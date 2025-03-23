Так а який сенс вашого вкиду? Хто хоче - емігрує, хто не хоче не емігрує. Ніхто нікому нічого не повинен. Рабство/кріпацтво відмінили ще за царя.
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Додано: Нед 23 бер, 2025 15:40
Додано: Нед 23 бер, 2025 15:41
Re: Еміграція, заробітчанство
Додано: Нед 23 бер, 2025 15:44
Додано: Нед 23 бер, 2025 15:47
Пан флайман лінивий?
300 000 дописів на цьому форумі, з них 200 000 - повне сміття - але 100 000 дописів - корисних - про цнотливих філіппінських дівчат - хіба лінива людина змогла б все це лайно просто так притягнути?
Це трудівник!
Пишаюся особистим знайомством!
Зараз паралельно слухаю повний концерт групи Queen та чекаю на його відповідь на перше питання ділової гри.
Це як раз за темою гілки: «Еміграція, заробітчанство».
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