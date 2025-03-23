Смеяться не буду, но слегка пожурю.
Нельзя там ограничиваться дегустацией вина. Нужно обязательно продегустировать арманьяк. В мире не много мест со столь локализованным производством уникальных напитков.
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Додано: Суб 22 бер, 2025 20:13
Re: Еміграція, заробітчанство
Смеяться не буду, но слегка пожурю.
Нельзя там ограничиваться дегустацией вина. Нужно обязательно продегустировать арманьяк. В мире не много мест со столь локализованным производством уникальных напитков.
Додано: Суб 22 бер, 2025 20:17
Re: Еміграція, заробітчанство
Додано: Суб 22 бер, 2025 20:18
Re: Еміграція, заробітчанство
Пока цены на французские вина не изменились.
Скажем, то вино что иногда покупаем, бургунское шардонне, как было по 14 долларов за бутылку, так и осталось. Посмотрим как дальше.
Шампанское Вдова Клико брют, 105 долларов+такс за 2 бутылки.
В Украине брали сухие грузинские вина, Телиани Вэлли и Картули Вази И несколько лет назад увидели тут это-же вино. Купили, кажется Картули Вази, но не факт. ОЙ, я не знаю что это было и почему, но это пить невозможно, к тому что мы покупали в Украине это не имело ничего обзего.
Додано: Суб 22 бер, 2025 20:28
Так и до пошлин ее не было и нет.
Не знаю почему.
Может для американцев она слишком кислая?
Они все сладкое любят.
Честно говоря, я уже с трудом могу вспомнить вкус черники.
Иногда как попадается кисловатая и твердая блуберри/лохвина/голубика, то мы в шутку называем ее черникой. Нет, конечно, вкус совершенно другой, но ностальгируем.
И еще интересно или канадская черника имеет что- то общее по вкусу с украинской.
Потому как далеко не все на вкус идентично.
Про "пластмассовую" клубнику, кажется, все в курсе. Фермерская разве что отчасти может как-то сравниться с украинской. Но ее в продаже мало - цена выше в несколько раз и хранится меньше. Покупал в прошлом году - 15 долларов за паунд, то есть, более 30 долларов за кило.
Додано: Суб 22 бер, 2025 20:32
Ми це запланували.
Там є таке. Але ціна неймовірна: до 45€ за пляшку.
Додано: Суб 22 бер, 2025 20:38
Re: Еміграція, заробітчанство
Додано: Нед 23 бер, 2025 00:41
Не знаю хто кого готує і на плакаті скоріш за все написано трішечки не так, але то вже деталі.
Таке питання, свого часу(був пару раз) не зустрічав у продажі звичного нам розсипчатого творогу, усілякі fromage то шось зовсім інше, якась творожна маса. Якщо зустрічали саме такий творог- будь ласка, напишіть назву.
Додано: Нед 23 бер, 2025 09:24
Творог в нашому розумінні не знайдеш.
Один раз місцеві показали щось схоже - але то було як якась екзотика: коробка, в ній маленькі пластикові стаканчики з отворами, в кожному стаканчику мабуть не більше 50 або 75 грамів творога.
Отвори для того, щоби зайва сироватка стікала.
Ну як забава якась. Не купуємо.
Додано: Нед 23 бер, 2025 11:10
допустим, дохід "драбинки ОВДП"
перевищує витрати на життя в неньці,
то вже багатий?
а на Філіпіни і філіпінку?
Додано: Нед 23 бер, 2025 11:13
Re: Еміграція, заробітчанство
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