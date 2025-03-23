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Еміграція, заробітчанство

Еміграція, заробітчанство
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 2698269927002701>
Повідомлення Додано: Нед 23 бер, 2025 11:27

  flyman написав:
  Дюрі-бачі написав:
  Shaman написав:штучна інфляція виникає, коли дуже багато друкують грошей, а зазвичай зайві гроші друкують, щоб роздати їх тим, в кого не дуже виходить ЇХ заробляти. такий парадокс - висока інфляція виникає через те, що якраз надто багато витрачають на це саме населення

Ось тут категорично з Вами не згідний. ИМХО друкують гроші в першу чергу для того, щоб не дати стати роботящій людині (середньому класу) багатою. Бо якщо буде забагато багатих, то багатим доведеться працювати, а не просто багатіти.
В моєму розумінні багатий це той, в кого пасивний дохід від % на гроші перевищує його витрати.

допустим, дохід "драбинки ОВДП"
https://fi202x.blogspot.com/2024/03/blog-post_14.html
перевищує витрати на життя в неньці,
https://fi202x.blogspot.com/2025/02/167-2025.html
то вже багатий?
а на Філіпіни і філіпінку?

Може теж в Овдп перекласти ь. Бо 23% податку з депо не дуже.
Bolt
 
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Повідомлення Додано: Нед 23 бер, 2025 11:34

Re: Еміграція, заробітчанство

  flyman написав:то вже багатий?

В теорії так, а на практиці - як пенсіонер, що виживає на одну пенсію.
Дюрі-бачі
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Повідомлення Додано: Нед 23 бер, 2025 11:35

  akurt написав:Еміграція, заробітчанство

News from USA

Можливо пояснить турботу пана rjkz про ціни на продукти.

Каліфорнія. Силіконова долина. ІТ-ник. Українець реальний з українським паспортом.
Штатний працівник в дуже відомій компанії.
Зарплатня реально 500 к$+ в рік.
(Чисто щоби пан flyman не збуджувався черговий раз: університет закінчив не менше 5 років тому і не більше 7 років тому).
Скаржився сьогодні, що податки забирають близько 50%.
Не перевіряв я чужі гроші. Але Іоана була саме така.
Просто для того, щоби всі знали: не тільки їм зараз важко.

не все так однозначно
flyman
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Повідомлення Додано: Нед 23 бер, 2025 11:36

  Bolt написав:
  flyman написав:
  Дюрі-бачі написав:Ось тут категорично з Вами не згідний. ИМХО друкують гроші в першу чергу для того, щоб не дати стати роботящій людині (середньому класу) багатою. Бо якщо буде забагато багатих, то багатим доведеться працювати, а не просто багатіти.
В моєму розумінні багатий це той, в кого пасивний дохід від % на гроші перевищує його витрати.

допустим, дохід "драбинки ОВДП"
https://fi202x.blogspot.com/2024/03/blog-post_14.html
перевищує витрати на життя в неньці,
https://fi202x.blogspot.com/2025/02/167-2025.html
то вже багатий?
а на Філіпіни і філіпінку?

Може теж в Овдп перекласти ь. Бо 23% податку з депо не дуже.

якшо не боїтесь цілющого девала, поркуа не па
flyman
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Повідомлення Додано: Нед 23 бер, 2025 11:51

  flyman написав:
  Bolt написав:
  flyman написав:допустим, дохід "драбинки ОВДП"
https://fi202x.blogspot.com/2024/03/blog-post_14.html
перевищує витрати на життя в неньці,
https://fi202x.blogspot.com/2025/02/167-2025.html
то вже багатий?
а на Філіпіни і філіпінку?

Може теж в Овдп перекласти ь. Бо 23% податку з депо не дуже.

якшо не боїтесь цілющого девала, поркуа не па

Я такий старий, шо пам"ятаю облігації 82 року, до сих пір в гаражі пакет з облігаціями на 17кілорублів валяється, в спадок перейшов.
Bolt
 
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Повідомлення Додано: Нед 23 бер, 2025 12:47

  Bolt написав:
  flyman написав:
  Bolt написав:Може теж в Овдп перекласти ь. Бо 23% податку з депо не дуже.

якшо не боїтесь цілющого девала, поркуа не па

Я такий старий, шо пам"ятаю облігації 82 року, до сих пір в гаражі пакет з облігаціями на 17кілорублів валяється, в спадок перейшов.

хто в 1982 вірив що СРСР розпадеться,
от акурт вірить в Османську імперію 2
flyman
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Повідомлення Додано: Нед 23 бер, 2025 13:36

Re: Еміграція, заробітчанство

Не треба нікуди емігрувати. Треба за свою долю боротися на рідній землі
Востаннє редагувалось Investor_K в Нед 23 бер, 2025 15:29, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Нед 23 бер, 2025 14:43

  Investor_K написав:Не треба нікуди імігрувати. Треба за свою долю боротися на рідній землі

Може Ви хотіли написати емігрувати? Тема ж про еміграцію, а не іміграцію.
BIGor
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Повідомлення Додано: Нед 23 бер, 2025 15:30

Re: Еміграція, заробітчанство

Так
Investor_K
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Повідомлення Додано: Нед 23 бер, 2025 15:32

  flyman написав:хто в 1982 вірив що СРСР розпадеться,
от акурт вірить в Османську імперію 2

Це дивно, але у вас останні 1/2 сторіччя помилкові думки.
При чому у всіх без виключення з питаннях.
Якщо говорити, про що я вірю, то:
- вірю, що освіта українців на такому рівні, яка дозволяє відрізнити біле від чорного, брехливе від правдивого.
- вірю, що дописувачі форуму можуть відрізнити імперію сусідньої країни на букву «Б», де реально султан править 1/3 сторіччя і так забив «баки» українцям, що там - по сусідству - вони не помічають, хто та як встромив їм ножа в спину. То не імперія і то не султан. А ось далека - за морем країна на букву «Т» - то імперія та там султан…
- вірю в те, що ваш особистий допис в пʼятницю про «долар по 38» - це не свідома провокація, бо ви ніколи в житті не те, що не бачили турецьку ліру а й в найближчі 1/2 сторіччя її не побачите, так ось це не свідома провокація, а прояв ностальгії за втраченим. Назавжди.
Втрачено назавжди. Фактично все.

Пропоную вам «ділову гру» - колись була модна річ:
“Flyman-38”.
Що би було, якби він не маявся дурнею і послухав akurt’a в ті вже далекі роки - з 2018 по 2023 роки, коли flyman його не слухав, перебуваючи під впливом відвертих лузерів, і наповнював Фінансовий форум України ЩОДЕННИМ сміттям про те, як змінюється курс валюти в тій країні, в якій він ніколи в житті не був і в найближчі 1/2 сторіччя точно не буде.
Почнемо?

Перший розділ гри:
- пане Флаймане, серед варіантів того, де ви будете жити в 2022 році - починаючі з вересня - і де будете працювати віддалено за набутим фахом - є чудове грузинське місто Батумі. Саме для кваліфікованої вам поради пан akurt здійснив за власний рахунок подорож в це доволі цікаве місто і навіть особисто рахував, на якому поверсі буде ваша квартира (поверхів нарахував 42, а хмарочоси відверто здивували. Особливо коли на хмарочос весь йде у небо - на першому поверсі - Casino - і гігантськи розмірів жовто-блакитний електронний прапор, який «рухається», наче на слабкому вітерцю).
Чому не вдалося з Батумі? Звіт тоді - аргументований та досить кваліфікований - akurt оприлюднив на цьому форумі - як звіт про варіанти інвестицій.
Ваша відповідь?
Востаннє редагувалось akurt в Нед 23 бер, 2025 15:45, всього редагувалось 1 раз.
akurt
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