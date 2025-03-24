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Еміграція, заробітчанство

Еміграція, заробітчанство
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 2699270027012702
Повідомлення Додано: Пон 24 бер, 2025 20:51

  airmax78 написав:Кому цікаво чим в житті займається Акурт, відповідь у цьому коротенькому відео: https://www.tiktok.com/@narisovano.norm ... 2538254598

Від голоду у Відні - вже немає грошей на звичайний ранком штрудель та Віденську каву - у київського підпольного біженца під час війни (!) ще й не такі глюки бувають.
"Манєчка" здається має назву (можливо помиляюся).
А не надо было воровать у народа Украины.
У акурта не було і немає квартири в Києві за 500 000 евро "з плінтусами прихованного монтажу" та сусальными золотом на стелі.
Але мені прикольно. Продовжуй далі.
Щось схоже було в якомусь комедійному фільмі - там герой фільму йшов вагоном з дзвоником - дзвонив - та вигукував:
"Вторая смена, вторая смена".
Це друга стадія психозу починається...
Востаннє редагувалось akurt в Пон 24 бер, 2025 20:57, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Пон 24 бер, 2025 21:31

  airmax78 написав:Кому цікаво чим в житті займається Акурт, відповідь у цьому коротенькому відео: https://www.tiktok.com/@narisovano.norm ... 2538254598

там ще є друга частина про заробити на квартиру (собаки стільки не живуть)
flyman
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Повідомлення Додано: Пон 24 бер, 2025 21:47

  flyman написав:
  airmax78 написав:Кому цікаво чим в житті займається Акурт, відповідь у цьому коротенькому відео: https://www.tiktok.com/@narisovano.norm ... 2538254598

там ще є друга частина про заробити на квартиру (собаки стільки не живуть)

Пане Флаймане, вас Господь вде так покарав за злочини проти сеье та своєї родини, що приєднуватися гавкати разом з крадієм, який перетнув кордон в часи війни та нараз мешкає у Відні, просто не солідно.
Не вимазуйие в блювотині руки. Ви ж знаєте: вилізе боком…
akurt
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Повідомлення Додано: Пон 24 бер, 2025 21:49

Цікаво, що сьогодні за особливий день: на Фінансовий форум України вилізла вся гидота.
Я в календар не дивився - весь день інтенсивна робота. Зараз тільки дібрався до крісла. Включив найкращі музичні хіти.
Але гидота із небуття просто так не вилазить.
Мабуть, щось в лісі здохло.
Всі як на підбор. Смердять разом.
Тьху.

P.S. Ну немає в моєму будинку шампанського, ну немає мені що вам налити - як просив опухлий товстун із синагоги «Золота роза».
І пиріжків немає.
Не просіть, бо вже обцілували і пʼяти, і коліна.
Тьху…
Блін і всю цю голоту голодних нещасних безробітних та безхатніх я повинен нагодувати…
Ні, ну це почесно, але чого всі оці невдахи, голодні та нещасні, яку на інших гілках позиціонують себе як ніби-то розумних, цілують саме мої пʼяти…
Прикольно до безтями.
akurt
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  #<1 ... 2699270027012702
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