Форуми / Персональні Фінанси / Ринок нерухомості / Еміграція, заробітчанство Еміграція, заробітчанство + Додати

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#<1 ... 2698269927002701 Додано: Нед 23 бер, 2025 15:40 Investor_K написав: Так Так

Так а який сенс вашого вкиду? Хто хоче - емігрує, хто не хоче не емігрує. Ніхто нікому нічого не повинен. Рабство/кріпацтво відмінили ще за царя. Так а який сенс вашого вкиду? Хто хоче - емігрує, хто не хоче не емігрує. Ніхто нікому нічого. Рабство/кріпацтво відмінили ще за царя. BIGor

Повідомлень: 9832 З нами з: 19.09.10 Подякував: 1422 раз. Подякували: 1839 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Нед 23 бер, 2025 15:41 Re: Еміграція, заробітчанство BIGor написав: Investor_K написав: Не треба нікуди імігрувати. Треба за свою долю боротися на рідній землі Не треба нікуди імігрувати. Треба за свою долю боротися на рідній землі

Може Ви хотіли написати емігрувати? Тема ж про еміграцію, а не іміграцію. Може Ви хотіли написати? Тема ж про еміграцію, а не іміграцію. Немає різниці. Для України ви емігруєте, в той самий час імігруєте в іншу країну. Без першого немає другого Немає різниці. Для України ви емігруєте, в той самий час імігруєте в іншу країну. Без першого немає другого Faceless

Модератор Повідомлень: 35541 З нами з: 24.01.12 Подякував: 1470 раз. Подякували: 8148 раз. Профіль 4 9 3 ВідповістиЦитата Додано: Нед 23 бер, 2025 15:44 akurt



Ваша відповідь?





Лінивий і мрійливий Лінивий і мрійливий Hotab Повідомлень: 14551 З нами з: 15.02.09 Подякував: 385 раз. Подякували: 2331 раз. Профіль 1 3 2 ВідповістиЦитата Додано: Нед 23 бер, 2025 15:44 BIGor написав: Investor_K написав: Так Так

Так а який сенс вашого вкиду? Хто хоче - емігрує, хто не хоче не емігрує. Ніхто нікому нічого не повинен. Рабство/кріпацтво відмінили ще за царя. Так а який сенс вашого вкиду? Хто хоче - емігрує, хто не хоче не емігрує. Ніхто нікому нічого. Рабство/кріпацтво відмінили ще за царя.

Так в 22-му знову ввели. Якщо не вірите - зʼїздіть в гості на свою тернопільщину))) Так в 22-му знову ввели. Якщо не вірите - зʼїздіть в гості на свою тернопільщину))) gonchik74

Повідомлень: 955 З нами з: 28.01.15 Подякував: 15 раз. Подякували: 153 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Нед 23 бер, 2025 18:59 Re: Еміграція, заробітчанство rjkz

Повідомлень: 17062 З нами з: 31.01.12 Подякував: 8492 раз. Подякували: 5354 раз. Профіль 8 4 6 ВідповістиЦитата Додано: Нед 23 бер, 2025 20:12 rjkz.



Спочатку ремарка: я подивися відео за 8 (вісім) !!! хвилин до того, як він оприлюднив своє повідомлення. Справа в тому, що я минулий раз мав необережність написати ПОЗИТИВНИЙ відгук на його допис через 8 хвилин після того, як він його оприлюднив, що викликало його суттєве невдоволення.

Скрін екрану (натисніть - відкриється повне фото) показує не тільки, що дійсно я подивився відео раніше (!) на 8 хвилин, але і те, що я додивився до кінця:



Я змушений концентрувати на цьому увагу, бо минулий раз була прямо конфлікта ситуація.

Ну так буває, коли одна людина НЕ розуміє, як налаштований технічно Фінансовий форум України, а інші не розуміють, що вони пишуть, і які часові пояси у того, хто пише на форумах.

Мій часовий пояс НЕ співпадає ні з Києвом, ні з Нью Йорком. Ну так сталося...



З приводу відео.

Хороше інформативне відео.

Тут головне не дивуватися тому, що такі професії та такі посади - крім першої та останньої - не назвеш востребуваними та вископлачуваними.



Посаду далекобійника займає вже більше 10 років мій приятель - колишній студент із Сімферополя, який волею випадку опинився весною 2014 року в США - та вже не повернувся в АР Крим.

Ще 10 років тому мені говорив, що напружена важка робота - але 10 000 доларів на місяць має.

Це приблизно 120 000 доларів за рік.



Ну а інші посади - панове - ну хіба в Україні за це багато платять - за те, що ви комусь привезете з МакДональдса бутерброд...

Відео корисне і змушує думати.



Я сьогодні спілкувася з паном Андрієм. Мій сусід по Львову. 1993 року народження.

Він НЕ працював далекобійником, він працював головою:

- в 2010 році вступив в Львіський університет.

- в 2017 вступив в аспірантиру того ж університету.

- в 2019 році - вже захистив кандидатську (за новими стандартами "доктор філософії").

Станом на сьогодні - доцент Львівської політехніки.

Ну доценти на сьогодні бідніші за "церковну мишу" - якщо навіть працюють на повну ставку - а це рідкісна річ - зазвичай на 1/2 ставки - то отримують не більше 16 000 гривень на руки.

Відповідно на 1/2 ставку - чисто на проїзд на роботу -8 000 гривень. В світоч знань.

Але якщо є клепка в голові - то ти влаштуєшся на посаду "директора" якогось експертного відділу (за сумісництвом) де будеш мати гроші - і великі - за папірці під назвою "Експертний висновок".



Ну а за монтаж змішувача або роботу викруткою багато не платять.

Відео корисне.

Ставить всі крапки над "і".

Пане rjkz - дякую - інформативне "правильне" відео.

Пишаюсь: подивився за 8 (вісім) хвилин до того, як ви його оприлюднили. Подивився відео від панаСпочатку ремарка: я подивися відео за 8 (вісім) !!! хвилинповідомлення. Справа в тому, що я минулий разнаписати ПОЗИТИВНИЙ відгук на його допис через 8 хвилин після того, як він його оприлюднив, що викликало його суттєве невдоволення.Скрін екрану (натисніть - відкриється повне фото) показує не тільки, що дійсно я подивився відео раніше (!) на 8 хвилин, але і те, що я додивився до кінця:Я змушений концентрувати на цьому увагу, бо минулий раз була прямо конфлікта ситуація.Ну так буває, коли одна людина НЕ розуміє, як налаштований технічно Фінансовий форум України, а інші не розуміють, що вони пишуть, і які часові пояси у того, хто пише на форумах.Мій часовий пояс НЕ співпадає ні з Києвом, ні з Нью Йорком. Ну так сталося...З приводу відео.Тут головне не дивуватися тому, що такі професії та такі посади - крім першої та останньої - не назвеш востребуваними та вископлачуваними.Посаду далекобійника займає вже більше 10 років мій приятель - колишній студент із Сімферополя, який волею випадку опинився весною 2014 року в США - та вже не повернувся в АР Крим.Ще 10 років тому мені говорив, що напружена важка робота -Це приблизно 120 000 доларів за рік.Ну а інші посади - панове -- за те, що ви комусь привезете з МакДональдса бутерброд...Відео корисне і змушує думати.Я сьогодні спілкувася з паном Андрієм. Мій сусід по Львову.року народження.Він НЕ працював далекобійником, він працював головою:- в 2010 році вступив в Львіський університет.- в 2017 вступив в аспірантиру того ж університету.- в 2019 році - вже захистив кандидатську (за новими стандартами "доктор філософії").Станом на сьогодні - доцент Львівської політехніки.Ну доценти на сьогодні бідніші за "церковну мишу" - якщо навіть працюють на повну ставку - а це рідкісна річ - зазвичай на 1/2 ставки - то отримують не більше 16 000 гривень на руки.Відповідно на 1/2 ставку - чисто на проїзд на роботу -8 000 гривень. В світоч знань.Але якщо є клепка в голові - то ти влаштуєшся на посаду "директора" якогось експертного відділу (за сумісництвом) де будеш мати гроші - і великі - за папірці під назвою "Експертний висновок".Ну а за монтаж змішувача або роботу викруткою багато не платять.Відео корисне.Ставить всі крапки над "і".Пане- дякую - інформативне "правильне" відео.Пишаюсь: подивився за 8 (вісім) хвилин до того, як ви його оприлюднили. Востаннє редагувалось akurt в Нед 23 бер, 2025 21:51, всього редагувалось 4 разів. akurt

Повідомлень: 10689 З нами з: 12.02.09 Подякував: 3925 раз. Подякували: 1394 раз. Профіль 2 ВідповістиЦитата Додано: Нед 23 бер, 2025 20:21 BIGor написав: Faceless написав: Investor_K написав: Не треба нікуди імігрувати. Треба за свою долю боротися на рідній землі Не треба нікуди імігрувати. Треба за свою долю боротися на рідній землі

Немає різниці. Для України ви емігруєте, в той самий час імігруєте в іншу країну. Без першого немає другого Немає різниці. Для України ви емігруєте, в той самий час імігруєте в іншу країну. Без першого немає другого

Так а в чому смисл Вашого заклику? Якщо хочете - боріться за "свою долю" на своїй землі. Так само за "свою долю" боротися можна і на чужій землі. Так а в чому смисл Вашого заклику? Якщо хочете - боріться за "свою долю" на своїй землі. Так само за "свою долю" боротися можна і на чужій землі.

звісно можна. баласт у вигляді батьків скинули й борешся на чужій землі. а тут хтось має боротися й за твоїх батьків. така от справедливість з точки зору BIGor звісно можна. баласт у вигляді батьків скинули й борешся на чужій землі. а тут хтось має боротися й за твоїх батьків. така от справедливість з точки зору Shaman

Повідомлень: 8383 З нами з: 29.09.19 Подякував: 734 раз. Подякували: 1599 раз. Профіль 1 3 5 ВідповістиЦитата Додано: Нед 23 бер, 2025 22:10 Re: Еміграція, заробітчанство В принципе, что мотивировало опубликовать это видео - именно доход тракеров.

Я несколько таких просмотрел за вчера и сегодня, все сходятся во мнении, что с траковым бизнесом, мягко говоря - плохо.

И если видео от данного блогера - про зарплаты тракеров, то видео от владельца траковой компании - в целом про отрасль. Грузов мало и платят за них мало. Высокая конкуренция вынуждает снижать ценник. И это еще до введения тарифов, отложенных на апрель.

Почему я вообще эту тему поднял?

Потому что я много раз писал несколько лет назад, что заработок тракера в месяц вполне может быть 15-18 тысяч. И это было. Времена изменились. Сейчас этого нет. 10 тысяч - потолок, выше которого очень трудно прыгнуть,работая 3 недели в месяц в рейсе.

Почему такая ситуация в траковом бизнесе?

Еще раз слова владельца тракового бизнеса - грузов мало.

То есть, экономика охлаждена. Люди стали меньше покупать, производители стали меньше производить. Если производители стали меньше производить, то и нанимают они меньше персонала и меньше им платят.

Насчет того, что надо "зарабатывать головой". Это хорощий совет. Без стеба.

Но среди десятков тысяч госслужащих, которых уволили, было много зарабатывающих головой. Судя по всему, будут сокращения в НАСА, если уже не идут. А там тоже зарабатывают головой.

И вот если еще чувак, который "отверткой меняет смеситель" себе найдет хоть какую-то работу за какие-то, может и мЕньшие деньги, то физик может эту работу не найти. Собственно это и не секрет, что чем выше человек забирается по служебной (социальной?) лестнице, тем сложнее найти ему работу в случае потери. rjkz

Повідомлень: 17062 З нами з: 31.01.12 Подякував: 8492 раз. Подякували: 5354 раз. Профіль 8 4 6 ВідповістиЦитата Додано: Нед 23 бер, 2025 22:20 Shaman написав: звісно можна. баласт у вигляді батьків скинули й борешся на чужій землі. а тут хтось має боротися й за твоїх батьків. така от справедливість з точки зору звісно можна. баласт у вигляді батьків скинули й борешся на чужій землі. а тут хтось має боротися й за твоїх батьків. така от справедливість з точки зору

Ти борцун? Моїх батьків до "Cвоєї боротьби" тут не приплітай нелюдь. Ти борцун? Моїх батьків до "Cвоєї боротьби" тут не приплітай нелюдь. BIGor

Повідомлень: 9832 З нами з: 19.09.10 Подякував: 1422 раз. Подякували: 1839 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата #<1 ... 2698269927002701 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Статті на Finance.ua Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки для вашого гаманця Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення публікацій Finance.ua Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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