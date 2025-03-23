Форуми / Персональні Фінанси / Ринок нерухомості / Еміграція, заробітчанство Еміграція, заробітчанство + Додати

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#<1 ... 2698269927002701 Додано: Нед 23 бер, 2025 15:40 Investor_K написав: Так Так

Так а який сенс вашого вкиду? Хто хоче - емігрує, хто не хоче не емігрує. Ніхто нікому нічого не повинен. Рабство/кріпацтво відмінили ще за царя. Так а який сенс вашого вкиду? Хто хоче - емігрує, хто не хоче не емігрує. Ніхто нікому нічого. Рабство/кріпацтво відмінили ще за царя. BIGor

Повідомлень: 9831 З нами з: 19.09.10 Подякував: 1422 раз. Подякували: 1838 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Нед 23 бер, 2025 15:41 Re: Еміграція, заробітчанство BIGor написав: Investor_K написав: Не треба нікуди імігрувати. Треба за свою долю боротися на рідній землі Не треба нікуди імігрувати. Треба за свою долю боротися на рідній землі

Може Ви хотіли написати емігрувати? Тема ж про еміграцію, а не іміграцію. Може Ви хотіли написати? Тема ж про еміграцію, а не іміграцію. Немає різниці. Для України ви емігруєте, в той самий час імігруєте в іншу країну. Без першого немає другого Немає різниці. Для України ви емігруєте, в той самий час імігруєте в іншу країну. Без першого немає другого Faceless

Модератор Повідомлень: 35539 З нами з: 24.01.12 Подякував: 1470 раз. Подякували: 8148 раз. Профіль 4 9 3 ВідповістиЦитата Додано: Нед 23 бер, 2025 15:44 akurt



Ваша відповідь?





Лінивий і мрійливий Лінивий і мрійливий Hotab Повідомлень: 14547 З нами з: 15.02.09 Подякував: 385 раз. Подякували: 2331 раз. Профіль 1 3 2 ВідповістиЦитата Додано: Нед 23 бер, 2025 15:44 BIGor написав: Investor_K написав: Так Так

Так а який сенс вашого вкиду? Хто хоче - емігрує, хто не хоче не емігрує. Ніхто нікому нічого не повинен. Рабство/кріпацтво відмінили ще за царя. Так а який сенс вашого вкиду? Хто хоче - емігрує, хто не хоче не емігрує. Ніхто нікому нічого. Рабство/кріпацтво відмінили ще за царя.

Так в 22-му знову ввели. Якщо не вірите - зʼїздіть в гості на свою тернопільщину))) Так в 22-му знову ввели. Якщо не вірите - зʼїздіть в гості на свою тернопільщину))) gonchik74

Повідомлень: 955 З нами з: 28.01.15 Подякував: 15 раз. Подякували: 153 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Нед 23 бер, 2025 18:59 Re: Еміграція, заробітчанство rjkz

Повідомлень: 17061 З нами з: 31.01.12 Подякував: 8492 раз. Подякували: 5354 раз. Профіль 8 4 6 ВідповістиЦитата Додано: Нед 23 бер, 2025 19:33 Faceless написав: BIGor написав: Investor_K написав: Не треба нікуди імігрувати. Треба за свою долю боротися на рідній землі Не треба нікуди імігрувати. Треба за свою долю боротися на рідній землі

Може Ви хотіли написати емігрувати? Тема ж про еміграцію, а не іміграцію. Може Ви хотіли написати? Тема ж про еміграцію, а не іміграцію. Немає різниці. Для України ви емігруєте, в той самий час імігруєте в іншу країну. Без першого немає другого Немає різниці. Для України ви емігруєте, в той самий час імігруєте в іншу країну. Без першого немає другого

Так а в чому смисл Вашого заклику? Якщо хочете - боріться за "свою долю" на своїй землі. Так само за "свою долю" боротися можна і на чужій землі. Так а в чому смисл Вашого заклику? Якщо хочете - боріться за "свою долю" на своїй землі. Так само за "свою долю" боротися можна і на чужій землі. BIGor

Повідомлень: 9831 З нами з: 19.09.10 Подякував: 1422 раз. Подякували: 1838 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата #<1 ... 2698269927002701 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Статті на Finance.ua Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки для вашого гаманця Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення публікацій Finance.ua Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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