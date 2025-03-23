Додано: Суб 22 бер, 2025 20:28

Denik написав: rjkz написав: А вот по чернике скучаю капец как. Мы ее много покупали и ели и морозили на зиму и перетирали с сахаром.

Тут черники нет ваапче. Совсем. Никак и никакой. А вот по чернике скучаю капец как. Мы ее много покупали и ели и морозили на зиму и перетирали с сахаром.Тут черники нет ваапче. Совсем. Никак и никакой.

І не з'явиться. Чорниця в Канаді росте. Після мит Трампа вона не з'явиться...

І не з'явиться. Чорниця в Канаді росте. Після мит Трампа вона не з'явиться...

Так и до пошлин ее не было и нет.Не знаю почему.Может для американцев она слишком кислая?Они все сладкое любят.Честно говоря, я уже с трудом могу вспомнить вкус черники.Иногда как попадается кисловатая и твердая блуберри/лохвина/голубика, то мы в шутку называем ее черникой. Нет, конечно, вкус совершенно другой, но ностальгируем.И еще интересно или канадская черника имеет что- то общее по вкусу с украинской.Потому как далеко не все на вкус идентично.Про "пластмассовую" клубнику, кажется, все в курсе. Фермерская разве что отчасти может как-то сравниться с украинской. Но ее в продаже мало - цена выше в несколько раз и хранится меньше. Покупал в прошлом году - 15 долларов за паунд, то есть, более 30 долларов за кило.