Так а який сенс вашого вкиду? Хто хоче - емігрує, хто не хоче не емігрує. Ніхто нікому нічого не повинен. Рабство/кріпацтво відмінили ще за царя.
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Додано: Нед 23 бер, 2025 15:40
Додано: Нед 23 бер, 2025 15:41
Re: Еміграція, заробітчанство
Додано: Нед 23 бер, 2025 15:44
Додано: Нед 23 бер, 2025 18:59
Re: Еміграція, заробітчанство
Додано: Нед 23 бер, 2025 20:12
Подивився відео від пана rjkz.
Спочатку ремарка: я подивися відео за 8 (вісім) !!! хвилин до того, як він оприлюднив своє повідомлення. Справа в тому, що я минулий раз мав необережність написати ПОЗИТИВНИЙ відгук на його допис через 8 хвилин після того, як він його оприлюднив, що викликало його суттєве невдоволення.
Скрін екрану (натисніть - відкриється повне фото) показує не тільки, що дійсно я подивився відео раніше (!) на 8 хвилин, але і те, що я додивився до кінця:
Я змушений концентрувати на цьому увагу, бо минулий раз була прямо конфлікта ситуація.
Ну так буває, коли одна людина НЕ розуміє, як налаштований технічно Фінансовий форум України, а інші не розуміють, що вони пишуть, і які часові пояси у того, хто пише на форумах.
Мій часовий пояс НЕ співпадає ні з Києвом, ні з Нью Йорком. Ну так сталося...
З приводу відео.
Хороше інформативне відео.
Тут головне не дивуватися тому, що такі професії та такі посади - крім першої та останньої - не назвеш востребуваними та вископлачуваними.
Посаду далекобійника займає вже більше 10 років мій приятель - колишній студент із Сімферополя, який волею випадку опинився весною 2014 року в США - та вже не повернувся в АР Крим.
Ще 10 років тому мені говорив, що напружена важка робота - але 10 000 доларів на місяць має.
Це приблизно 120 000 доларів за рік.
Ну а інші посади - панове - ну хіба в Україні за це багато платять - за те, що ви комусь привезете з МакДональдса бутерброд...
Відео корисне і змушує думати.
Я сьогодні спілкувася з паном Андрієм. Мій сусід по Львову. 1993 року народження.
Він НЕ працював далекобійником, він працював головою:
- в 2010 році вступив в Львіський університет.
- в 2017 вступив в аспірантиру того ж університету.
- в 2019 році - вже захистив кандидатську (за новими стандартами "доктор філософії").
Станом на сьогодні - доцент Львівської політехніки.
Ну доценти на сьогодні бідніші за "церковну мишу" - якщо навіть працюють на повну ставку - а це рідкісна річ - зазвичай на 1/2 ставки - то отримують не більше 16 000 гривень (жебрацьких) на руки.
Відповідно на 1/2ставку - чисто на проїзд на роботу 8 000 гривень. В світоч знань.
Але якщо є колепка в голові - то ти влаштуєшся на посаду "директора" якогось експертного відділу (за сумісництвом) де будеш мати гроші - і великі - за папірці під назвою "Експертний висновок".
Ну а за монтаж змішувача або роботу викруткою багато не платять.
Відео корисне.
Ставить всі крапки над "і".
Пане rjkz - дякую - інформативне "правильне" відео.
Пишаюсь: подивився за 8 (вісім) хвилин до того, як ви його оприлюднили.
Востаннє редагувалось akurt в Нед 23 бер, 2025 20:36, всього редагувалось 3 разів.
Додано: Нед 23 бер, 2025 20:21
звісно можна. баласт у вигляді батьків скинули й борешся на чужій землі. а тут хтось має боротися й за твоїх батьків. така от справедливість з точки зору BIGor
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