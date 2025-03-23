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Еміграція, заробітчанство

Еміграція, заробітчанство
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 2697269826992700
Повідомлення Додано: Нед 23 бер, 2025 11:27

  flyman написав:
  Дюрі-бачі написав:
  Shaman написав:штучна інфляція виникає, коли дуже багато друкують грошей, а зазвичай зайві гроші друкують, щоб роздати їх тим, в кого не дуже виходить ЇХ заробляти. такий парадокс - висока інфляція виникає через те, що якраз надто багато витрачають на це саме населення

Ось тут категорично з Вами не згідний. ИМХО друкують гроші в першу чергу для того, щоб не дати стати роботящій людині (середньому класу) багатою. Бо якщо буде забагато багатих, то багатим доведеться працювати, а не просто багатіти.
В моєму розумінні багатий це той, в кого пасивний дохід від % на гроші перевищує його витрати.

допустим, дохід "драбинки ОВДП"
https://fi202x.blogspot.com/2024/03/blog-post_14.html
перевищує витрати на життя в неньці,
https://fi202x.blogspot.com/2025/02/167-2025.html
то вже багатий?
а на Філіпіни і філіпінку?

Може теж в Овдп перекласти ь. Бо 23% податку з депо не дуже.
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Повідомлення Додано: Нед 23 бер, 2025 11:34

Re: Еміграція, заробітчанство

  flyman написав:то вже багатий?

В теорії так, а на практиці - як пенсіонер, що виживає на одну пенсію.
Дюрі-бачі
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Повідомлення Додано: Нед 23 бер, 2025 11:35

  akurt написав:Еміграція, заробітчанство

News from USA

Можливо пояснить турботу пана rjkz про ціни на продукти.

Каліфорнія. Силіконова долина. ІТ-ник. Українець реальний з українським паспортом.
Штатний працівник в дуже відомій компанії.
Зарплатня реально 500 к$+ в рік.
(Чисто щоби пан flyman не збуджувався черговий раз: університет закінчив не менше 5 років тому і не більше 7 років тому).
Скаржився сьогодні, що податки забирають близько 50%.
Не перевіряв я чужі гроші. Але Іоана була саме така.
Просто для того, щоби всі знали: не тільки їм зараз важко.

не все так однозначно
flyman
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Повідомлення Додано: Нед 23 бер, 2025 11:36

  Bolt написав:
  flyman написав:
  Дюрі-бачі написав:Ось тут категорично з Вами не згідний. ИМХО друкують гроші в першу чергу для того, щоб не дати стати роботящій людині (середньому класу) багатою. Бо якщо буде забагато багатих, то багатим доведеться працювати, а не просто багатіти.
В моєму розумінні багатий це той, в кого пасивний дохід від % на гроші перевищує його витрати.

допустим, дохід "драбинки ОВДП"
https://fi202x.blogspot.com/2024/03/blog-post_14.html
перевищує витрати на життя в неньці,
https://fi202x.blogspot.com/2025/02/167-2025.html
то вже багатий?
а на Філіпіни і філіпінку?

Може теж в Овдп перекласти ь. Бо 23% податку з депо не дуже.

якшо не боїтесь цілющого девала, поркуа не па
flyman
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Повідомлення Додано: Нед 23 бер, 2025 11:51

  flyman написав:
  Bolt написав:
  flyman написав:допустим, дохід "драбинки ОВДП"
https://fi202x.blogspot.com/2024/03/blog-post_14.html
перевищує витрати на життя в неньці,
https://fi202x.blogspot.com/2025/02/167-2025.html
то вже багатий?
а на Філіпіни і філіпінку?

Може теж в Овдп перекласти ь. Бо 23% податку з депо не дуже.

якшо не боїтесь цілющого девала, поркуа не па

Я такий старий, шо пам"ятаю облігації 82 року, до сих пір в гаражі пакет з облігаціями на 17кілорублів валяється, в спадок перейшов.
Bolt
 
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Повідомлення Додано: Нед 23 бер, 2025 12:47

  Bolt написав:
  flyman написав:
  Bolt написав:Може теж в Овдп перекласти ь. Бо 23% податку з депо не дуже.

якшо не боїтесь цілющого девала, поркуа не па

Я такий старий, шо пам"ятаю облігації 82 року, до сих пір в гаражі пакет з облігаціями на 17кілорублів валяється, в спадок перейшов.

хто в 1982 вірив що СРСР розпадеться,
от акурт вірить в Османську імперію 2
flyman
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