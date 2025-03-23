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Еміграція, заробітчанство

Еміграція, заробітчанство
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 2698269927002701
Повідомлення Додано: Нед 23 бер, 2025 15:40

  Investor_K написав:Так

Так а який сенс вашого вкиду? Хто хоче - емігрує, хто не хоче не емігрує. Ніхто нікому нічого не повинен. Рабство/кріпацтво відмінили ще за царя.
BIGor
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Повідомлення Додано: Нед 23 бер, 2025 15:41

Re: Еміграція, заробітчанство

BIGor написав:
  Investor_K написав:Не треба нікуди імігрувати. Треба за свою долю боротися на рідній землі

Може Ви хотіли написати емігрувати? Тема ж про еміграцію, а не іміграцію.
Немає різниці. Для України ви емігруєте, в той самий час імігруєте в іншу країну. Без першого немає другого
Faceless
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Повідомлення Додано: Нед 23 бер, 2025 15:44

akurt

Ваша відповідь?


Лінивий і мрійливий
Hotab
 
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Повідомлення Додано: Нед 23 бер, 2025 15:44

  BIGor написав:
  Investor_K написав:Так

Так а який сенс вашого вкиду? Хто хоче - емігрує, хто не хоче не емігрує. Ніхто нікому нічого не повинен. Рабство/кріпацтво відмінили ще за царя.

Так в 22-му знову ввели. Якщо не вірите - зʼїздіть в гості на свою тернопільщину)))
gonchik74
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Повідомлення Додано: Нед 23 бер, 2025 18:59

Re: Еміграція, заробітчанство

rjkz
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Повідомлення Додано: Нед 23 бер, 2025 20:12

Подивився відео від пана rjkz.

Спочатку ремарка: я подивися відео за 8 (вісім) !!! хвилин до того, як він оприлюднив своє повідомлення. Справа в тому, що я минулий раз мав необережність написати ПОЗИТИВНИЙ відгук на його допис через 8 хвилин після того, як він його оприлюднив, що викликало його суттєве невдоволення.
Скрін екрану (натисніть - відкриється повне фото) показує не тільки, що дійсно я подивився відео раніше (!) на 8 хвилин, але і те, що я додивився до кінця:
Зображення
Я змушений концентрувати на цьому увагу, бо минулий раз була прямо конфлікта ситуація.
Ну так буває, коли одна людина НЕ розуміє, як налаштований технічно Фінансовий форум України, а інші не розуміють, що вони пишуть, і які часові пояси у того, хто пише на форумах.
Мій часовий пояс НЕ співпадає ні з Києвом, ні з Нью Йорком. Ну так сталося...

З приводу відео.
Хороше інформативне відео.
Тут головне не дивуватися тому, що такі професії та такі посади - крім першої та останньої - не назвеш востребуваними та вископлачуваними.

Посаду далекобійника займає вже більше 10 років мій приятель - колишній студент із Сімферополя, який волею випадку опинився весною 2014 року в США - та вже не повернувся в АР Крим.
Ще 10 років тому мені говорив, що напружена важка робота - але 10 000 доларів на місяць має.
Це приблизно 120 000 доларів за рік.

Ну а інші посади - панове - ну хіба в Україні за це багато платять - за те, що ви комусь привезете з МакДональдса бутерброд...
Відео корисне і змушує думати.

Я сьогодні спілкувася з паном Андрієм. Мій сусід по Львову. 1993 року народження.
Він НЕ працював далекобійником, він працював головою:
- в 2010 році вступив в Львіський університет.
- в 2017 вступив в аспірантиру того ж університету.
- в 2019 році - вже захистив кандидатську (за новими стандартами "доктор філософії").
Станом на сьогодні - доцент Львівської політехніки.
Ну доценти на сьогодні бідніші за "церковну мишу" - якщо навіть працюють на повну ставку - а це рідкісна річ - зазвичай на 1/2 ставки - то отримують не більше 16 000 гривень на руки.
Відповідно на 1/2 ставку - чисто на проїзд на роботу -8 000 гривень. В світоч знань.
Але якщо є клепка в голові - то ти влаштуєшся на посаду "директора" якогось експертного відділу (за сумісництвом) де будеш мати гроші - і великі - за папірці під назвою "Експертний висновок".

Ну а за монтаж змішувача або роботу викруткою багато не платять.
Відео корисне.
Ставить всі крапки над "і".
Пане rjkz - дякую - інформативне "правильне" відео.
Пишаюсь: подивився за 8 (вісім) хвилин до того, як ви його оприлюднили.
Востаннє редагувалось akurt в Нед 23 бер, 2025 21:51, всього редагувалось 4 разів.
akurt
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Повідомлення Додано: Нед 23 бер, 2025 20:21

  BIGor написав:
  Faceless написав:
  Investor_K написав:Не треба нікуди імігрувати. Треба за свою долю боротися на рідній землі

Немає різниці. Для України ви емігруєте, в той самий час імігруєте в іншу країну. Без першого немає другого

Так а в чому смисл Вашого заклику? Якщо хочете - боріться за "свою долю" на своїй землі. Так само за "свою долю" боротися можна і на чужій землі.

звісно можна. баласт у вигляді батьків скинули й борешся на чужій землі. а тут хтось має боротися й за твоїх батьків. така от справедливість з точки зору BIGor 8)
Shaman
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Повідомлення Додано: Нед 23 бер, 2025 22:10

Re: Еміграція, заробітчанство

В принципе, что мотивировало опубликовать это видео - именно доход тракеров.
Я несколько таких просмотрел за вчера и сегодня, все сходятся во мнении, что с траковым бизнесом, мягко говоря - плохо.
И если видео от данного блогера - про зарплаты тракеров, то видео от владельца траковой компании - в целом про отрасль. Грузов мало и платят за них мало. Высокая конкуренция вынуждает снижать ценник. И это еще до введения тарифов, отложенных на апрель.
Почему я вообще эту тему поднял?
Потому что я много раз писал несколько лет назад, что заработок тракера в месяц вполне может быть 15-18 тысяч. И это было. Времена изменились. Сейчас этого нет. 10 тысяч - потолок, выше которого очень трудно прыгнуть,работая 3 недели в месяц в рейсе.
Почему такая ситуация в траковом бизнесе?
Еще раз слова владельца тракового бизнеса - грузов мало.
То есть, экономика охлаждена. Люди стали меньше покупать, производители стали меньше производить. Если производители стали меньше производить, то и нанимают они меньше персонала и меньше им платят.
Насчет того, что надо "зарабатывать головой". Это хорощий совет. Без стеба.
Но среди десятков тысяч госслужащих, которых уволили, было много зарабатывающих головой. Судя по всему, будут сокращения в НАСА, если уже не идут. А там тоже зарабатывают головой.
И вот если еще чувак, который "отверткой меняет смеситель" себе найдет хоть какую-то работу за какие-то, может и мЕньшие деньги, то физик может эту работу не найти. Собственно это и не секрет, что чем выше человек забирается по служебной (социальной?) лестнице, тем сложнее найти ему работу в случае потери.
rjkz
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Повідомлення Додано: Нед 23 бер, 2025 22:20

  Shaman написав:звісно можна. баласт у вигляді батьків скинули й борешся на чужій землі. а тут хтось має боротися й за твоїх батьків. така от справедливість з точки зору

Ти борцун? Моїх батьків до "Cвоєї боротьби" тут не приплітай нелюдь.
BIGor
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