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Еміграція, заробітчанство
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Пон 24 бер, 2025 20:51
Від голоду у Відні - вже немає грошей на звичайний ранком штрудель та Віденську каву - у київського підпольного біженца під час війни (!) ще й не такі глюки бувають.
"Манєчка
" здається має назву (можливо помиляюся).А не надо было воровать у народа Украины.
У акурт
а не було і немає квартири в Києві за 500 000 евро "з плінтусами прихованного монтажу" та сусальными золотом на стелі.
Але мені прикольно. Продовжуй далі.
Щось схоже було в якомусь комедійному фільмі - там герой фільму йшов вагоном з дзвоником - дзвонив - та вигукував:"Вторая смена, вторая смена".
Це друга стадія психозу починається...
Востаннє редагувалось akurt
в Пон 24 бер, 2025 20:57, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Пон 24 бер, 2025 21:31
там ще є друга частина про заробити на квартиру (собаки стільки не живуть)
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Додано: Пон 24 бер, 2025 21:47
flyman написав:
там ще є друга частина про заробити на квартиру (собаки стільки не живуть)
Пане Флаймане, вас Господь вде так покарав за злочини проти сеье та своєї родини, що приєднуватися гавкати разом з крадієм, який перетнув кордон в часи війни та нараз мешкає у Відні, просто не солідно.
Не вимазуйие в блювотині руки. Ви ж знаєте: вилізе боком…
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Додано: Пон 24 бер, 2025 21:49
Цікаво, що сьогодні за особливий день: на Фінансовий форум України вилізла вся гидота.
Я в календар не дивився - весь день інтенсивна робота. Зараз тільки дібрався до крісла. Включив найкращі музичні хіти.
Але гидота із небуття просто так не вилазить.
Мабуть, щось в лісі здохло.
Всі як на підбор. Смердять разом.
Тьху.
P.S. Ну немає в моєму будинку шампанського, ну немає мені що вам налити - як просив опухлий товстун із синагоги «Золота роза».
І пиріжків немає.
Не просіть, бо вже обцілували і пʼяти, і коліна.
Тьху…
Блін і всю цю голоту голодних нещасних безробітних та безхатніх я повинен нагодувати…
Ні, ну це почесно, але чого всі оці невдахи, голодні та нещасні, яку на інших гілках позиціонують себе як ніби-то розумних, цілують саме мої пʼяти…
Прикольно до безтями.
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