміграція, заробітчанство

  rjkz написав:А вот по чернике скучаю капец как. Мы ее много покупали и ели и морозили на зиму и перетирали с сахаром.
Тут черники нет ваапче. Совсем. Никак и никакой.

І не з'явиться. Чорниця в Канаді росте. Після мит Трампа вона не з'явиться...
Denik
 
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Повідомлення Додано: Суб 22 бер, 2025 20:18

Re: Еміграція, заробітчанство

Пока цены на французские вина не изменились.
Скажем, то вино что иногда покупаем, бургунское шардонне, как было по 14 долларов за бутылку, так и осталось. Посмотрим как дальше.
Шампанское Вдова Клико брют, 105 долларов+такс за 2 бутылки.
В Украине брали сухие грузинские вина, Телиани Вэлли и Картули Вази И несколько лет назад увидели тут это-же вино. Купили, кажется Картули Вази, но не факт. ОЙ, я не знаю что это было и почему, но это пить невозможно, к тому что мы покупали в Украине это не имело ничего обзего.
rjkz
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Повідомлення Додано: Суб 22 бер, 2025 20:28

  Denik написав:
  rjkz написав:А вот по чернике скучаю капец как. Мы ее много покупали и ели и морозили на зиму и перетирали с сахаром.
Тут черники нет ваапче. Совсем. Никак и никакой.

І не з'явиться. Чорниця в Канаді росте. Після мит Трампа вона не з'явиться...


Так и до пошлин ее не было и нет.
Не знаю почему.
Может для американцев она слишком кислая?
Они все сладкое любят.
Честно говоря, я уже с трудом могу вспомнить вкус черники.
Иногда как попадается кисловатая и твердая блуберри/лохвина/голубика, то мы в шутку называем ее черникой. Нет, конечно, вкус совершенно другой, но ностальгируем.
И еще интересно или канадская черника имеет что- то общее по вкусу с украинской.
Потому как далеко не все на вкус идентично.
Про "пластмассовую" клубнику, кажется, все в курсе. Фермерская разве что отчасти может как-то сравниться с украинской. Но ее в продаже мало - цена выше в несколько раз и хранится меньше. Покупал в прошлом году - 15 долларов за паунд, то есть, более 30 долларов за кило.
rjkz
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Повідомлення Додано: Суб 22 бер, 2025 20:32

  Сибарит написав:
  akurt написав:Тільки не смійтеся: в середу відвідували старовинне місто з лагідною назвою “Condom”.

Смеяться не буду, но слегка пожурю.
Нельзя там ограничиваться дегустацией вина. Нужно обязательно продегустировать арманьяк. В мире не много мест со столь локализованным производством уникальных напитков.

Ми це запланували.
Там є таке. Але ціна неймовірна: до 45€ за пляшку.
akurt
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Повідомлення Додано: Суб 22 бер, 2025 20:38

Re: Еміграція, заробітчанство

  rjkz написав:Это оп чем?
Что именно маленьке?

Будинки, вулиці, міста і т.д.
Ой+
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