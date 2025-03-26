Сибарит написав:
Тут есть небольшое преувеличение.
Из любой нефти обычно производится весь спектр продуктов, вопрос только в пропорциях. Соотношение дизеля и бензина действительно выше у тяжёлой нефти.
Кстати, старые дальнобойщики жутко ругаются, что на заправках стало трудно найти настоящий дизель. Почти везде био.
Ездить на еде, конечно, кощунство, но озвученную проблему это может несколько сгладить.
Дуже важко зрозуміти скиглення багатої країни на ціни пального...
Gasoline (1 liter)
Ukr 56.34₴ 1.35$
Usa 38.79₴ 0.93$
І перші (більші) числа -- то Україна.
При зарплаті майже вдесятеро більшій.
І при ціні пального майже у півтора рази меншій.
От як? Як можна скиглити, що “дорого”? 😳🙀😱
Це ж якийсь лютий цирк... 😒
Що тоді мало би бути у нас? Стіна плачу на кожній заправці? 🤔