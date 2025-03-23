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Еміграція, заробітчанство
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Нед 23 бер, 2025 15:40
Investor_K написав:
Так
Так а який сенс вашого вкиду? Хто хоче - емігрує, хто не хоче не емігрує. Ніхто нікому нічого не повинен
. Рабство/кріпацтво відмінили ще за царя.
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BIGor
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Додано: Нед 23 бер, 2025 15:41
BIGor написав: Investor_K написав:
Не треба нікуди імігрувати. Треба за свою долю боротися на рідній землі
Може Ви хотіли написати емігрувати
? Тема ж про еміграцію, а не іміграцію.
Немає різниці. Для України ви емігруєте, в той самий час імігруєте в іншу країну. Без першого немає другого
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Faceless
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Додано: Нед 23 бер, 2025 15:44
akurt
Ваша відповідь?
Лінивий і мрійливий
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Додано: Нед 23 бер, 2025 15:44
BIGor написав: Investor_K написав:
Так
Так а який сенс вашого вкиду? Хто хоче - емігрує, хто не хоче не емігрує. Ніхто нікому нічого не повинен
. Рабство/кріпацтво відмінили ще за царя.
Так в 22-му знову ввели. Якщо не вірите - зʼїздіть в гості на свою тернопільщину)))
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Додано: Нед 23 бер, 2025 18:59
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Додано: Нед 23 бер, 2025 19:33
Faceless написав: BIGor написав: Investor_K написав:
Не треба нікуди імігрувати. Треба за свою долю боротися на рідній землі
Може Ви хотіли написати емігрувати
? Тема ж про еміграцію, а не іміграцію.
Немає різниці. Для України ви емігруєте, в той самий час імігруєте в іншу країну. Без першого немає другого
Так а в чому смисл Вашого заклику? Якщо хочете - боріться за "свою долю" на своїй землі. Так само за "свою долю" боротися можна і на чужій землі.
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BIGor
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