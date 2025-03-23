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Еміграція, заробітчанство

Еміграція, заробітчанство
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 2698269927002701
Повідомлення Додано: Нед 23 бер, 2025 15:40

  Investor_K написав:Так

Так а який сенс вашого вкиду? Хто хоче - емігрує, хто не хоче не емігрує. Ніхто нікому нічого не повинен. Рабство/кріпацтво відмінили ще за царя.
BIGor
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Повідомлення Додано: Нед 23 бер, 2025 15:41

Re: Еміграція, заробітчанство

BIGor написав:
  Investor_K написав:Не треба нікуди імігрувати. Треба за свою долю боротися на рідній землі

Може Ви хотіли написати емігрувати? Тема ж про еміграцію, а не іміграцію.
Немає різниці. Для України ви емігруєте, в той самий час імігруєте в іншу країну. Без першого немає другого
Faceless
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Повідомлення Додано: Нед 23 бер, 2025 15:44

akurt

Ваша відповідь?


Лінивий і мрійливий
Hotab
 
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Повідомлення Додано: Нед 23 бер, 2025 15:44

  BIGor написав:
  Investor_K написав:Так

Так а який сенс вашого вкиду? Хто хоче - емігрує, хто не хоче не емігрує. Ніхто нікому нічого не повинен. Рабство/кріпацтво відмінили ще за царя.

Так в 22-му знову ввели. Якщо не вірите - зʼїздіть в гості на свою тернопільщину)))
gonchik74
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Повідомлення Додано: Нед 23 бер, 2025 15:47

  Hotab написав:akurt

Ваша відповідь?


Лінивий і мрійливий

Пан флайман лінивий?
300 000 дописів на цьому форумі, з них 200 000 - повне сміття - але 100 000 дописів - корисних - про цнотливих філіппінських дівчат - хіба лінива людина змогла б все це лайно просто так притягнути?
Це трудівник!
Пишаюся особистим знайомством!
Зараз паралельно слухаю повний концерт групи Queen та чекаю на його відповідь на перше питання ділової гри.
Це як раз за темою гілки: «Еміграція, заробітчанство».
akurt
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  #<1 ... 2698269927002701
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