Форуми / Персональні Фінанси / Ринок нерухомості / Еміграція, заробітчанство Еміграція, заробітчанство + Додати

тему Відповісти

на тему Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні

#<1 ... 2697269826992700 Додано: Нед 23 бер, 2025 11:27 flyman написав: Дюрі-бачі написав: Shaman написав: штучна інфляція виникає, коли дуже багато друкують грошей, а зазвичай зайві гроші друкують, щоб роздати їх тим, в кого не дуже виходить ЇХ заробляти. такий парадокс - висока інфляція виникає через те, що якраз надто багато витрачають на це саме населення штучна інфляція виникає, коли дуже багато друкують грошей, а зазвичай зайві гроші друкують, щоб роздати їх тим, в кого не дуже виходить ЇХ заробляти. такий парадокс - висока інфляція виникає через те, що якраз надто багато витрачають на це саме населення

Ось тут категорично з Вами не згідний. ИМХО друкують гроші в першу чергу для того, щоб не дати стати роботящій людині (середньому класу) багатою. Бо якщо буде забагато багатих, то багатим доведеться працювати, а не просто багатіти.

В моєму розумінні багатий це той, в кого пасивний дохід від % на гроші перевищує його витрати. Ось тут категорично з Вами не згідний. ИМХО друкують гроші в першу чергу для того, щоб не дати стати роботящій людині (середньому класу) багатою. Бо якщо буде забагато багатих, то багатим доведеться працювати, а не просто багатіти.В моєму розумінні багатий це той, в кого пасивний дохід від % на гроші перевищує його витрати.

допустим, дохід "драбинки ОВДП"

https://fi202x.blogspot.com/2024/03/blog-post_14.html

перевищує витрати на життя в неньці,

https://fi202x.blogspot.com/2025/02/167-2025.html

то вже багатий?

а на Філіпіни і філіпінку? допустим, дохід "драбинки ОВДП"перевищує витрати на життя в неньці,то вже багатий?а на Філіпіни і філіпінку?

Може теж в Овдп перекласти ь. Бо 23% податку з депо не дуже. Може теж в Овдп перекласти ь. Бо 23% податку з депо не дуже. Bolt Повідомлень: 3393 З нами з: 09.11.17 Подякував: 21 раз. Подякували: 258 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Нед 23 бер, 2025 11:34 Re: Еміграція, заробітчанство flyman написав: то вже багатий? то вже багатий?

В теорії так, а на практиці - як пенсіонер, що виживає на одну пенсію. В теорії так, а на практиці - як пенсіонер, що виживає на одну пенсію. Дюрі-бачі

Повідомлень: 5166 З нами з: 29.07.22 Подякував: 832 раз. Подякували: 611 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Нед 23 бер, 2025 11:35 akurt написав: Еміграція, заробітчанство



News from USA



Можливо пояснить турботу пана rjkz про ціни на продукти.



Каліфорнія. Силіконова долина. ІТ-ник. Українець реальний з українським паспортом.

Штатний працівник в дуже відомій компанії.

Зарплатня реально 500 к$+ в рік.

(Чисто щоби пан flyman не збуджувався черговий раз: університет закінчив не менше 5 років тому і не більше 7 років тому).

Скаржився сьогодні, що податки забирають близько 50%.

Не перевіряв я чужі гроші. Але Іоана була саме така.

Просто для того, щоби всі знали: не тільки їм зараз важко. Еміграція, заробітчанствоNews from USAМожливо пояснить турботу пана rjkz про ціни на продукти.Каліфорнія. Силіконова долина. ІТ-ник. Українець реальний з українським паспортом.Штатний працівник в дуже відомій компанії.Зарплатня реально 500 к$+ в рік.(Чисто щоби пан flyman не збуджувався черговий раз: університет закінчив не менше 5 років тому і не більше 7 років тому).Скаржився сьогодні, що податки забирають близько 50%.Не перевіряв я чужі гроші. Але Іоана була саме така.Просто для того, щоби всі знали: не тільки їм зараз важко.

не все так однозначно

не все так однозначно flyman

Повідомлень: 38859 З нами з: 09.03.14 Подякував: 1596 раз. Подякували: 2807 раз. Профіль 1 3 ВідповістиЦитата Додано: Нед 23 бер, 2025 11:36 Bolt написав: flyman написав: Дюрі-бачі написав: Ось тут категорично з Вами не згідний. ИМХО друкують гроші в першу чергу для того, щоб не дати стати роботящій людині (середньому класу) багатою. Бо якщо буде забагато багатих, то багатим доведеться працювати, а не просто багатіти.

В моєму розумінні багатий це той, в кого пасивний дохід від % на гроші перевищує його витрати. Ось тут категорично з Вами не згідний. ИМХО друкують гроші в першу чергу для того, щоб не дати стати роботящій людині (середньому класу) багатою. Бо якщо буде забагато багатих, то багатим доведеться працювати, а не просто багатіти.В моєму розумінні багатий це той, в кого пасивний дохід від % на гроші перевищує його витрати.

допустим, дохід "драбинки ОВДП"

https://fi202x.blogspot.com/2024/03/blog-post_14.html

перевищує витрати на життя в неньці,

https://fi202x.blogspot.com/2025/02/167-2025.html

то вже багатий?

а на Філіпіни і філіпінку? допустим, дохід "драбинки ОВДП"перевищує витрати на життя в неньці,то вже багатий?а на Філіпіни і філіпінку?

Може теж в Овдп перекласти ь. Бо 23% податку з депо не дуже. Може теж в Овдп перекласти ь. Бо 23% податку з депо не дуже.

якшо не боїтесь цілющого девала, поркуа не па якшо не боїтесь цілющого девала, поркуа не па flyman

Повідомлень: 38859 З нами з: 09.03.14 Подякував: 1596 раз. Подякували: 2807 раз. Профіль 1 3 ВідповістиЦитата Додано: Нед 23 бер, 2025 11:51 flyman написав: Bolt написав: flyman написав: допустим, дохід "драбинки ОВДП"

https://fi202x.blogspot.com/2024/03/blog-post_14.html

перевищує витрати на життя в неньці,

https://fi202x.blogspot.com/2025/02/167-2025.html

то вже багатий?

а на Філіпіни і філіпінку? допустим, дохід "драбинки ОВДП"перевищує витрати на життя в неньці,то вже багатий?а на Філіпіни і філіпінку?

Може теж в Овдп перекласти ь. Бо 23% податку з депо не дуже. Може теж в Овдп перекласти ь. Бо 23% податку з депо не дуже.

якшо не боїтесь цілющого девала, поркуа не па якшо не боїтесь цілющого девала, поркуа не па

Я такий старий, шо пам"ятаю облігації 82 року, до сих пір в гаражі пакет з облігаціями на 17кілорублів валяється, в спадок перейшов. Я такий старий, шо пам"ятаю облігації 82 року, до сих пір в гаражі пакет з облігаціями на 17кілорублів валяється, в спадок перейшов. Bolt Повідомлень: 3393 З нами з: 09.11.17 Подякував: 21 раз. Подякували: 258 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Нед 23 бер, 2025 12:47 Bolt написав: flyman написав: Bolt написав: Може теж в Овдп перекласти ь. Бо 23% податку з депо не дуже. Може теж в Овдп перекласти ь. Бо 23% податку з депо не дуже.

якшо не боїтесь цілющого девала, поркуа не па якшо не боїтесь цілющого девала, поркуа не па

Я такий старий, шо пам"ятаю облігації 82 року, до сих пір в гаражі пакет з облігаціями на 17кілорублів валяється, в спадок перейшов. Я такий старий, шо пам"ятаю облігації 82 року, до сих пір в гаражі пакет з облігаціями на 17кілорублів валяється, в спадок перейшов.

хто в 1982 вірив що СРСР розпадеться,

от акурт вірить в Османську імперію 2 хто в 1982 вірив що СРСР розпадеться,от акурт вірить в Османську імперію 2 flyman

Повідомлень: 38859 З нами з: 09.03.14 Подякував: 1596 раз. Подякували: 2807 раз. Профіль 1 3 ВідповістиЦитата Додано: Нед 23 бер, 2025 13:36 Re: Еміграція, заробітчанство Не треба нікуди імігрувати. Треба за свою долю боротися на рідній землі Investor_K

Повідомлень: 10179 З нами з: 21.12.09 Подякував: 0 раз. Подякували: 906 раз. Профіль ВідповістиЦитата #<1 ... 2697269826992700 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Статті на Finance.ua Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки для вашого гаманця Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення публікацій Finance.ua Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

тему Відповісти

на тему Усі повідомлення 1 день 7 днів 2 тижні 1 місяць 3 місяці 6 місяців 1 рік за зростанням за спаданням

Модератори: Ірина_, Модератор Зараз переглядають цей форум: Ltava і 10 гостейМодератори: Faceless