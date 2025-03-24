Форуми / Персональні Фінанси / Ринок нерухомості / Еміграція, заробітчанство Еміграція, заробітчанство + Додати

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#<1 ... 2698269927002701 Додано: Нед 23 бер, 2025 15:44 akurt



Ваша відповідь?





Лінивий і мрійливий Лінивий і мрійливий Hotab Повідомлень: 14552 З нами з: 15.02.09 Подякував: 385 раз. Подякували: 2332 раз. Профіль 1 3 2 ВідповістиЦитата Додано: Нед 23 бер, 2025 15:44 BIGor написав: Investor_K написав: Так Так

Так а який сенс вашого вкиду? Хто хоче - емігрує, хто не хоче не емігрує. Ніхто нікому нічого не повинен. Рабство/кріпацтво відмінили ще за царя. Так а який сенс вашого вкиду? Хто хоче - емігрує, хто не хоче не емігрує. Ніхто нікому нічого. Рабство/кріпацтво відмінили ще за царя.

Так в 22-му знову ввели. Якщо не вірите - зʼїздіть в гості на свою тернопільщину))) Так в 22-му знову ввели. Якщо не вірите - зʼїздіть в гості на свою тернопільщину))) gonchik74

Повідомлень: 955 З нами з: 28.01.15 Подякував: 15 раз. Подякували: 153 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Нед 23 бер, 2025 18:59 Re: Еміграція, заробітчанство rjkz

Повідомлень: 17062 З нами з: 31.01.12 Подякував: 8492 раз. Подякували: 5355 раз. Профіль 8 4 6 ВідповістиЦитата Додано: Нед 23 бер, 2025 20:12 Подивився відео від пана rjkz.



Хороше інформативне відео.

Тут головне не дивуватися тому, що такі професії та такі посади/професіі - крім першої та останньої - не назвеш востребуваними та високооплачуваними.



Посаду далекобійника займає вже більше 10 років мій приятель - колишній студент із Сімферополя, який волею випадку опинився весною 2014 року в США - та вже не повернувся в АР Крим.

Ще 10 років тому мені говорив, що напружена важка робота - але 10 000 доларів на місяць має.

Ну а інші посади - панове - ну хіба в Україні за це багато платять - за те, що ви комусь привезете з МакДональдса бутерброд...

Відео корисне і змушує думати. Востаннє редагувалось akurt в Пон 24 бер, 2025 05:03, всього редагувалось 6 разів. akurt

Повідомлень: 10690 З нами з: 12.02.09 Подякував: 3925 раз. Подякували: 1394 раз. Профіль 2 ВідповістиЦитата Додано: Нед 23 бер, 2025 20:21 BIGor написав: Faceless написав: Investor_K написав: Не треба нікуди імігрувати. Треба за свою долю боротися на рідній землі Не треба нікуди імігрувати. Треба за свою долю боротися на рідній землі

Немає різниці. Для України ви емігруєте, в той самий час імігруєте в іншу країну. Без першого немає другого Немає різниці. Для України ви емігруєте, в той самий час імігруєте в іншу країну. Без першого немає другого

Так а в чому смисл Вашого заклику? Якщо хочете - боріться за "свою долю" на своїй землі. Так само за "свою долю" боротися можна і на чужій землі. Так а в чому смисл Вашого заклику? Якщо хочете - боріться за "свою долю" на своїй землі. Так само за "свою долю" боротися можна і на чужій землі.

звісно можна. звісно можна. Shaman

Повідомлень: 8386 З нами з: 29.09.19 Подякував: 734 раз. Подякували: 1599 раз. Профіль 1 3 5 ВідповістиЦитата Додано: Нед 23 бер, 2025 22:10 Re: Еміграція, заробітчанство В принципе, что мотивировало опубликовать это видео - именно доход тракеров.

Я несколько таких просмотрел за вчера и сегодня, все сходятся во мнении, что с траковым бизнесом, мягко говоря - плохо.

И если видео от данного блогера - про зарплаты тракеров, то видео от владельца траковой компании - в целом про отрасль. Грузов мало и платят за них мало. Высокая конкуренция вынуждает снижать ценник. И это еще до введения тарифов, отложенных на апрель.

Почему я вообще эту тему поднял?

Потому что я много раз писал несколько лет назад, что заработок тракера в месяц вполне может быть 15-18 тысяч. И это было. Времена изменились. Сейчас этого нет. 10 тысяч - потолок, выше которого очень трудно прыгнуть,работая 3 недели в месяц в рейсе.

Почему такая ситуация в траковом бизнесе?

Еще раз слова владельца тракового бизнеса - грузов мало.

То есть, экономика охлаждена. Люди стали меньше покупать, производители стали меньше производить. Если производители стали меньше производить, то и нанимают они меньше персонала и меньше им платят.

Насчет того, что надо "зарабатывать головой". Это хорощий совет. Без стеба.

Но среди десятков тысяч госслужащих, которых уволили, было много зарабатывающих головой. Судя по всему, будут сокращения в НАСА, если уже не идут. А там тоже зарабатывают головой.

И вот если еще чувак, который "отверткой меняет смеситель" себе найдет хоть какую-то работу за какие-то, может и мЕньшие деньги, то физик может эту работу не найти. Собственно это и не секрет, что чем выше человек забирается по служебной (социальной?) лестнице, тем сложнее найти ему работу в случае потери. rjkz

Повідомлень: 17062 З нами з: 31.01.12 Подякував: 8492 раз. Подякували: 5355 раз. Профіль 8 4 6 ВідповістиЦитата Додано: Пон 24 бер, 2025 10:53 Еміграція, заробітчанство



News from USA



"Хіба ревуть воли, як ясна повні" (с)



В один той же червневий день двоє зовсім різних родин - але трохи

знайомих між собою - відбули з родинами в США за Програмою U4U.



З обома родинами регулярно спілкуюся.



Пройшов достатній термін, щоби вже зорієнтуватися куди ти попав та навіщо.

Особливо в світі останнього відео від rjkz, яке багатьох може зробити більш свідомим та змусить задуматися:

"Хто ти, що вмієш, за що ми захочемо платити тоді гроші, щоби ти та воя родина вижили в ці важкі реально часи?".



Я не все можу розповідати - справи приватні - але деякі моменти мені здаються відкритими та цікавими.

Нижче будуть ДЕЯКІ реальні відповіді на мої запитання. Діалог був виключно українською.

То деякі учасники форуму не знають мови своєї держави. Ну ось так в них склалося...



Я: Добрий день! Як справи - що нового. Я зараз перебуваю у Франції ... Багато роботи - бо 26 квітня із США прилітають українці нашої діаспори - до української діаспори Франції - і треба виконати багато підготовчої роботи. Бувають дні, коли реально "падаю з ніг"... Ви на тій самій роботі - в (видалено)?



Він: Я все там же, але паралельно трохи шукаю куди рухатися далі. І в плані роботи, та і в плані місця проживання Трамп вніс усім українцям тут напругу. Загалом не можу сказати, що дуже подобається в США. На пенсію так точно краще в Європі!



Я: Трохи сумно... Невже немає чогось обнадійливого...



Він: Тиждень тому "під прогноз" вирвався у гори з роботи на 1 день...

Близько 100 миль від дому і справжня зима! Природа чудова, але немає часу їздити і дивитися.



Я: Ну снігом на фото мене налякали… тут, де я живу, погода, як в Криму - але за 100 км гори і є гірськолижний центр - ще не були ми там, але є таке. В цілому французи живуть непогано, можна сказати, «тихенько». Поки нас напружує тільки ціна на електричну енергію - десь 1/4€ за 1 кВтгод - в місяць виходить до 200€. Все інше - досить дешево.



Він: О, то тут приблизно так само електрика. За 2 місяці 400$ вийшло, але у нас опалення і плита на електриці. Взагалі не люблю електроплити, але поки так.

І ще тариф прогресивний, чим більше споживати - тим дорожче...



Я: А що з дітьми - (Примітка: в нього троє дітей - реально турботливий та гарний батько!) чи є якась підтримка українцям...



Він: Фактично садочок держаний у тій же початковій школі з 4х років, зараз ніби уже і з 3х є...

У нас найменша дитина якраз закінчує клас садочку і переходить у перший наступного року.

Старша дочка піде в середню школу. Зараз займаємося питанням, в яку саме.

Загалом державні школи нормальні. (Примітка: я йому вірю, біо він закінчив у Києві університет імені Тараса Шевченка). По виплатах, то нам по приїзду призначили 1 600 готівкою і десь 600 на продуктову картку. Це на сімʼю з 5х...

Але коли почав працювати, то зменшили допомогу...

І якщо буде зарплата вище ліміту, то заберуть...

Враховуючи, що лише оренда і комунальні 3700 в місяць, то це не багато...



Я: О! Я знаю, що таке в США 1600 - то копійки...



Він: Так, тут як тільки починаєш більше заробляти, то одразу податки ростуть...

Ми живемо у величезному комплексі біля (видалено)...

Але якість житла набагато гірше, ніж в Туреччині....



Я: Був поруч з вами в тих містах - уявляю все...



Він: Хоча спортзал і басейн класні, але квартири самі по собі і звукоізоляція ніякі...



х х х

Гарного спокійного понеділка! akurt

Повідомлень: 10690 З нами з: 12.02.09 Подякував: 3925 раз. Подякували: 1394 раз. Профіль 2 ВідповістиЦитата Додано: Пон 24 бер, 2025 11:56 Нада валіть, але додому rjkz написав: В принципе, что мотивировало опубликовать это видео - именно доход тракеров.

Я несколько таких просмотрел за вчера и сегодня, все сходятся во мнении, что с траковым бизнесом, мягко говоря - плохо.

И если видео от данного блогера - про зарплаты тракеров, то видео от владельца траковой компании - в целом про отрасль. Грузов мало и платят за них мало. Высокая конкуренция вынуждает снижать ценник. И это еще до введения тарифов, отложенных на апрель.

Почему я вообще эту тему поднял?

Потому что я много раз писал несколько лет назад, что заработок тракера в месяц вполне может быть 15-18 тысяч. И это было. Времена изменились. Сейчас этого нет. 10 тысяч - потолок, выше которого очень трудно прыгнуть,работая 3 недели в месяц в рейсе.

Почему такая ситуация в траковом бизнесе?

Еще раз слова владельца тракового бизнеса - грузов мало.

То есть, экономика охлаждена. Люди стали меньше покупать, производители стали меньше производить. Если производители стали меньше производить, то и нанимают они меньше персонала и меньше им платят.

Насчет того, что надо "зарабатывать головой". Это хорощий совет. Без стеба.

Но среди десятков тысяч госслужащих, которых уволили, было много зарабатывающих головой. Судя по всему, будут сокращения в НАСА, если уже не идут. А там тоже зарабатывают головой.

И вот если еще чувак, который "отверткой меняет смеситель" себе найдет хоть какую-то работу за какие-то, может и мЕньшие деньги, то физик может эту работу не найти. Собственно это и не секрет, что чем выше человек забирается по служебной (социальной?) лестнице, тем сложнее найти ему работу в случае потери. В принципе, что мотивировало опубликовать это видео - именно доход тракеров.Я несколько таких просмотрел за вчера и сегодня, все сходятся во мнении, что с траковым бизнесом, мягко говоря - плохо.И если видео от данного блогера - про зарплаты тракеров, то видео от владельца траковой компании - в целом про отрасль. Грузов мало и платят за них мало. Высокая конкуренция вынуждает снижать ценник. И это еще до введения тарифов, отложенных на апрель.Почему я вообще эту тему поднял?Потому что я много раз писал несколько лет назад, что заработок тракера в месяц вполне может быть 15-18 тысяч. И это было. Времена изменились. Сейчас этого нет. 10 тысяч - потолок, выше которого очень трудно прыгнуть,работая 3 недели в месяц в рейсе.Почему такая ситуация в траковом бизнесе?Еще раз слова владельца тракового бизнеса - грузов мало.То есть, экономика охлаждена. Люди стали меньше покупать, производители стали меньше производить. Если производители стали меньше производить, то и нанимают они меньше персонала и меньше им платят.Насчет того, что надо "зарабатывать головой". Это хорощий совет. Без стеба.Но среди десятков тысяч госслужащих, которых уволили, было много зарабатывающих головой. Судя по всему, будут сокращения в НАСА, если уже не идут. А там тоже зарабатывают головой.И вот если еще чувак, который "отверткой меняет смеситель" себе найдет хоть какую-то работу за какие-то, может и мЕньшие деньги, то физик может эту работу не найти. Собственно это и не секрет, что чем выше человек забирается по служебной (социальной?) лестнице, тем сложнее найти ему работу в случае потери.

Не знаю про що ви балакаєте, але треба валити. (с) (бородатий анекдот про еміграцію) Не знаю про що ви балакаєте, але треба валити. (с) (бородатий анекдот про еміграцію) flyman

Повідомлень: 38871 З нами з: 09.03.14 Подякував: 1596 раз. Подякували: 2807 раз. Профіль 1 3 ВідповістиЦитата Додано: Пон 24 бер, 2025 19:24 Re: Еміграція, заробітчанство https://www.tiktok.com/@narisovano.norm ... 2538254598 Кому цікаво чим в житті займається Акурт, відповідь у цьому коротенькому відео: airmax78 Повідомлень: 42819 З нами з: 25.10.12 Подякував: 981 раз. Подякували: 5340 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Пон 24 бер, 2025 19:45 rjkz написав: В принципе, что мотивировало опубликовать это видео - именно доход тракеров.

Я несколько таких просмотрел за вчера и сегодня, все сходятся во мнении, что с траковым бизнесом, мягко говоря - плохо.

И если видео от данного блогера - про зарплаты тракеров, то видео от владельца траковой компании - в целом про отрасль. Грузов мало и платят за них мало. Высокая конкуренция вынуждает снижать ценник. И это еще до введения тарифов, отложенных на апрель.

Почему я вообще эту тему поднял?

Потому что я много раз писал несколько лет назад, что заработок тракера в месяц вполне может быть 15-18 тысяч. И это было. Времена изменились. Сейчас этого нет. 10 тысяч - потолок, выше которого очень трудно прыгнуть,работая 3 недели в месяц в рейсе.

Почему такая ситуация в траковом бизнесе?

Еще раз слова владельца тракового бизнеса - грузов мало.

То есть, экономика охлаждена. Люди стали меньше покупать, производители стали меньше производить. Если производители стали меньше производить, то и нанимают они меньше персонала и меньше им платят.

Насчет того, что надо "зарабатывать головой". Это хорощий совет. Без стеба.

Но среди десятков тысяч госслужащих, которых уволили, было много зарабатывающих головой. Судя по всему, будут сокращения в НАСА, если уже не идут. А там тоже зарабатывают головой.

И вот если еще чувак, который "отверткой меняет смеситель" себе найдет хоть какую-то работу за какие-то, может и мЕньшие деньги, то физик может эту работу не найти. Собственно это и не секрет, что чем выше человек забирается по служебной (социальной?) лестнице, тем сложнее найти ему работу в случае потери. В принципе, что мотивировало опубликовать это видео - именно доход тракеров.Я несколько таких просмотрел за вчера и сегодня, все сходятся во мнении, что с траковым бизнесом, мягко говоря - плохо.И если видео от данного блогера - про зарплаты тракеров, то видео от владельца траковой компании - в целом про отрасль. Грузов мало и платят за них мало. Высокая конкуренция вынуждает снижать ценник. И это еще до введения тарифов, отложенных на апрель.Почему я вообще эту тему поднял?Потому что я много раз писал несколько лет назад, что заработок тракера в месяц вполне может быть 15-18 тысяч. И это было. Времена изменились. Сейчас этого нет. 10 тысяч - потолок, выше которого очень трудно прыгнуть,работая 3 недели в месяц в рейсе.Почему такая ситуация в траковом бизнесе?Еще раз слова владельца тракового бизнеса - грузов мало.То есть, экономика охлаждена. Люди стали меньше покупать, производители стали меньше производить. Если производители стали меньше производить, то и нанимают они меньше персонала и меньше им платят.Насчет того, что надо "зарабатывать головой". Это хорощий совет. Без стеба.Но среди десятков тысяч госслужащих, которых уволили, было много зарабатывающих головой. Судя по всему, будут сокращения в НАСА, если уже не идут. А там тоже зарабатывают головой.И вот если еще чувак, который "отверткой меняет смеситель" себе найдет хоть какую-то работу за какие-то, может и мЕньшие деньги, то физик может эту работу не найти. Собственно это и не секрет, что чем выше человек забирается по служебной (социальной?) лестнице, тем сложнее найти ему работу в случае потери.

Кітай та рашка всіх підберуть - з НАСА 100% ніхто без роботи не залишиться. Наслідки для Штатів, думаю, будуть сумні. Не можна просто так взяти і відмовитись від ролі гегемона яку ти займав протягом вже понад 100 років. Та ще й під тиском шакалів. Ані Хуйло, ані Сі навіть мріяти не могли про такий розкол між Штатами та ЄС. Кітай та рашка всіх підберуть - з НАСА 100% ніхто без роботи не залишиться. Наслідки для Штатів, думаю, будуть сумні. Не можна просто так взяти і відмовитись від ролі гегемона яку ти займав протягом вже понад 100 років. Та ще й під тиском шакалів. Ані Хуйло, ані Сі навіть мріяти не могли про такий розкол між Штатами та ЄС. airmax78 Повідомлень: 42819 З нами з: 25.10.12 Подякував: 981 раз. Подякували: 5340 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата #<1 ... 2698269927002701 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Статті на Finance.ua Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки для вашого гаманця Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення публікацій Finance.ua Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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