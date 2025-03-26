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Еміграція, заробітчанство
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 2699270027012702
Повідомлення Додано: Сер 26 бер, 2025 09:07

  Сибарит написав:
  rjkz написав:А...в дизель производтся из канадской тяжелой нефти. Из американской бензин отличный и авиационный керосин. А дизель и мазут - фига.

Тут есть небольшое преувеличение.
Из любой нефти обычно производится весь спектр продуктов, вопрос только в пропорциях. Соотношение дизеля и бензина действительно выше у тяжёлой нефти.

Кстати, старые дальнобойщики жутко ругаются, что на заправках стало трудно найти настоящий дизель. Почти везде био.
Ездить на еде, конечно, кощунство, но озвученную проблему это может несколько сгладить.



Дуже важко зрозуміти скиглення багатої країни на ціни пального...


Gasoline (1 liter)
Ukr 56.34₴ 1.35$
Usa 38.79₴ 0.93$

https://www.numbeo.com/cost-of-living/c ... ted+States
І перші (більші) числа -- то Україна.

При зарплаті майже вдесятеро більшій.
І при ціні пального майже у півтора рази меншій.

От як? Як можна скиглити, що “дорого”? 😳🙀😱

Це ж якийсь лютий цирк... 😒

Що тоді мало би бути у нас? Стіна плачу на кожній заправці? 🤔
Bobua
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