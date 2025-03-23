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Shaman написав:штучна інфляція виникає, коли дуже багато друкують грошей, а зазвичай зайві гроші друкують, щоб роздати їх тим, в кого не дуже виходить ЇХ заробляти. такий парадокс - висока інфляція виникає через те, що якраз надто багато витрачають на це саме населення
Ось тут категорично з Вами не згідний. ИМХО друкують гроші в першу чергу для того, щоб не дати стати роботящій людині (середньому класу) багатою. Бо якщо буде забагато багатих, то багатим доведеться працювати, а не просто багатіти. В моєму розумінні багатий це той, в кого пасивний дохід від % на гроші перевищує його витрати.
Можливо пояснить турботу пана rjkz про ціни на продукти.
Каліфорнія. Силіконова долина. ІТ-ник. Українець реальний з українським паспортом. Штатний працівник в дуже відомій компанії. Зарплатня реально 500 к$+ в рік. (Чисто щоби пан flyman не збуджувався черговий раз: університет закінчив не менше 5 років тому і не більше 7 років тому). Скаржився сьогодні, що податки забирають близько 50%. Не перевіряв я чужі гроші. Але Іоана була саме така. Просто для того, щоби всі знали: не тільки їм зараз важко.
Дюрі-бачі написав:Ось тут категорично з Вами не згідний. ИМХО друкують гроші в першу чергу для того, щоб не дати стати роботящій людині (середньому класу) багатою. Бо якщо буде забагато багатих, то багатим доведеться працювати, а не просто багатіти. В моєму розумінні багатий це той, в кого пасивний дохід від % на гроші перевищує його витрати.
flyman написав:хто в 1982 вірив що СРСР розпадеться, от акурт вірить в Османську імперію 2
Це дивно, але у вас останні 1/2 сторіччя помилкові думки. При чому у всіх без виключення з питаннях. Якщо говорити, про що я вірю, то: - вірю, що освіта українців на такому рівні, яка дозволяє відрізнити біле від чорного, брехливе від правдивого. - вірю, що дописувачі форуму можуть відрізнити імперію сусідньої країни на букву «Б», де реально султан править 1/3 сторіччя і так забив «баки» українцям, що там - по сусідству - вони не помічають, хто та як встромив їм ножа в спину. То не імперія і то не султан. А ось далека - за морем країна на букву «Т» - то імперія та там султан… - вірю в те, що ваш особистий допис в пʼятницю про «долар по 38» - це не свідома провокація, бо ви ніколи в житті не те, що не бачили турецьку ліру а й в найближчі 1/2 сторіччя її не побачите, так ось це не свідома провокація, а прояв ностальгії за втраченим. Назавжди. Втрачено назавжди. Фактично все.
Пропоную вам «ділову гру» - колись була модна річ: “Flyman-38”. Що би було, якби він не маявся дурнею і послухав akurt’a в ті вже далекі роки - з 2018 по 2023 роки, коли flyman його не слухав, перебуваючи під впливом відвертих лузерів, і наповнював Фінансовий форум України ЩОДЕННИМ сміттям про те, як змінюється курс валюти в тій країні, в якій він ніколи в житті не був і в найближчі 1/2 сторіччя точно не буде. Почнемо?
Перший розділ гри: - пане Флаймане, серед варіантів того, де ви будете жити в 2022 році - починаючі з вересня - і де будете працювати віддалено за набутим фахом - є чудове грузинське місто Батумі. Саме для кваліфікованої вам поради пан akurt здійснив за власний рахунок подорож в це доволі цікаве місто і навіть особисто рахував, на якому поверсі буде ваша квартира (поверхів нарахував 42, а хмарочоси відверто здивували. Особливо коли на хмарочос весь йде у небо - на першому поверсі - Casino - і гігантськи розмірів жовто-блакитний електронний прапор, який «рухається», наче на слабкому вітерцю). Чому не вдалося з Батумі? Звіт тоді - аргументований та досить кваліфікований - akurt оприлюднив на цьому форумі - як звіт про варіанти інвестицій. Ваша відповідь?
Востаннє редагувалось akurt в Нед 23 бер, 2025 15:45, всього редагувалось 1 раз.