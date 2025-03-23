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Shaman написав:штучна інфляція виникає, коли дуже багато друкують грошей, а зазвичай зайві гроші друкують, щоб роздати їх тим, в кого не дуже виходить ЇХ заробляти. такий парадокс - висока інфляція виникає через те, що якраз надто багато витрачають на це саме населення
Ось тут категорично з Вами не згідний. ИМХО друкують гроші в першу чергу для того, щоб не дати стати роботящій людині (середньому класу) багатою. Бо якщо буде забагато багатих, то багатим доведеться працювати, а не просто багатіти. В моєму розумінні багатий це той, в кого пасивний дохід від % на гроші перевищує його витрати.
Можливо пояснить турботу пана rjkz про ціни на продукти.
Каліфорнія. Силіконова долина. ІТ-ник. Українець реальний з українським паспортом. Штатний працівник в дуже відомій компанії. Зарплатня реально 500 к$+ в рік. (Чисто щоби пан flyman не збуджувався черговий раз: університет закінчив не менше 5 років тому і не більше 7 років тому). Скаржився сьогодні, що податки забирають близько 50%. Не перевіряв я чужі гроші. Але Іоана була саме така. Просто для того, щоби всі знали: не тільки їм зараз важко.
Дюрі-бачі написав:Ось тут категорично з Вами не згідний. ИМХО друкують гроші в першу чергу для того, щоб не дати стати роботящій людині (середньому класу) багатою. Бо якщо буде забагато багатих, то багатим доведеться працювати, а не просто багатіти. В моєму розумінні багатий це той, в кого пасивний дохід від % на гроші перевищує його витрати.