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Еміграція, заробітчанство

Еміграція, заробітчанство
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 2699270027012702
Повідомлення Додано: Сер 26 бер, 2025 09:07

  Сибарит написав:
  rjkz написав:А...в дизель производтся из канадской тяжелой нефти. Из американской бензин отличный и авиационный керосин. А дизель и мазут - фига.

Тут есть небольшое преувеличение.
Из любой нефти обычно производится весь спектр продуктов, вопрос только в пропорциях. Соотношение дизеля и бензина действительно выше у тяжёлой нефти.

Кстати, старые дальнобойщики жутко ругаются, что на заправках стало трудно найти настоящий дизель. Почти везде био.
Ездить на еде, конечно, кощунство, но озвученную проблему это может несколько сгладить.



Дуже важко зрозуміти скиглення багатої країни на ціни пального...


Gasoline (1 liter)
Ukr 56.34₴ 1.35$
Usa 38.79₴ 0.93$

https://www.numbeo.com/cost-of-living/c ... ted+States
І перші (більші) числа -- то Україна.

При зарплаті майже вдесятеро більшій.
І при ціні пального майже у півтора рази меншій.

От як? Як можна скиглити, що “дорого”? 😳🙀😱

Це ж якийсь лютий цирк... 😒

Що тоді мало би бути у нас? Стіна плачу на кожній заправці? 🤔
Bobua
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Повідомлення Додано: Сер 26 бер, 2025 10:04

Кому в Аргентину, 25Куе на все-все-все, навіть фазенда

flyman
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Повідомлення Додано: Сер 26 бер, 2025 11:30

The Death of Tech Jobs.

Пишуть, що 500Куе в Долині після універу накрилися вологим жіночим гендерним органом

https://levelup.gitconnected.com/the-era-of-high-paying-tech-jobs-is-over-572e4e577758
flyman
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Повідомлення Додано: Сер 26 бер, 2025 12:32

  flyman написав:Пишуть, що 500Куе в Долині після універу накрилися вологим жіночим гендерним органом

https://levelup.gitconnected.com/the-era-of-high-paying-tech-jobs-is-over-572e4e577758

Можливо, в Долині - рекомендую відвідати це неймовірно цікаве та незвичайне місто - щось і накрилося.
В пана Флаймана дуже обмежений кругозір та знання.
Як он відео вище: що це за приклад, коли безсімейний безробітний без спеціальності зібрався в Аргентину.

Для довідки: Доли́на — місто, адміністративний центр Долинської громади Калуського району Івано-Франківської області України.
Найцікавішим є те, що уродженцями цього міста ж Тетяна та Омелян Антоновичі.

Далі на тему гілки: це українські емігранти з України в США.

Там пройшли важкий шлях життя, важко наполегливо працювали, але стали реальними мільйонерами (мільйон - це всього два рази по 500к$, які так збуджують ідеолога життя на 120$ на місяць).

Так ось: вони майже всі свої гроші передали на будівництво Музея українського побуту та історії тієї місцевості, де пройшло їх дитинство. Також віддали гроші на благоустрій міста Долина та на цікаві стели та памʼятники. Бо знали, що таке дитинство в тих краях. Збирали гриби та сиділи біля гірської річки.

Так-то ось, пане Флаймане.
Що вам треба знати про Долину.
Рекомендую покататися на місцевому потягу в гори. Вузькоколійна рейкова лінія з відповідними вагонами.
Має назву «Карпатський експрес».
Востаннє редагувалось akurt в Сер 26 бер, 2025 13:13, всього редагувалось 2 разів.
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Повідомлення Додано: Сер 26 бер, 2025 12:39

  flyman написав:Пишуть, що 500Куе в Долині після універу накрилися вологим жіночим гендерним органом

https://levelup.gitconnected.com/the-era-of-high-paying-tech-jobs-is-over-572e4e577758



А чого так? 🤔
Людям більше не треба 100500та апка на смартфон? 😳
Bobua
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Повідомлення Додано: Сер 26 бер, 2025 16:50

  Bobua написав:
  flyman написав:Пишуть, що 500Куе в Долині після універу накрилися вологим жіночим гендерним органом

https://levelup.gitconnected.com/the-era-of-high-paying-tech-jobs-is-over-572e4e577758



А чого так? 🤔
Людям більше не треба 100500та апка на смартфон? 😳

Кажуть, що після ковідло-чумки кляті капіталісти зрозуміли що можна нєпадєцькі оутсорсити в індійські села за миску риса, так сказати, з Долини в Долину алаверди по-карпатськи 500кує алумні Ліги плюща перетворюється льогкім кліком в 500Кгрн випусника долиньскої бурси.
flyman
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  #<1 ... 2699270027012702
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