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Еміграція, заробітчанство

Еміграція, заробітчанство
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 2698269927002701
Повідомлення Додано: Нед 23 бер, 2025 15:40

  Investor_K написав:Так

Так а який сенс вашого вкиду? Хто хоче - емігрує, хто не хоче не емігрує. Ніхто нікому нічого не повинен. Рабство/кріпацтво відмінили ще за царя.
BIGor
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Повідомлення Додано: Нед 23 бер, 2025 15:41

Re: Еміграція, заробітчанство

BIGor написав:
  Investor_K написав:Не треба нікуди імігрувати. Треба за свою долю боротися на рідній землі

Може Ви хотіли написати емігрувати? Тема ж про еміграцію, а не іміграцію.
Немає різниці. Для України ви емігруєте, в той самий час імігруєте в іншу країну. Без першого немає другого
Faceless
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Повідомлення Додано: Нед 23 бер, 2025 15:44

akurt

Ваша відповідь?


Лінивий і мрійливий
Hotab
 
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Повідомлення Додано: Нед 23 бер, 2025 15:44

  BIGor написав:
  Investor_K написав:Так

Так а який сенс вашого вкиду? Хто хоче - емігрує, хто не хоче не емігрує. Ніхто нікому нічого не повинен. Рабство/кріпацтво відмінили ще за царя.

Так в 22-му знову ввели. Якщо не вірите - зʼїздіть в гості на свою тернопільщину)))
gonchik74
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Повідомлення Додано: Нед 23 бер, 2025 18:59

Re: Еміграція, заробітчанство

rjkz
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Повідомлення Додано: Нед 23 бер, 2025 19:33

  Faceless написав:
BIGor написав:
  Investor_K написав:Не треба нікуди імігрувати. Треба за свою долю боротися на рідній землі

Може Ви хотіли написати емігрувати? Тема ж про еміграцію, а не іміграцію.
Немає різниці. Для України ви емігруєте, в той самий час імігруєте в іншу країну. Без першого немає другого

Так а в чому смисл Вашого заклику? Якщо хочете - боріться за "свою долю" на своїй землі. Так само за "свою долю" боротися можна і на чужій землі.
BIGor
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